Crimen y Justicia

Detuvieron a una pareja acusada de cometer distintos robos en San Justo y Ramos Mejía: habían sido escrachados en redes

Los sospechosos, de 24 y 29 años, fueron localizados tras una investigación de la Policía Bonaerense. En el operativo secuestraron celulares, documentación de las víctimas, una notebook y varias carteras

Detuvieron a una pareja acusada de cometer varios robos en San Justo y Ramos Mejía
Guardar

Una pareja acusada de cometer varios robos en comercios de San Justo y Ramos Mejía fue detenida luego de una investigación de la Policía Bonaerense. Los sospechosos habían sido escrachados en redes sociales por algunas de las víctimas y, según fuentes del caso, ya no estaban parando en su domicilio.

El procedimiento fue realizado este sábado por personal de la Departamental La Matanza, en conjunto con efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría de San Justo, en el marco de una causa que tramita ante la UFI N°8 del Departamento Judicial La Matanza.

PUBLICIDAD

Los detenidos fueron identificados como Ariadna Rocío Salmone, de 24 años, y Adriel Joel Pérez, de 29. Ambos están investigados por una serie de hechos ocurridos en las localidades de San Justo y Ramos Mejía. Como se observa en el video que encabeza esta nota, se movilizaban en moto. Él bajaba para cometer los robos mientras ella hacía de campana. Luego, ambos escapaban juntos.

Capturas de publicaciones de internet, grabaciones de seguridad de un hombre en una tienda y la foto del rostro de una mujer con un ojo morado
"Anda robando en moto con su mujer": vecinos de la zona habían advertido acerca de la pareja de delincuentes en grupos de Facebook

La investigación avanzó a partir de distintas tareas realizadas por los efectivos para establecer dónde se encontraban los sospechosos. De acuerdo con el parte policial, los investigadores determinaron que la pareja tenía domicilio en Brasil al 4100, aunque ya no residía allí porque sabía que sus imágenes circulaban en redes sociales vinculadas a distintos robos.

PUBLICIDAD

Por ese motivo, los policías montaron una vigilancia encubierta durante varias horas en las inmediaciones de la vivienda. Mientras aguardaban, observaron a personas que realizaban una mudanza. Finalmente, cuando los sospechosos aparecieron en el lugar, los efectivos los identificaron y procedieron a detenerlos.

Al momento del procedimiento, la pareja estaba acompañada por sus tres hijas menores de edad. Tras comunicarse con la fiscalía interviniente, se dispuso que las niñas quedaran al resguardo de su abuela materna.

Una mujer con chaqueta azul espera sobre una motocicleta en la vereda mientras un hombre corre al fondo cerca de autos estacionados
Una cámara de seguridad registra a una pareja investigada por una serie de robos cometidos en San Justo y Ramos Mejía.

Durante el operativo, además, fueron secuestrados teléfonos celulares, documentación perteneciente a las víctimas, una notebook y varias carteras. Los investigadores buscan determinar ahora a cuáles de los hechos investigados corresponde cada uno de los objetos recuperados.

Una de las denuncias que circuló públicamente había sido realizada por una mujer que aseguró haber sido atacada en Ramos Mejía. En una publicación en redes sociales sostuvo que un hombre había intentado robarle y que, al resistirse, la golpeó en el rostro.

También señaló que el acusado se movilizaba en moto acompañado por una mujer y difundió imágenes del presunto agresor tomadas por cámaras de seguridad.

La causa quedó en manos de la fiscalía a cargo de Alejandra Núñez, que avaló el procedimiento y dispuso la aprehensión de ambos por robos reiterados, además de las diligencias judiciales correspondientes.

Una mujer y un hombre con los ojos cubiertos permanecen de pie junto a policías frente a un cartel institucional
Ariadna Rocío Salmone (24) y Adriel Joel Pérez (29) quedaron a disposición de la justicia

El procedimiento se produjo en medio de una serie de hechos de inseguridad registrados durante las últimas semanas en La Matanza. El jueves pasado, también en San Justo, cuatro adolescentes fueron detenidos luego de robarle el auto a una mujer de 38 años, a quien golpearon y amenazaron con un arma.

El hecho ocurrió en el cruce de Inclán y Ombú. Tras el asalto, los sospechosos escaparon en el Peugeot 207 de la víctima, pero fueron perseguidos por la Policía Bonaerense y terminaron detenidos después de chocar durante la fuga. Dos de los acusados tienen 14 años y los otros dos, 16.

Días antes, efectivos de la misma comisaría detuvieron a cuatro integrantes de una banda acusada de robar celulares a pasajeros del Metrobus de La Matanza. Los sospechosos fueron interceptados en San Justo cuando circulaban en un Fiat Cronos y, durante el procedimiento, la Policía secuestró 14 teléfonos celulares que habían sido sustraídos a las víctimas.

