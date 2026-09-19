Salud

Los beneficios nutricionales de las semillas de calabaza y la cantidad que recomiendan los especialistas

Ricas en magnesio, fitoesteroles y grasas saludables, ayudan a regular el colesterol y la presión arterial cuando se integran a la dieta en la dosis adecuada

pepitas con sal, opciones veganas de snacks, semillas para aperitivos - (Imagen Ilustrativa Infobae).
Comer semillas de calabaza a diario puede aumentar la saciedad si se limita la porción a 30 gramos (Imagen Ilustrativa Infobae).
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Las semillas de calabaza se consolidaron como uno de los alimentos más densos en nutrientes, capaces de cubrir entre el 35% y el 40% del magnesio diario que requiere un adulto en una sola porción. Sin embargo, para aprovechar sus propiedades metabólicas sin descuidar el equilibrio calórico, la medida de ingesta resulta determinante.

Especialistas en nutrición explican cómo incorporar este ingrediente de forma eficiente para obtener proteína vegetal y grasas insaturadas sin incurrir en un exceso de energía.

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De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), una porción estándar de 30 gramos —equivalente a un cuarto de taza de semillas peladas o pepitas— concentra 166 calorías, 8,97 gramos de proteína vegetal, 12 gramos de grasa y 1,53 gramos de fibra.

La nutricionista registrada Kylie King, fundadora de Kylie King Nutrition, explicó a la publicación Real Simple que esa cantidad aporta cerca de 150 miligramos de magnesio, 207 miligramos de potasio y 11,1 miligramos de calcio, además de pequeñas dosis de zinc, selenio y manganeso.

Mujer de cabello canoso sentada en un banco que sostiene un cucurucho de papel con semillas de calabaza frente a una fuente.
Una porción de semillas de calabaza aporta cerca del 35% al 40% del magnesio diario que necesita un adulto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magnesio apoya la regulación de la presión arterial y el control de la glucosa

El magnesio participa en más de 300 reacciones bioquímicas esenciales dentro del organismo, entre ellas la síntesis de proteínas, la transmisión del impulso nervioso, la contracción muscular y la regulación del metabolismo de la glucosa en sangre. Un aporte adecuado de este mineral contribuye a mantener valores estables de presión arterial y reduce el estrés oxidativo en el sistema cardiovascular.

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Asimismo, la porción de 30 gramos aporta una dosis de proteína vegetal que supera la que suele contener un huevo grande de gallina. Al combinarse con las grasas insaturadas y la fibra natural, esta matriz nutricional enlentece el vaciado gástrico.

Esto genera una sensación de saciedad prolongada que ayuda a reducir la necesidad de picar entre comidas, desplazando el consumo de alimentos ultraprocesados ricos en harinas refinadas y azúcares simples.

Los fitoesteroles favorecen la reducción del colesterol LDL en sangre

Entre los compuestos bioactivos de las semillas de calabaza destacan los fitoesteroles. Estos esteroles de origen vegetal poseen una estructura química similar a la del colesterol humano, lo que les permite competir con él en el intestino delgado para bloquear parte de su absorción durante la digestión.

El consumo regular de alimentos ricos en fitoesteroles, integrado en un patrón alimentario equilibrado de estilo mediterráneo, puede contribuir a disminuir las concentraciones de colesterol LDL (lipoproteína de baja densidad, conocida como “colesterol malo”).

Al limitar la recirculación de lípidos en el torrente sanguíneo, se favorece la flexibilidad arterial y se reduce uno de los principales factores de riesgo asociados con patologías coronarias y accidentes cerebrovasculares.

La moderación de la porción previene el exceso calórico y la sobrecarga de sodio

A pesar de sus múltiples virtudes nutricionales, la principal precaución al consumir semillas de calabaza es su elevada densidad calórica. Al tratarse de un alimento pequeño y crujiente, ingerirlo directamente del paquete puede llevar con facilidad a duplicar o triplicar la porción recomendada sin notarlo.

Vista cercana del torso de una persona con camiseta gris, sosteniendo su abdomen con ambas manos, los dedos ligeramente apretados.
Comer muchas semillas de calabaza de una sola vez puede causar pesadez, malestar digestivo y un exceso de calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir 60 o 90 gramos de una sola vez implica aportar entre 330 y 500 calorías adicionales, un volumen que a largo plazo puede complicar el control de peso y alterar los perfiles de triglicéridos.

Otro factor que requiere atención es el procesamiento comercial. Las variedades tostadas y saladas pueden contener niveles elevados de sodio añadido, un mineral que favorece la retención de líquidos e incrementa temporalmente la presión arterial en personas con sensibilidad hemodinámica. Por esta razón, los profesionales recomiendan elegir semillas crudas o tostadas sin sal.

Asimismo, la ingesta excesiva de fibra y grasa en un solo momento puede provocar pesadez o molestias digestivas en estómagos sensibles.

Globulos rojos, arteria, vía sanguínea, colesterol, salud, cardiología, sangre - Imagen Ilustrativa Infobae
Las variedades tostadas con sal de semillas de calabaza pueden elevar el sodio y favorecer la retención de líquidos y la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la mayoría de los adultos sanos,una porción diaria de 30 gramos (un cuarto de taza pelada)constituye la medida óptima para obtener su aporte de minerales, proteínas y grasas saludables sin sobrecargar la dieta con energía innecesaria. Este ingrediente puede añadirse con facilidad sobre ensaladas, cremas de verduras, yogures o granolas caseras.

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