Política

Torres criticó la ampliación del recreo para presos: “Los jueces garantistas están más preocupados por los delincuentes que por las víctimas”

La jueza Mariel Suárez dispuso que los detenidos de la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia pasen a tener más horas de esparcimiento. El gobernador de Chubut anunció que recurrirá la medida judicial

El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, abordó la resolución judicial relacionada con la extensión del tiempo de recreo para personas privadas de la libertad
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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cuestionó la decisión de la jueza Mariel Suárez de extender el recreo de detenidos en una comisaría de Comodoro Rivadavia y afirmó que los “jueces garantistas parecen estar más preocupados por el bienestar de los delincuentes que por cuidar a las víctimas”. El Gobierno provincial apelará la resolución.

La medida eleva de una a seis horas el tiempo de recreación para los presos alojados en la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia. Torres calificó la decisión como “una tomada de pelo más” durante declaraciones a la prensa local.

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El mandatario vinculó el fallo con un reclamo previo sobre las condiciones de alojamiento de los detenidos. Al referirse a ese antecedente, sostuvo: “Hace aproximadamente un mes, cuando nos querían obligar a darle asado a los presos. Hoy tenemos una jueza que quiere que extendamos el recreo para los delincuentes”.

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Mariel Suárez había sido destituida en 2023 tras ser filmada mientras besaba a un condenado a prisión perpetua y luego fue restituida.

La jueza Suárez había adquirido notoriedad nacional tras ser filmada mientras besaba a un condenado a prisión perpetua, episodio que derivó en su destitución en 2023 y del que fue restituida posteriormente. La resolución que amplió el horario de recreación será recurrida por la administración provincial.

Torres atribuyó estas decisiones a una mirada que, según planteó, tuvo efectos en el país y en la provincia. “Ese garantismo hizo un daño enorme a toda la Argentina y también particularmente a Chubut”, afirmó.

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El gobernador ratificó que apelarán las resoluciones que consideren contrarias a su política de seguridad: “Tenemos que cuidar a los ciudadanos de bien, a los chubutenses de bien”.

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