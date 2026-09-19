Batacazo de la argentina Nadia Podoroska: eliminó a la ex N°2 del mundo Paula Badosa, rompió una racha de 13 años y jugará la final en San Pablo

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Nadia Podoroska dio el batacazo en su regreso al máximo nivel. La rosarina derrotó a la española Paula Badosa por 6-3 y 6-4 en las semifinales del WTA 250 de San Pablo y se clasificó por primera vez en su carrera a una final de un torneo de este nivel en el circuito WTA.

La argentina, ubicada en el puesto 317 del ranking mundial al comenzar esta semana, volvió a protagonizar una actuación de alto nivel en el Parque Villa-Lobos, sobre cemento al aire libre, y eliminó a una rival que llegó a ocupar el segundo lugar del ranking mundial y que era la segunda cabeza de serie del certamen brasileño. Badosa (70° del ranking WTA) había alcanzado las semifinales después de superar a la estadounidense Mary Stoiana por 6-4 y 6-2 en los cuartos de final.

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La rival de Podoroska en la final será la española Kaitlin Quevedo, de 20 años y 105° en el ranking, que superó a la rusa Anna Blinkova (94°) en el otro cruce de semifinales.

El triunfo de la argentina, de 29 años, también tuvo un valor especial por el momento que atraviesa. Podoroska regresó esta temporada al circuito después de una inactividad de 440 días provocada por distintas lesiones. Llegó a San Pablo con la intención de recuperar terreno y, partido a partido, edificó una semana inolvidable.

Su logro también es un impacto para el tenis argentino: es la primera vez en 13 años que una jugadora nacional disputará una definición en este nivel. La última había sido Paula Ormaechea en el WTA 250 de Bogotá, la denominada Copa Colsanitas, en febrero de 2013. En esa definición, cayó ante la serbia Jelena Jankovic por 6-1 y 6-2. Este domingo, Podoroska buscará alzar el primer título de WTA250 para el tenis argentino desde 2011: Gisela Dulko venció a la española Arantxa Parra por 6-3 y 7-5 para ser campeona en Acapulco.

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Nadia Podoroska festeja en el WTA 250 de San Pablo (Crédito: @spopenoficial)

El recorrido de Podoroska comenzó con una victoria sobre la italiana Lucrezia Stefanini por 6-3 y 6-4. Luego eliminó a la alemana Eva Lys, quinta preclasificada, por 7-5 y 6-2 para volver a disputar unos cuartos de final WTA después de dos años. En esa instancia superó a la neerlandesa Suzan Lamens por 7-6, 3-6 y 6-3, en un partidazo que se extendió durante 2 horas y 37 minutos.

Ahora, ante Badosa, logró el gran golpe desde su regreso a la élite del tenis femenino. La española había ganado los dos enfrentamientos anteriores entre ambas: en la clasificación de Tampico 2014 y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esta vez, el historial quedó de lado y Podoroska se impuso en dos sets para alcanzar la definición.

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La rosarina, que tocó el 36° del mundo en julio del 2021, ya había tenido cuatro participaciones en semifinales del circuito WTA: Roland Garros 2020, Chennai 2022, Budapest 2023 y Ningbo 2023. Su mejor actuación hasta este sábado había sido aquella histórica semifinal en París, donde llegó desde la clasificación y derrotó a la ucraniana Elina Svitolina, entonces 5° del mundo, antes de caer ante la polaca Iga Swiatek.

La diferencia es que ahora tendrá la posibilidad de jugar por su primer título en el nivel más alto del tenis femenino. Hasta el momento, la santafesina cuenta con tres trofeos WTA 125, conseguidos en Cali 2023 y en Barranquilla y San Luis Potosí en 2024, pero nunca jugó una final de un torneo 250 del WTA Tour en singles.

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En este 2026, luego de un año y tres meses de inactividad por lesiones, Podoroska fue dando pasos firmes para concretar su regreso al máximo nivel. Arrancó la temporada sin ranking, ganó dos torneos del ITF Women’s World Tennis Tour (un W15 y un W25) y fue trepando en la clasificación mundial. Su actuación esta semana le asegura, al menos, un salto de 118 posiciones: está 199° en el ranking WTA en vivo.

Nadia Podoroska volvió a ganar en Brasil (Crédito: @spopenoficial)

Antes de llegar a Brasil, había utilizado su ranking protegido para disputar el US Open, donde volvió a ganar un partido de Grand Slam al derrotar a la suiza Simona Waltert. Luego cayó ante Swiatek en la segunda ronda.

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En el SP Open encontró, en cambio, una semana perfecta. Encadenó cuatro victorias, dejó en el camino a dos jugadoras del Top 100 y eliminó a una ex número 2 del mundo para meterse en la final. Este domingo, Podoroska irá por el sueño del primer título WTA de su carrera.