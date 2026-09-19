¿Qué extrañamos después de una separación? Las claves para entender por qué cuesta soltar

Una mujer observa una silla vacía frente a su mesa en una cafetería mientras el tráfico urbano circula a gran velocidad al otro lado del ventanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En la canción “Right Where You Left Me”, Taylor Swift retrata a una mujer inmóvil en el restaurante donde recibió la noticia de una ruptura amorosa. Afuera, todo sigue su curso; adentro, ella permanece en la misma mesa, atrapada en el instante en que la relación terminó. La imagen refleja lo que muchas personas atraviesan después de una separación de pareja: el vínculo se rompe, pero el impacto emocional continúa.

Esa sensación puede aparecer al despertar, con un nudo en el pecho y la certeza de que alguien ya no está. También vuelve en conversaciones repasadas una y otra vez, fotos que cuesta mirar o el impulso de escribirle a una expareja que ya no forma parte de la vida cotidiana. No siempre significa querer retomar la relación. A veces, lo que se extraña es la rutina compartida, la cercanía o la versión de uno mismo que existía dentro de ese vínculo.

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Expertos explican que se trata de la inercia emocional después de una ruptura amorosa: la dificultad de avanzar cuando una parte de uno sigue aferrada a lo que terminó. Superarla no implica negar la relación ni obligarse a olvidar. Supone reconocer qué duele, aceptar la pérdida y recuperar espacio para reconstruir la vida después de la separación.

La inercia emocional aparece cuando el deseo no sigue el ritmo del calendario

El psiquiatra y psicoanalista Diego López de Gomara, de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), explicó a Infobae que la inercia emocional no es una expresión propia del psicoanálisis, aunque logra describir una vivencia conocida. “Las cosas terminan antes de que terminen para nosotros”, afirmó.

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Una mujer permanece sentada en el borde de la cama mientras sombras proyectadas en la pared representan recuerdos y momentos de una relación pasada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una separación tiene una fecha. La mudanza de una casa, el final de una amistad o la pérdida de un ser querido también. Pero el mundo interno no funciona con esa precisión. “El calendario dice ‘esto terminó’; el deseo no siempre acusa recibo”, señaló.

La distancia entre ambas cosas puede ser dolorosa. Una persona sigue con sus tareas, responde mensajes, trabaja, acompaña a su familia y hasta puede reírse. Sin embargo, hay instantes en los que el pasado reaparece con una fuerza inesperada. Basta una calle, una comida, una canción o una hora del día para que el cuerpo recuerde antes que la mente.

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Una mujer se sienta a la mesa del desayuno frente a una silla vacía, evocando la continuidad de la rutina diaria tras una separación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el especialista, una pérdida nunca implica solamente la ausencia de alguien. “Perdemos conversaciones, rutinas, proyectos, una manera de ser mirados y hasta lo que nosotros éramos con esa persona”, explicó. Por eso hay despedidas que no terminan con el adiós.

Entender qué se extraña ayuda a empezar a salir de ese lugar

Cuando alguien no logra dejar de pensar en una expareja, una amistad o una etapa de su vida, suele aparecer una pregunta: ¿todavía es amor o es apenas costumbre? López de Gomara propuso desconfiar de esa separación tajante. “La costumbre está cargada de amor y el amor está lleno de costumbres”, sostuvo.

La pregunta que puede abrir un camino es otra: “¿Qué extraño cuando extraño a alguien?”. La respuesta no siempre resulta inmediata. Puede que se extrañe a una persona en su singularidad: su voz, sus gestos, su modo de escuchar. También puede faltar el lugar que ese vínculo ocupaba en la vida diaria.

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Una mujer adulta llora con lágrimas que caen por sus mejillas mientras sus manos cubren su boca en un gesto de angustia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay quienes descubren que extrañan la seguridad de tener a quién contarle algo al final del día. Otros añoran una época, una casa, una edad o la sensación de tener un futuro claro. “Uno puede creer que extraña a una persona y descubrir que extraña cómo se sentía junto a ella. O el lugar que ocupaba en su deseo. O una época de su propia vida”, planteó el psiquiatra.

Reconocer con honestidad qué es lo que falta permite dejar de buscar una única respuesta en el pasado. Si lo que se perdió fue una sensación de refugio, de pertenencia o de compañía, esa necesidad puede encontrar otras formas de ser atendida. No de manera idéntica ni inmediata, pero sí a través de vínculos, actividades y experiencias que devuelvan movimiento.

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El recuerdo se vuelve más pesado cuando idealiza lo que ya no está

La psiquiatra y psicoanalista Alejandra Gómez, integrante de la APA, consideró que la inercia emocional puede expresar “un estado afectivo persistente a pesar de que ya han cambiado las circunstancias que lo habían motivado”. Según indicó a Infobae, una pareja que se fue, una etapa laboral o un período de la vida pueden conservar una fuerza idealizada.

Una mujer mira hacia abajo con las manos entrelazadas, sentada junto a papeles arrugados con la palabra fracaso escrita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esos casos, la persona puede quedar fijada a una imagen del vínculo o de la situación. Gómez explicó que esa relación previa queda “sobreestimada, sobrevalorada e idealizada”. La memoria elige escenas: una tarde feliz, una conversación íntima, una promesa. Los conflictos, las decepciones y las razones que llevaron al final pueden perder volumen.

