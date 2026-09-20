Detuvieron a una pareja acusada de cometer distintos robos en San Justo y Ramos Mejía: habían sido escrachados en redes

Detuvieron a una pareja acusada de cometer varios robos en San Justo y Ramos Mejía

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Una pareja acusada de cometer varios robos en comercios de San Justo y Ramos Mejía fue detenida luego de una investigación de la Policía Bonaerense. Los sospechosos habían sido escrachados en redes sociales por algunas de las víctimas y, según fuentes del caso, ya no estaban parando en su domicilio.

El procedimiento fue realizado este sábado por personal de la Departamental La Matanza, en conjunto con efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría de San Justo, en el marco de una causa que tramita ante la UFI N°8 del Departamento Judicial La Matanza.

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Los detenidos fueron identificados como Ariadna Rocío Salmone, de 24 años, y Adriel Joel Pérez, de 29. Ambos están investigados por una serie de hechos ocurridos en las localidades de San Justo y Ramos Mejía. Como se observa en el video que encabeza esta nota, se movilizaban en moto. Él bajaba para cometer los robos mientras ella hacía de campana. Luego, ambos escapaban juntos.

"Anda robando en moto con su mujer": vecinos de la zona habían advertido acerca de la pareja de delincuentes en grupos de Facebook

La investigación avanzó a partir de distintas tareas realizadas por los efectivos para establecer dónde se encontraban los sospechosos. De acuerdo con el parte policial, los investigadores determinaron que la pareja tenía domicilio en Brasil al 4100, aunque ya no residía allí porque sabía que sus imágenes circulaban en redes sociales vinculadas a distintos robos.

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Por ese motivo, los policías montaron una vigilancia encubierta durante varias horas en las inmediaciones de la vivienda. Mientras aguardaban, observaron a personas que realizaban una mudanza. Finalmente, cuando los sospechosos aparecieron en el lugar, los efectivos los identificaron y procedieron a detenerlos.

Al momento del procedimiento, la pareja estaba acompañada por sus tres hijas menores de edad. Tras comunicarse con la fiscalía interviniente, se dispuso que las niñas quedaran al resguardo de su abuela materna.

Una cámara de seguridad registra a una pareja investigada por una serie de robos cometidos en San Justo y Ramos Mejía.

Durante el operativo, además, fueron secuestrados teléfonos celulares, documentación perteneciente a las víctimas, una notebook y varias carteras. Los investigadores buscan determinar ahora a cuáles de los hechos investigados corresponde cada uno de los objetos recuperados.

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Una de las denuncias que circuló públicamente había sido realizada por una mujer que aseguró haber sido atacada en Ramos Mejía. En una publicación en redes sociales sostuvo que un hombre había intentado robarle y que, al resistirse, la golpeó en el rostro.

También señaló que el acusado se movilizaba en moto acompañado por una mujer y difundió imágenes del presunto agresor tomadas por cámaras de seguridad.

La causa quedó en manos de la fiscalía a cargo de Alejandra Núñez, que avaló el procedimiento y dispuso la aprehensión de ambos por robos reiterados, además de las diligencias judiciales correspondientes.

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Ariadna Rocío Salmone (24) y Adriel Joel Pérez (29) quedaron a disposición de la justicia

El procedimiento se produjo en medio de una serie de hechos de inseguridad registrados durante las últimas semanas en La Matanza. El jueves pasado, también en San Justo, cuatro adolescentes fueron detenidos luego de robarle el auto a una mujer de 38 años, a quien golpearon y amenazaron con un arma.

El hecho ocurrió en el cruce de Inclán y Ombú. Tras el asalto, los sospechosos escaparon en el Peugeot 207 de la víctima, pero fueron perseguidos por la Policía Bonaerense y terminaron detenidos después de chocar durante la fuga. Dos de los acusados tienen 14 años y los otros dos, 16.

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Días antes, efectivos de la misma comisaría detuvieron a cuatro integrantes de una banda acusada de robar celulares a pasajeros del Metrobus de La Matanza. Los sospechosos fueron interceptados en San Justo cuando circulaban en un Fiat Cronos y, durante el procedimiento, la Policía secuestró 14 teléfonos celulares que habían sido sustraídos a las víctimas.