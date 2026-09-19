Video: impactante incendio de una camioneta utilitaria en la autopista Panamericana

El siniestro en el Acceso Norte ocurrió en el kilómetro 30, junto a la Ruta Provincial 197, y bloqueó el carril lento

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Un incendio de vehículo en el Acceso Norte generó una alerta de tránsito en el kilómetro 30 de la autopista Panamericana, a la altura de la Ruta Provincial 197, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. El carril lento quedó obstruido durante el tiempo que demandó la atención del siniestro, según informó Autopistas del Sol a través de sus canales oficiales.

El hecho ocurrió en la zona de Tigre y fue comunicado por Autopistas del Sol mediante una alerta de tránsito que advertía a los conductores que circularan con precaución. Alrededor de una hora después del hecho, la empresa concesionaria confirmó que el sector afectado quedó liberado al tránsito, aunque mantuvo la recomendación de extremar los cuidados al circular por ese tramo de la vía.

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Las causas que originaron el incendio del vehículo se desconocen hasta el momento. En tanto, no se informó sobre personas heridas ni afectadas como consecuencia del hecho.

Respecto al episodio, Infobae logró acceder a un video que muestra el momento en el que el vehículo utilitario estaba completamente cubierto por las llamas. Al inicio de la grabación se puede observar que, estando a una distancia de varios metros antes de pasar junto al fuego, resulta visible una columna de humo negro.

Las causas del incendio de la camioneta utilitaria en la Panamericana no fueron determinadas y no se informaron heridos

Un conductor superó el límite máximo del alcoholímetro en un control en la Panamericana

El hallazgo se produjo a principio de mes tras un control vial en el norte del Conurbano bonaerense: el test de alcoholemia practicado a un automovilista arrojó un valor por encima del máximo que los dispositivos actuales pueden captar. El suceso se registró en la autopista Panamericana, cerca del peaje Tigre, durante un operativo vehicular.

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En el kilómetro 34,8 de la Panamericana, agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realizaban un importante control cuando detuvieron a un hombre que manejaba un Toyota Etios blanco en dirección a Carapachay.

Según la descripción de lo ocurrido, el conductor, antes de someterse al test, aseguró a los agentes que “le iba a dar bien”. Pero el test arrojó un resultado completamente contrario a lo que esperaba.

Al soplar en la boquilla del alcoholímetro, la pantalla se disparó hasta el límite del aparato: 3 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l), cifra que representa la máxima medición posible para ese equipo. El dispositivo quedó en la escala máxima, sin poder determinar con precisión cuánta era la graduación de alcohol en el organismo del conductor.

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Un control de alcoholemia en la Panamericana, cerca del peaje Tigre, detectó a un conductor con un nivel superior al máximo que mide el alcoholímetro

Por lo tanto, el sistema solo llegó a registrar un nivel menor que el que realmente tenía el infractor. Los expertos en seguridad vial explican que, con valores de consumo semejantes, los reflejos y la percepción de distancias se anulan, igual que la reacción ante cualquier imprevisto en la calzada, especialmente peligroso cuando la velocidad es elevada en una autopista.

En la provincia de Buenos Aires, la ley vigente aplica tolerancia cero de alcohol para cualquier conductor de vehículo motorizado, independientemente de la cantidad consumida. Así, el personal de la ANSV confeccionó inmediatamente el acta de infracción, procedió a la retención de la licencia del conductor e incautó el vehículo, que terminó remolcado por una grúa hasta el playón municipal.

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El automovilista deberá responder ante el Juzgado de Faltas provincial, donde será sancionado con la inhabilitación para conducir por un período prolongado y la obligación de pagar multas económicas.

La detección de esta situación se realizó en el marco de una estrategia general de saturación en accesos principales de la red vial y no como un caso extraordinario. En esa misma jornada y operativo, los inspectores verificaron más de 3.600 autos y motocicletas, registrando un total de 85 alcoholemias positivas.