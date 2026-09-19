Salud

9 colaciones saludables para fortalecer la flora bacteriana y prevenir la inflamación

Un informe de la revista Vogue recopiló las mejores opciones de tentempiés basados en alimentos enteros que combinan proteínas y fibras solubles para cuidar el colon

Ilustración en acuarela de una mano que toma pistachos de un cuenco, junto a un libro abierto y una taza de café sobre una mesa.
Las colaciones con alimentos enteros pueden aportar fibra, proteínas y variedad a una alimentación orientada a la salud intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Incorporar colaciones basadas en alimentos enteros permite diversificar la microbiota intestinal, aportar fibras prebióticas y sumar proteínas sin desplazar las comidas principales. Un informe publicado por Vogue identificó nueve opciones de bocados recomendados por especialistas para fortalecer el ecosistema de bacterias del colon.

Las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sugieren consumir al menos 25 gramos de fibra diarios en adultos. Diseñar tentempiés equilibrados que combinen fermentados, legumbres, semillas y frutas desecadas es una estrategia eficaz para mejorar la digestión y proteger el microbioma.

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Infografía sobre colaciones para el intestino con texto informativo e ilustraciones de yogur, kéfir, frutos secos, semillas y vegetales.
La tolerancia individual y el aumento gradual de la fibra son claves para incorporar nuevos snacks sin molestias digestivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para optimizar el beneficio nutricional de los snacks, las nutricionistas sugieren aparear siempre una fuente de fibra con proteína o grasas insaturadas. Esta combinación enlentece el vaciado del estómago, estabiliza los niveles de glucosa en sangre y prolonga la saciedad.

Asimismo, el incremento de la fibra alimentaria debe realizarse de forma gradual y acompañado por una ingesta adecuada de agua para prevenir la distensión abdominal.

Lácteos fermentados y bebidas probióticas para alimentar la flora bacteriana

Los alimentos sometidos a fermentación natural contienen cultivos de bacterias que pueden enriquecer la diversidad de la flora bacteriana cuando se consumen de manera habitual:

Cuenco de yogur griego con frambuesas, arándanos, moras y semillas de chía; almendras, nueces y tela verde sobre mesa de madera clara.
El yogur natural combina alimentos fermentados con frutas que aportan fibra y variedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Yogur griego natural: proviene de la fermentación láctica de la leche y aporta proteínas de alta calidad. Para convertirlo en un snack funcional, se aconseja acompañarlo con rodajas de manzana, pera o frutos rojos, ingredientes que aportan fibra pectina de efecto prebiótico.
  • Kéfir de leche: esta bebida fermentada de textura cremosa ofrece una variedad amplia de microorganismos vivos. Puede beberse sola bien fría o batida con frutas como licuado. La Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) aclara que, aunque no todo producto fermentado comercial conserva cepas probióticas activas tras el envasado, el kéfir artesanal o sin pasteurizar constituye un modulador relevante del entorno intestinal.
  • Vegetales fermentados y encurtidos: opciones como pepinillos en salmuera o chucrut pueden servirse junto a una porción de queso magro o lonchas de pavo para añadir proteína. Los especialistas recomiendan verificar que no hayan sido sometidos a procesos térmicos de pasteurización posterior que eliminen los cultivos vivos.

Legumbres y vegetales crudos como fuentes directas de fibra prebiótica

Las legumbres representan uno de los grupos de alimentos más recomendados por la OMS para mantener un tránsito intestinal regular y nutrir a las bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta:

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las verduras con hummus reúnen vegetales frescos y proteínas provenientes de los garbanzos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Bastones de verduras con hummus o edamame: cortar zanahoria, pepino, apio o pimiento e hincarlos en hummus (pasta de garbanzos procesados) une la fibra de los vegetales crudos con la proteína vegetal de la legumbre. Una variante igual de nutritiva es triturar edamame cocido con unas gotas de aceite de oliva y limón.
  • Garbanzos tostados al horno: escurrir garbanzos cocidos, sazonarlos con especias como pimentón o comino y hornearlos hasta que queden crujientes crea un sustituto saludable para las papas fritas comerciales. Se aconseja moderar la sal añadida para mantener un perfil bajo en sodio.

Semillas, frutas desecadas y frutos secos para regular el tránsito intestinal

Las semillas y las frutas desecadas aportan una densidad nutricional elevada en porciones pequeñas, combinando fibra soluble, magnesio y compuestos que estimulan el peristaltismo:

Primer plano de un vaso de pudín de chía en capas con fresas, frambuesas, arándanos y moras, adornado con menta y miel en una mesa de madera.
El pudín de chía incorpora semillas, fruta y frutos secos en una preparación sencilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Pudín de semillas de chía: al hidratarse en leche o bebidas vegetales sin azúcar, las semillas de chía forman un mucílago gelificado rico en fibra soluble y ácidos grasos omega-3. Se puede completar con fruta fresca y nueces picadas.
  • Pistachos y frutos secos: una porción pequeña de pistachos sin sal aporta fibra insoluble que ayuda a prevenir el estreñimiento. No obstante, investigaciones de la Universidad Monash de Australia recuerdan que los pistachos contienen carbohidratos de cadena corta (FODMAPs), por lo que las personas diagnosticadas con síndrome de intestino irritable deben ajustar la porción a su tolerancia individual.
  • Ciruelas pasas y dátiles rellenados: las ciruelas pasas contienen fibra y sorbitol, un poliol natural que ejerce un efecto laxante suave en casos de constipación. Por su parte, los dátiles deshuesados pueden rellenarse con nueces o cubrirse con un toque de chocolate amargo. Al ser frutas secas concentradas en azúcares naturales, deben consumirse en porciones moderadas.

Los especialistas enfatizan que las personas que padecen patologías digestivas crónicas, dolor abdominal persistente o inmunidad comprometida deben consultar a un profesional de la nutrición antes de realizar modificaciones drásticas en su ingesta de fibra o probióticos.

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