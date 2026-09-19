El argentino Kevin Ramírez perdió contra Jonathan Kogasso en Italia, se quedó sin invicto y dejó pasar la chance de ir por el título mundial

El argentino no logró imponerse de visitante y perdió por decisión unánime

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El argentino Kevin Ramírez cayó por decisión unánime contra Jonathan Kogasso por el título internacional del Consejo Mundial de Boxeov (CMB). El boxeador de Wilde llegó al combate en Cerdeña sin derrotas y como el campeón del WBC Boxing Grand Prix. Sin embargo, no pudo imponerse en las tarjetas sobre el pugilista congoleño que representa a Italia de manera profesional y dejó pasar una chance para pelear por el cinturón titular de peso crucero.

Ramírez, de 26 años, salió a dominar el centro del cuadrilátero desde el arranque y en el primer round logró conectar varios golpes con claridad sobre su rival. Incluso, lo acorraló contra una esquina en el cierre de la tanda. Esta misma situación se repitió en el segundo asalto, aunque Kogasso se metió en la pelea con buenas conexiones.

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El pugilista congoleño fue superior en el tercer round, al punto de que hizo retroceder al argentino con una buena derecha y controló el ritmo con golpes certeros. Pese a esto, Ramírez mostró actitud para emparejar el combate en la cuarta ronda. Cuando el boxeador de Wilde emparejaba el quinto asalto, Jonathan Kogasso apareció en el último minuto con una amplia variedad de golpes para inclinar la balanza para su esquina.

Uno de los mejores momentos para Ramírez llegó en el inicio del séptimo round, donde recortó la distancia y presionó al congoleño con golpes incesantes. Sin embargo, Mamba se recuperó con un uppercut repentino. El argentino volvió a mostrar un nivel superior al de su rival en el octavo asalto con una firme postura.

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Sin bajar los brazos, el argentino intentó revertir la pelea en los últimos rounds pese al desgaste físico. Ramírez no dejó de insistir y de responder a los contraataques de su rival, aunque nunca encontró una mano potente para marcar un punto de inflexión en el combate. Las tarjetas oficiales le dieron la victoria por decisión unánime a Kogasso. Los jueces marcaron 96-94, 98-92 y 97-93 a favor del local.

La victoria le permitirá al congoleño quedar bien posicionado para acceder a una pelea titular en el crucero, cuyo campeón es el armenio Noel Mikaelian, quien evalúa dejar vacante la corona para incorporarse a “The Ring”, una entidad promovida por Zuffa Boxing y respaldada por el Senado de Estados Unidos.

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Ramírez llegó al combate invicto después de 14 presentaciones profesionales: acumuló 12 triunfos, cuatro por nocaut, y dos empates desde su debut en 2022. Fue su primera pelea en Europa. Kogasso, apodado “La Mamba”, no sufrió derrotas en su carrera: arribó con un récord de 16-0-0 (11 nocauts).

El combate se llevó a cabo en la Piazza Pietro Addis de Trinità d’Agultu e Vignola, en la provincia italiana de Sassari, Cerdeña (Italia). La categoría supercrucero-bridger establece un límite de entre 90,7 y 101,6 kilogramos (224 libras), por encima del crucero, división en la que el argentino figuraba 12° en el ranking mundial del CMB.

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Kevin Ramírez llegó al combate en Cerdeña sin derrotas y como el campeón del WBC Boxing Grand Prix (@Ring Magazine)

Kevin Ramírez tiene una conmovedora historia. El boxeador divide sus entrenamientos con su trabajo de barrendero municipal y representa al Club Camioneros, con sede en 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Un hermano gestionó su ingreso laboral, que le permitió ordenar sus horarios de preparación y sostener económicamente su carrera.

Antes trabajó junto a su padre y sus hermanos en el mercado frutihortícola, desde los 13 hasta los 24 años. También trabajó en una plataforma de viajes en 2025, una etapa en la que consideró dejar el boxeo. El púgil es hermano de Víctor Emilio Ramírez, conocido como “Tyson del Abasto” y excampeón mundial crucero.

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“Trabajo desde los 13 años con mi papá y mis hermanos como changeador en el mercado frutihortícola de Lanús. Ahí es donde arrancó todo. Decidí practicar boxeo desde los 15. Estuve a punto de dejar el boxeo cuando estaba trabajando en el mercado, era chofer, de todo un poco. Uno de mis hermanos me hizo entrar en la recolección en la capital y gracias a eso estamos un poco mejor. Todo el apoyo a mi carrera me permite estar más aliviado”, relató en una entrevista con Infobae Al Amanecer el día previo al combate.

Kevin Ramírez, invicto en 14 combates y campeón del Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo, enfrenta este 19 de septiembre en Cerdeña al congoleño Jonathan Kogasso por el cinturón bridger

El boxeador de Wilde obtuvo en diciembre de 2025 el resultado más importante de su trayectoria al conquistar el WBC Boxing Grand Prix de peso pesado en Riad, Arabia Saudita. La consagración le reportó el Trofeo José Sulaimán y un premio de USD 100.000.

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Su recorrido en el certamen comenzó el 20 de abril con un nocaut en el primer asalto sobre el neerlandés Brian Zwart. En junio venció por decisión unánime al congoleño Reagan Apanu y, en agosto, avanzó ante el polaco Piotr Lącz tras igualar las tarjetas tradicionales y prevalecer mediante el sistema de puntuación ampliado del CMB.

En octubre derrotó por decisión dividida al estadounidense Dante Stone en semifinales. La final se disputó el 20 de diciembre en el Global Theater Boulevard de Riad, donde Ramírez superó por decisión unánime al bosnio Ahmed Krnjić pese a competir en una categoría superior a la habitual y con desventaja de peso.

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TODOS LOS COMBATES DE KEVIN RAMÍREZ

Sebastián Díaz (ARG): victoria en tarjetas | 1-0-0 Ivan García (ARG): empate | 1-0-1 Sebastián Díaz (ARG): victoria en tarjetas | 2-0-1 Christian Fabián Luis (ARG): victoria en tarjetas | 3-0-1 Franco Catena (ARG): victoria por KO | 4-0-1 Miguel Alejandro Romero (ARG): victoria en tarjetas | 5-0-1 Ivan García (ARG): victoria para ser campeón sudamericano y latino del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) de crucero | 6-0-1 Ivan García (ARG): victoria por TKO para defender el cinturón de campeón sudamericano y latino del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) de crucero | 7-0-1 Eric Abeijon (URU): victoria por TKO para defender el cinturón latino WBC de crucero | 8-0-1 Brian Zwart (NED): victoria por KO en el WBC Grand Prix | 9-0-1 Reagan Apanu (RDC): victoria en tarjetas por el WBC Grand Prix | 10-0-1 Piotr Łącz (POL): empate en tarjetas por el WBC Grand Prix | 10-0-2 Dante Stone (EEUU): victoria en tarjetas por el WBC Grand Prix | 11-0-2 Ahmed Krnjić (BOS): victoria en tarjetas para ser campeón del WBC Grand Prix | 12-0-2 Jonathan Kogasso (RDC): derrota por decisión unánime | 12-1-2