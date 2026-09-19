Los Astros de Houston rinden un homenaje a Mauricio Dubón en su regreso al Minute Maid Park

Los Astros recordaron el aporte de Mauricio Dubón en la Serie Mundial de 2022 y su condición de primer hondureño campeón y ganador de un Guante de Oro en las Grandes Ligas. (Cortesía: Astros)

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Mauricio Dubón recibió un homenaje de los Astros de Houston durante su regreso al Minute Maid Park con los Bravos de Atlanta, un reconocimiento a su aporte en la conquista de la Serie Mundial de 2022 y a la huella que dejó como el primer hondureño campeón y ganador de un Guante de Oro en las Grandes Ligas.

La organización texana proyectó un video de casi tres minutos en las pantallas gigantes del estadio antes del encuentro. La secuencia comenzó con un primer plano del jugador con la gorra de Houston y reunió sus batazos, acciones defensivas, celebraciones en el vestuario y escenas de camaradería con sus antiguos compañeros.

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El tributo incluyó imágenes de los tacos personalizados de Dubón con la bandera de Honduras y concluyó con el mensaje: “Bienvenido de nuevo, Mauricio Dubón”, junto a la firma del beisbolista sampedrano.

El reencuentro con la afición que acompañó su etapa en Texas

Las tribunas exhibieron pancartas con los colores hondureños y mensajes de gratitud para el utility, quien integró el plantel que obtuvo el título de las Grandes Ligas. En distintos pasajes de la noche, el público lo ovacionó y Dubón respondió al quitarse el casco y saludar hacia las gradas.

El hondureño llegó a Houston en 2022 y se consolidó como una pieza versátil de la plantilla por su capacidad para ocupar distintas posiciones defensivas. Esa adaptación le permitió convertirse en uno de los jugadores apreciados por los seguidores del club.

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Su ciclo con los Astros terminó en noviembre de 2025, cuando fue enviado a los Bravos de Atlanta a cambio del infielder Nick Allen. Meses después de aquel traspaso, volvió al estadio texano como visitante, vestido con el uniforme de su nuevo equipo.

Mauricio Dubón recibió un homenaje de los Astros de Houston en su regreso al Minute Maid Park con los Bravos de Atlanta. Credit: Bill Streicher-Imagn Images

El momento también dejó una escena entre antiguos compañeros. Mientras Dubón observaba el video, el jardinero cubano Yordan Álvarez le hizo un gesto de burla que insinuaba que estaba a punto de llorar, en alusión a la emoción del homenaje.

Álvarez y Dubón compartieron vestuario durante su etapa en Houston y mantuvieron una amistad que se reflejó en la reacción del pelotero cubano durante la ceremonia.

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Dos imparables y clasificación de Atlanta a la postemporada

La noche terminó con una victoria de Atlanta por 6-2 sobre Houston. Dubón conectó dos imparables, entre ellos un doblete que contribuyó al triunfo de los Bravos en territorio texano.

El resultado aseguró matemáticamente la clasificación de Atlanta a los playoffs de las Grandes Ligas y mantuvo a Dubón en la disputa por un nuevo anillo de Serie Mundial.