Guatemala

El Ministerio Público solicita extinguir bienes vinculados con Roxana Baldetti, ex vicepresidenta de Guatemala

La Fiscalía presentó 290 elementos para que dos inmuebles, dos vehículos y varias cuentas pasen al patrimonio público, al señalar adquisiciones irregulares mediante sociedades sin actividad ni trabajadores, según lo expuesto ante el juzgado

El juicio de extinción de dominio contra bienes de Roxana Baldetti se tramita ante el juez Delmar González y continuará el 22 de septiembre.
El Ministerio Público presentó 290 medios de prueba para pedir que bienes vinculados con Roxana Baldetti pasen al Estado de Guatemala. (Soy502)
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El Ministerio Público presentó 290 medios de prueba para que bienes vinculados con la exvicepresidenta Roxana Baldetti —dos inmuebles, dos vehículos y cuentas bancarias— pasen al Estado de Guatemala, bajo el argumento de que habrían sido adquiridos de forma anómala mediante empresas sin operaciones ni trabajadores.

El juicio se tramita ante el Juzgado de Extinción de Dominio, a cargo del juez Delmar González, y continuará el próximo 22 de septiembre. La Fiscalía debe completar entonces la presentación de los elementos con los que sustenta su solicitud.

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Las cuentas bancarias bajo pedido de extinción suman una cifra consignada por Q6.110.531 (unos USD 794 mil), además de USD 80.824 depositados en distintas entidades del sistema financiero.

Dos inmuebles, una camioneta blindada y una lancha

Los bienes incluidos en la petición son:

  • Una camioneta Nissan Patrol blindada
  • Una lancha Sea-Doo
  • Una propiedad en Marina del Sur, en el Puerto de San José, Escuintla, y
  • Un inmueble situado en la zona 5 de la ciudad de Guatemala.
El Ministerio Público presentó 290 medios de prueba para pedir que bienes vinculados con Roxana Baldetti pasen al Estado de Guatemala.
La vivienda de Roxana Baldetti se ubica en el condominio Juan Gaviota, Marina del Sur, en Escuintla. (Senabed)

La lancha tiene un valor estimado de Q245 mil (USD 32 mil)y, según lo expuesto durante la audiencia, habría sido un obsequio de Juan Carlos Monzón para Baldetti. La propiedad ubicada en Marina del Sur podría superar los USD 500 mil.

La Fiscalía sostiene que el valor total de los inmuebles y demás bienes podría superar los Q10 millones (USD 1.3 millones). El fiscal indicó que en ninguno de los procesos se acreditó cómo fueron obtenidos, por lo que considera ilícito su origen.

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Las pesquisas vinculan los activos con las investigaciones de los casos Cooptación del Estado, Coperacha y La Línea. La hipótesis plantea que fueron adquiridos a través de empresas de cartón constituidas en San Miguel Petapa y en la calzada Atanasio Tzul, zona 12 de la capital.

Esas sociedades figuraban registradas en esas direcciones, pero no mostraban movimientos comerciales ni contaban con personal que trabajara para ellas, de acuerdo con la investigación presentada ante el juzgado.

La audiencia continuará el 22 de septiembre

Baldetti participó por videoconferencia en la diligencia judicial, asistida por el abogado Melkin Escobar. Durante la audiencia se le observó en una sala aparentemente ubicada en su residencia, donde permanece con autorización de distintos juzgados por su condición de salud, sin cumplir prisión preventiva.

El Ministerio Público presentó 290 medios de prueba para pedir que bienes vinculados con Roxana Baldetti pasen al Estado de Guatemala.
Roxana Baldetti participó por videoconferencia en la audiencia de extinción de dominio y, tras la prueba de la Fiscalía, intervendrán la Procuraduría General de la Nación y su defensa. (Prensa Libre)

La exvicepresidenta había comparecido por última vez en la Torre de Tribunales el 20 de mayo de 2025. En aquella audiencia, celebrada a puerta cerrada, González amplió el plazo para que el Ministerio Público reuniera indicios sobre la extinción de los bienes.

Tras la exposición completa de las pruebas de la Fiscalía, corresponderá a la Procuraduría General de la Nación y a la defensa de Baldetti presentar sus argumentos ante el juez.

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