Temas Relacionados

La MatanzaÚltimas NoticiasSan JustoRamos MejíaGrupo Táctico OperativoRoboInseguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Incendio en un edificio de Villa Devoto mientras hacían un asado en la terraza: evacuaron a los vecinos

El fuego se desató este domingo al mediodía en un inmueble de Francisco Beiró al 4500. Tres personas fueron asistidas por el SAME, aunque ninguna necesitó ser trasladada. Bomberos logró controlar las llamas

Incendio en un edificio de Villa Devoto mientras hacían un asado en la terraza: evacuaron a los vecinos

Video: un prestamista y sus “brazos armados” fueron a balear la casa de un hombre para cobrarle una deuda y terminaron detenidos

Ocurrió en José León Suárez. Los tres sospechosos fueron interceptados poco después del ataque. Les secuestraron una pistola 9 milímetros con la numeración suprimida, cargadores y más de 40 proyectiles

Video: un prestamista y sus “brazos armados” fueron a balear la casa de un hombre para cobrarle una deuda y terminaron detenidos

Cayó una banda de arrebatadores que robaba durante una protesta en Plaza de Mayo: uno estaba prófugo por un asalto a mano armada

Los sospechosos tienen entre 20 y 26 años. Los detectaron por las cámaras de seguridad mientras actuaban entre los manifestantes

Cayó una banda de arrebatadores que robaba durante una protesta en Plaza de Mayo: uno estaba prófugo por un asalto a mano armada

“Nunca pensé que me estaban robando”: cómo operaban los cajeros del Banco Nación y por qué los clientes reponían el dinero

Fernando Horacio Arias Knudsen y Silvia Verónica Castro sustraían billetes durante los depósitos en una sucursal de Orán, Salta. Cómo los descubrieron y cuál fue su insólita defensa

“Nunca pensé que me estaban robando”: cómo operaban los cajeros del Banco Nación y por qué los clientes reponían el dinero

"No aguantó la presión": la llamada en burla que hizo uno de los presos que planeaba matar a la fiscal que lo detuvo

Martín Rettori y Ariel Libertini fueron aprehendidos este viernes en dos penales bonaerenses luego de que los descubrieran ideando un plan para vengarse de María Paula Hertrig, de la UFI de Boulogne. La investigación está a cargo del fiscal Patricio Ferrari

"No aguantó la presión": la llamada en burla que hizo uno de los presos que planeaba matar a la fiscal que lo detuvo

DEPORTES

Argentina se clasificó a los Qualifiers 2027 de la Copa Davis: cuándo vuelve a jugar y quiénes pueden ser sus rivales

Argentina se clasificó a los Qualifiers 2027 de la Copa Davis: cuándo vuelve a jugar y quiénes pueden ser sus rivales

San Lorenzo y Boca se enfrentan en el clásico por la fecha 10 del Torneo Clausura: el Ciclón juega con un hombre menos

De los silbidos a los aplausos: el cambio del público del Atlético de Madrid con Julián Álvarez y el golazo que le sacaron en la línea

La gran actuación de Giuliano Simeone en el triunfo del Atlético de Madrid sobre el Real: del penal y la asistencia al quite a Mbappé

Francisco Cerúndolo apabulló a su rival, Argentina le ganó la serie a Turquía y clasificó a los Qualifiers 2027

TELESHOW

Daniela Christiansson a días de instalarse en Argentina con Maxi López: “En plena mudanza de toda nuestra vida”

Daniela Christiansson a días de instalarse en Argentina con Maxi López: “En plena mudanza de toda nuestra vida”

Felipe Fort se mostró por primera vez cantando en cámara y sorprendió a todos: ¿Alguna recomendación gente?

Dolores Fonzi, Mercedes Morán y dos actrices argentinas sorprendieron con un guiño a las Malvinas en San Sebastián

La salud de Mirtha Legrand: la cronología de sus internaciones, su fortaleza y cómo amaneció este domingo

La frase de Wanda Nara dedicada a la China Suárez en medio de un evento: "Yo no robo maridos"

INFOBAE AMÉRICA

Autoridades dominicanas incautaron 11 paquetes de presunta marihuana oculta en un mueble enviado desde Miami

Autoridades dominicanas incautaron 11 paquetes de presunta marihuana oculta en un mueble enviado desde Miami

Detienen a dos adultos mayores durante operativo por tráfico de drogas en el occidente salvadoreño

Inserción laboral en Panamá marca una brecha entre profesionales hombres y mujeres

Ley Antilavado en Guatemala: plantean inconstitucionalidad contra obligaciones relacionadas al secreto profesional

Nicaragua acumula 3,109 casos de chikungunya en 2026, el mayor registro desde la epidemia de 2015 y 2016