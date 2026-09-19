Salud

Qué comer de postre antes de dormir para conciliar el sueño y prevenir los despertares por hambre

Mezclar carbohidratos complejos con proteínas de digestión lenta ayuda a estabilizar la glucosa en sangre y estimula la producción de melatonina de forma natural

Una mujer, vista de espaldas, observa el interior iluminado de una heladera abierta con estantes llenos de recipientes de comida, botellas y vegetales en una cocina.
Los postres pueden acompañar una rutina de descanso saludable si se eligen porciones moderadas y alimentos vinculados con el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Disfrutar de un bocado dulce antes de acostarse no tiene por qué interferir con el sueño, siempre que la preparación incorpore nutrientes inductores del descanso y se consuma en porciones moderadas. Especialistas en nutrición explicaron a la publicación Real Simple cómo diseñar postres funcionales a base de frutas, lácteos y frutos secos ricos en melatonina, magnesio, potasio y triptófano.

Estas opciones satisfacen la apetencia nocturna sin provocar picos de glucosa ni sobrecarga digestiva, favoreciendo una transición natural hacia un descanso de calidad dentro de una alimentación equilibrada.

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La clave de la nutrición nocturna radica en combinar carbohidratos complejos con fuentes de proteína vegetal, fibra y grasas insaturadas. Esta matriz alimentaria evita las oscilaciones abruptas de glucemia durante la madrugada que suelen desencadenar despertares involuntarios por hambre o sudoración.

Asimismo, las expertas aconsejan concluir la ingesta de alimentos entre dos y tres horas antes de acostarse para prevenir cuadros de reflujo gastroesofágico o digestión pesada.

Primer plano de un hombre con pelo revuelto y barba frotándose el ojo, con un despertador digital que muestra las 4:07 AM en la mesita de noche.
La hora de la cena y el tamaño de la porción influyen en el descanso, porque las comidas abundantes pueden causar reflujo, molestias digestivas o variaciones de glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cóctel de cereza ácida y kéfir aporta melatonina natural y proteína de lenta absorción

Las cerezas ácidas de la variedad Montmorency destacan por ser uno de los pocos alimentos que contienen concentraciones medibles de melatonina de forma natural, la hormona producida por la glándula pineal para regular los ciclos circadianos de sueño y vigilia.

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La nutricionista Karman Meyer, autora del libro Eat To Sleep, sugiere consumir entre 120 y 180 mililitros de este jugo natural mezclado con kéfir.

Vaso de vidrio con líquido rojo y blanco, coronado con cerezas frescas y menta, sobre una mesa de madera junto a una taza.
El kéfir natural suma proteína y grasa al jugo de cerezas ácidas, lo que ralentiza la absorción de carbohidratos y evita añadir azúcar al postre nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kéfir, un lácteo fermentado rico en probióticos, suma proteína completa y grasas que ralentizan la velocidad de absorción de la fructosa de la fruta. Esta preparación cremosa evita el pico de azúcar en sangre que provocaría el jugo consumido en soledad.

Además, las cerezas aportan polifenoles antioxidantes que ayudan a mitigar la inflamación muscular y articular, facilitando la relajación corporal previa al reposo.

La crema congelada de banana con nueces combina potasio y magnesio para la relajación

Una alternativa saludable al helado industrial consiste en procesar una banana congelada mediana con una cucharada de leche hasta obtener una textura suave. Aporta potasio, magnesio y vitamina B6.

Mientras que el potasio y el magnesio ayudan a disminuir la tensión tono-muscular, la vitamina B6 actúa como coenzima indispensable para la síntesis endógena de serotonina y melatonina en el sistema nervioso central.

Dos bolas de helado en un tazón con rodajas de plátano, nueces, jarabe de caramelo y una cuchara de madera junto a plátanos enteros.
La banana aporta potasio, magnesio y vitamina B6, nutrientes que ayudan a relajar la musculatura y participan en la producción corporal de melatonina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El postre se completa agregando un puñado de nueces picadas. Estos frutos secos incorporan grasas insaturadas, triptófano (un aminoácido precursor de los neurotransmisores del bienestar) y una cuota adicional de magnesio.

Para quienes prefieren una textura cremosa sin procesar fruta, la nutricionista Marissa Perrotta propone combinar un cuarto de taza de queso ricota con una pera pequeña cortada en cubos, 12 nueces y unas gotas de extracto de vainilla. La pera aporta entre tres y cinco gramos de fibra soluble, lo que modera la respuesta insulínica.

Tres mitades de pera con queso ricotta, nueces y miel en un plato de cerámica sobre una mesa de madera.
Las nueces y la ricota pueden combinarse con pera o cerezas para sumar magnesio, triptófano, proteína y carbohidratos complejos asociados con la relajación y el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yogur griego con pepitas de calabaza y galletas de avena previenen la hipoglucemia nocturna

Para prevenir la sensación de vacío estomacal a medianoche, un parfait nocturno preparado con 140 gramos de yogur griego natural ofrece proteína de caserato de digestión lenta. Al añadirle frutillas en rodajas, una cucharada de semillas de calabaza (pepitas) y dos cucharadas de nueces, el plato suma zinc, magnesio y grasas insaturadas que estabilizan la energía.

Un tazón transparente con capas de yogur, granos de cereal, fresas, frambuesas y arándanos, junto a una cuchara sobre una mesa de madera.
El yogur griego con frutillas, pepitas de calabaza y nueces ofrece proteína de digestión lenta, magnesio, grasas insaturadas y triptófano para la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la nutricionista Chelsey Amer aconseja opciones horneadas como las galletas veganas de avena caseras, preparadas con linaza molida, banana madura y pasas o cerezas deshidratadas en sustitución de chispas de chocolate. La avena contiene betaglucanos y carbohidratos de absorción pausada que ayudan al triptófano a ingresar con mayor facilidad al cerebro.

Galletas de avena y pasas apiladas en un plato de cerámica sobre una mesa de madera junto a un vaso de leche y un tazón pequeño.
Las galletas veganas de avena con pasas o cerezas deshidratadas reemplazan ingredientes estimulantes y aportan fibra, magnesio, omega-3 y dulzor sin azúcar añadida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las especialistas aclaran que el chocolate amargo exige moderación debido a su contenido natural de cafeína y teobromina, dos estimulantes del sistema nervioso.

Si se elige chocolate negro con alto porcentaje de cacao (por su riqueza en antioxidantes y magnesio), la porción debe limitarse a unos 28 gramos y consumirse junto con un puñado de frutos secos o un vaso pequeño de leche para contrarrestar su efecto activador.

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