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Volver a mirar la historia completa puede ser un gesto útil. No se trata de desacreditar lo que fue valioso ni de obligarse a sentir rechazo por alguien. Se trata de recuperar una mirada menos parcial. Una relación puede haber sido importante y, al mismo tiempo, haber tenido límites que hoy conviene recordar.

Gómez vinculó esa fijación con la dificultad para aceptar la pérdida y separarse emocionalmente de aquello que ya no está. “El sujeto se queda ‘fijado’ a una época, un vínculo, un recuerdo, recargado de ‘bondades’”, expresó. Esa permanencia puede dificultar la apertura hacia situaciones nuevas.

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Un adolescente se sienta en una habitación oscura y mira su teléfono inteligente con una expresión de tristeza, iluminado solo por la pantalla del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A veces duele más lo que no sucedió que lo que ocurrió

Hay pérdidas que se relacionan con hechos concretos. Otras se vinculan con una posibilidad. Una conversación que nunca se tuvo, un viaje que quedó pendiente, una convivencia que no llegó o una vida que se imaginó de cierta forma y luego no fue posible.

López de Gomara advirtió que “lo más difícil de soltar es lo que nunca tuvimos”. Lo ocurrido tiene límites: fue de una manera, tuvo momentos buenos y malos, y terminó. Lo que no ocurrió mantiene abiertas todas sus versiones posibles. Puede conservar una perfección que la realidad jamás habría garantizado.

La médica psiquiatra Patricia O’Donnell, miembro titular de la APA y de la International Psychoanalytic Association (IPA), señaló a Infobae que las emociones penosas pueden bloquear la capacidad de pensar con claridad. “Algo actual toca una zona más profunda de nuestra historia y dispara esa intensidad”, explicó.

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Por eso una situación pequeña puede provocar un malestar que parece difícil de explicar. Un mensaje que tarda en llegar, una negativa, una despedida breve o una ausencia pueden reactivar pérdidas anteriores. O’Donnell consideró que identificar de dónde viene esa emoción, ponerla en palabras y darle sentido permite que “aquello que parecía detenido vuelva a ponerse en movimiento”.

Dar vuelta la página no es una orden, es un proceso

Una amiga consuela a otra que sostiene un pote de helado, mientras comparten un momento de tristeza y apoyo mutuo en el sofá de una casa por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frases como “soltá”, “ya pasó” o “tenés que dar vuelta la página” suelen caer sobre alguien que está triste como una exigencia. Pero nadie deja de amar o de extrañar porque se lo ordenen. El dolor no responde bien al voluntarismo.

“A veces uno la da vuelta demasiado rápido y luego descubre que seguía leyendo la anterior”, advirtió López de Gomara. Para él, no se trata de forzar el olvido, sino de hacer nuevas preguntas sobre la experiencia. “Hay pérdidas que no se superan; el trabajo principal consiste en descubrir quién podemos ser después de ellas”, afirmó.

Gómez coincidió en que no existe una fórmula de un solo paso. “El trabajo del duelo es largo”, indicó. Puede incluir momentos de tristeza, alivio, enojo, culpa y cansancio. El primer movimiento podría ser aceptar, “no sin tristeza”, que una persona o situación ya no está como antes.

Ese reconocimiento no borra el vínculo. Tampoco obliga a dejar de recordar. El duelo puede permitir que el recuerdo deje de gobernar cada decisión y cada expectativa sobre el futuro.

Crear escenas nuevas puede abrir una salida cotidiana

Una mujer contempla el paisaje otoñal desde un sillón mientras sostiene una taza de té, en un momento asociado a la soledad elegida y el bienestar personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la mente repite una conversación, a veces ayuda introducir una escena distinta. Llamar a una amiga, retomar una actividad abandonada, caminar sin auriculares, cocinar algo nuevo, volver a leer o visitar un lugar que no esté atado a ese recuerdo. No son soluciones rápidas ni reemplazos de una pérdida. Son movimientos pequeños que devuelven presencia al día.

O’Donnell destacó: “La amistad, la música, el arte y la poesía contribuyen a la calidad de vida, funcionan como alivio y resultan antídotos contra la soledad”. Esos recursos no eliminan el sufrimiento, pero ofrecen un modo de transitarlo sin quedar aislado dentro de él. Además agregó: “Atravesar ciertas experiencias dolorosas puede estimular sublimaciones o revelar nuevos dones en algunas personas”.

También puede ser necesario consultar a un profesional de la salud mental cuando la tristeza, el miedo, la culpa o el enojo ocupan casi todo el día y afectan el descanso, el trabajo, los vínculos o la capacidad de disfrutar. Un espacio terapéutico puede ayudar a distinguir qué pertenece a la pérdida reciente y qué parte de la emoción se enlaza con heridas más antiguas.

Salir de la inercia emocional quizás no implique levantarse de una vez de aquella mesa imaginaria. Tal vez empiece con algo menos espectacular: mirar alrededor, aceptar que el recuerdo existe y descubrir que, aun con él, hay otra conversación posible, otro recorrido y un presente que puede volver a tener lugar.