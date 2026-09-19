La China Suárez compartió su tarde en familia junto a Mauro Icardi en La Casa de los Sueños: inflable gigante y guerra de espuma

La actriz compartió las fotos de su sábado rodeada de sus afectos en la propiedad que compró Mauro Icardi (Video: Instagram)

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Hace días que la China Suárez volvió a ser el centro de la conversación en redes sociales después de compartir imágenes una serie de fotos en traje de baño en “La Casa de los Sueños”, la propiedad que Mauro Icardi adquirió para recuperarse de su lesión de rodilla y donde la pareja reside actualmente en Nordelta. Las publicaciones reavivaron las críticas de los usuarios, a las que la actriz respondió con una serie de videos en sus propias plataformas. Ahora, lejos de estos comentarios maliciosos, la pareja pasó un día en familia.

El sábado, Suárez compartió en sus historias una serie de fotos de la reunión que organizó en la propiedad y en la estuvieron sus tres hijos: Rufina Cabré, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio Vicuña, nacidos de su vínculo con Benjamín Vicuña. Si bien no aparecen en las fotografías ni se las distingue en el fondo de las imágenes también estuvieron las hijas de Icardi con Wanda Nara, que están bajo el cuidado del futbolista. La jornada estuvo precedida por una recorrida que la pareja realizó el viernes por tiendas de antigüedades para continuar decorando el inmueble.

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Estás fotos no solo sirvieron para mostrar la tarde en familia que vivió la pareja sino también para tener un vistado de la decoración que eligieron para la propiedad que, dece hace meses, es su hogar estable en el país. La galería del jardín fue decorada con ponchos y textiles con estampados étnicos colgados de un perchero, baúles de cuero y metal apilados, un mueble de estilo antiguo con cajones y espejos de marcos dorados ornamentados.

Ponchos, una valija antigüa y varias plantas componen la decoración la galería de "La Casa de los Sueños"

Eugenia compartió los platillos que eligió para almorzar con su familia

Magnolia, la hija de Suárez y Benjamín Vicuña, eligió un vestido con mariposas bordadas

En otro ambiente se observó una cómoda de madera con portarretratos y un espejo circular de marco dorado. La estética vintage se extendió también a la vajilla, donde convivieron platos con distintos diseños florales —motivos de flores rosadas, guardas de hojas verdes y estampados de enredadera— junto a copas de vidrio verde, vasos de cristal tallado y candeleros distribuidos sobre un mantel de lino blanco bordado con camino de puntilla. El centro de mesa combinó ramas de eucalipto con flores secas amarillas, dispuestas en dos floreros de cristal.

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El menú de la reunión incluyó una fuente de salmón con salsa verde a base de hierbas y un dip rosado, brochetas de queso grillado, bocaditos fritos, panecillos, galletas de cracker y una tarta salada. Para el postre, la mesa dulce reunió seis tortas diferentes que fueron pensadas para todos los gustoas de los invitados al almuerzo y una selección de macarons en tonos pastel sobre un plato con diseño victoriano.

Para el entretenimiento de los chicos se instaló en el jardín un inflable de gran tamaño con forma de oso de peluche en tonos rosados, con toboganes y aros flotantes. Allí se desató una guerra de espuma que la actriz registró y compartió en sus redes: en las imágenes se ve a Amancio y Magnolia recorriendo la estructura mientras se arrojan espuma, que terminó repartida por sus cuerpos y cabello. En una de las escenas aparece además Rufina, vestida con el uniforme de un club de hockey, con un recipiente y una lata de espuma en plena batalla sobre el pasto.

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Una variedad de tortas y postres por los que apostó la pareja para el sábado

La actriz eligió el clásico francés para su tarde en familia

El exdelantero del Galatasaray, por el momento, no compartió nada en sus redes sociales, en línea con el silencio que eligió luego de quedarse sin club. El equipo turco no le renovó el contrato y desde entonces el futbolista se encuentra libre y en la búsqueda de un nuevo equipo para continuar con su carrera, algo que hasta el momento parece no haber logrado, pero tampoco comunicó un retiro del deporte.