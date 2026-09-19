Tamara Pettinato desbloqueó un recuerdo de sus padres que hubiera preferido olvidar: "Un trauma tremendo"

Tamara Pettinato y el peor recuerdo de su fiesta de 15

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Una pregunta incómoda en el programa Qué hacemos acá, el streaming de Wapa que Tamara Pettinato conduce junto a Mariana Genesio Peña y Fernando Balmayor, desencadenó uno de esos recuerdos que uno preferiría no tener: el de la noche en que sus padres le robaron el protagonismo de su propia fiesta de quince.

Sus padres, ya separados, se besaron en la pista frente a todos los invitados

Todo comenzó con una pregunta sobre si alguno de los tres había escuchado a sus padres tener relaciones sexuales. Ante la consulta, Tamara dudó sobre su madre, pero Balmayor insistió: “Sí, los viste”. Fue entonces cuando la conductora conectó ese comentario con una escena que, hasta ese momento, parecía haber suprimido de su memoria.

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“Ay, mi fiesta de quince”, soltó, casi en voz baja. Con los años, la celebración que debía ser el centro de atención de la joven había quedado eclipsada por el comportamiento de sus padres. Según relató, aquella noche “circularon sustancias, alcoholes y demás cosas” entre los presentes, y eso llevó a que Roberto Pettinato y Cecilia Dutelli —separados desde 1997, tras 15 años de historia en común— comenzaran a mostrarse cariñosos entre sí.

Roberto llegó vestido de rojo con anteojos negros y se quedó con toda la atención

Lo que empezó como un reencuentro afectuoso escaló rápidamente. “Se pusieron a transar desaforadamente, adelante de toda la fiesta”, describió la conductora entre risas y gestos de incomodidad. La escena, lejos de pasar desapercibida, se convirtió en el tema de la noche para todos los presentes.

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Para agravar la situación, Tamara señaló que su padre había llegado a la celebración “vestido enteramente de rojo y con anteojos negros”, en lo que ella misma calificó como su mejor época televisiva ligada a Telefe. “Ya me robaste el protagonismo”, resumió, recordando que su propio vestido era “lila, suavecito, todo delicado”. El contraste no podía haber sido mayor.

Lejos de quedar en el olvido, el momento tuvo un impacto directo sobre Tamara: sus amigos y conocidos se acercaron a ella durante la fiesta para avisarle que sus padres “volvieron, se amigaron, se reconciliaron”. “O sea, a esto de coger en la pista y arruinarme el cumple para siempre”, lanzó con un gesto, entre la risa y el fastidio.

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Roberto, Felipe y Tamara Pettinato (Instagram)

“Un trauma tremendo”, coincidieron los tres conductores

Balmayor fue el primero en nombrarlo: “Es un trauma tremendo”. Pettinato no tardó en hacer suya la definición. “Un trauma tremendo”, repitió, y enseguida explicó por qué la herida no era solo el beso, sino todo lo que vino después: sus amigos y conocidos acercándose para avisarle que sus padres “volvieron, se amigaron, se reconciliaron”, mientras ella intentaba en vano recuperar el centro de su propia fiesta. Balmayor lo resumió con precisión: “El personaje de la noche eras vos por tu fiesta de quince. De golpe, todo terminó”.

La conductora cerró la anécdota con una reflexión irónica sobre el espacio que comparte con sus colegas. “Me desbloqueaste un recuerdo espantoso”, le dijo a Balmayor. Él respondió con humor: “Para eso vinimos. La pregunta que hacemos acá se responde con todas estas historias”. Fue Pettinato quien tuvo la última palabra: “Terapia, que hacemos acá, terapia se llama”.

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La historia de los padres de Tamara, entre el rock y la separación

Roberto Pettinato y Cecilia Dutelli estuvieron juntos desde 1982 hasta 1997 y tuvieron tres hijos: Felipe, Tamara y Homero Pettinato. Durante esos años, Roberto integró la banda Sumo como saxofonista desde 1983, una de las formaciones más influyentes del rock nacional, liderada por Luca Prodan y surgida en Hurlingham en 1981. El grupo se disolvió tras la muerte de Prodan en diciembre de 1987, y aunque dejó una huella cultural profunda, no dejó demasiado dinero en los bolsillos de sus integrantes. Así lo reconoció el propio Roberto en una reciente visita al ciclo de entrevistas de su hija en El Nueve, donde confesó que, para sostenerse en aquella época, él y Cecilia salían a vender sándwiches vegetarianos de queso crema con zanahoria en las galerías de Belgrano, antes de que ese tipo de propuesta gastronómica existiera en Buenos Aires.

La historia de sus padres, con toda su intensidad y sus contradicciones, parece seguir presente en Tamara cada vez que menos lo espera.