Qué pasa con el cuerpo después de dos semanas sin entrenar y las razones por las que la capacidad aeróbica disminuye antes que la fuerza

Una o dos semanas de descanso por enfermedad o viaje no arruinan el progreso físico acumulado con meses de entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tomarse una o dos semanas de descanso por enfermedad o viaje no arruina el progreso físico acumulado durante meses de entrenamiento consistente, de acuerdo con especialistas en medicina deportiva y entrenadores personales consultados por GQ.

El miedo a perder el físico con cada pausa en la rutina es una preocupación extendida entre quienes practican ejercicio regularmente.

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Sin embargo, la evidencia científica disponible y la experiencia clínica de especialistas indican que el cuerpo humano retiene sus adaptaciones físicas durante períodos de inactividad más prolongados de lo que generalmente se supone.

El desentrenamiento describe las disrupciones en la rutina de ejercicio y sus efectos aparecen más tarde de lo que muchos suponen (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en entender los tiempos reales del llamado desentrenamiento, el término técnico que describe las disrupciones en la rutina de ejercicio.

La fuerza muscular resiste hasta cuatro semanas sin entrenamiento

Según Jesse Shaw, doctor en medicina osteopática y profesor de medicina deportiva en la Universidad de Western States, el organismo típicamente comienza a mostrar una disminución en el rendimiento de fuerza recién después de tres a cuatro semanas de cese completo de actividad.

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“A menos que estés postrado en cama o en un entorno sin gravedad, como los astronautas, las actividades de la vida diaria y el trabajo manual pueden prolongar el tiempo antes de notar cualquier déficit significativo”, explicó Shaw a GQ.

La fuerza muscular suele empezar a bajar recién después de tres a cuatro semanas sin entrenamiento, según especialistas en medicina deportiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio respalda esa perspectiva: tres semanas de desentrenamiento no afectaron el grosor muscular, la fuerza ni el rendimiento deportivo en atletas adolescentes, y los especialistas señalan que ese patrón se replica en la población general.

Las proyecciones son incluso más favorables para quienes llevan tiempo entrenando: una revisión determinó que personas con trabajo previo de fuerza máxima mantuvieron sus ganancias incluso después de 16 a 24 semanas sin entrenar.

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La capacidad aeróbica cae antes que la fuerza

El panorama cambia cuando se trata de la resistencia cardiovascular. La capacidad aeróbica es considerablemente más sensible a los períodos de inactividad que la fuerza muscular. “Tiende a ser mucho más sensible a los períodos de entrenamiento reducido”, señaló Shaw.

La capacidad aeróbica y la resistencia cardiovascular empiezan a caer desde las dos semanas de inactividad y generan mayor esfuerzo al correr o pedalear (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de las dos semanas sin actividad, la función cardiopulmonar empieza a declinar, lo que puede traducirse en una sensación de mayor esfuerzo al correr o pedalear, y en una frecuencia cardíaca que sube con más rapidez de lo habitual.

Los atletas más entrenados tardan más en perder sus ganancias

El nivel de entrenamiento previo también determina cuánto tarda el cuerpo en perder su condición. “Cuanto más entrenado estás, más resistente eres al desentrenamiento”, señaló Shaw, quien además identificó la edad como una variable relevante.

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Un meta-análisis publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health determinó que, en adultos mayores, el cese de entrenamiento de entre 12 y 24 semanas no produjo una disminución significativa en el tamaño muscular; las pérdidas relevantes aparecieron recién entre las 31 y 52 semanas.

Un estudio publicado en PMC reforzó ese panorama al comprobar que, en adultos con un promedio de 70,5 años, 12 semanas de desentrenamiento no revirtieron de forma significativa las mejoras en fuerza ni en capacidad explosiva, con valores que se mantuvieron por encima de los niveles previos al entrenamiento.

Las personas más entrenadas resisten mejor el desentrenamiento y pueden conservar ganancias de fuerza durante períodos más prolongados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de sobrecarga progresiva, el principio por el cual el cuerpo gana fuerza al recibir estímulos de intensidad creciente, también opera en el sentido contrario, pero con una flexibilidad que suele subestimarse.

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Andy Stern, entrenador personal, explicó a GQ que “la belleza de la sobrecarga progresiva es que podemos ir y venir según sea necesario”. Según Stern, quienes entrenaron de forma consistente durante meses no deberían ver una semana de pausa como un retroceso real.

El descanso controlado puede mejorar el rendimiento al volver al entrenamiento

Shaw apuntó que limitar el período de pausa a unas dos semanas garantiza “cambios negativos mínimos” y puede funcionar como una fase de descarga dentro de un ciclo de entrenamiento, lo que propicia lo que en fisiología del deporte se denomina supercompensación: el cuerpo se recupera lo suficiente como para rendir mejor al retomar la actividad.

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Durante ese período de descanso, los especialistas recomendaron mantener una ingesta adecuada de proteínas, fundamentales para preservar y construir masa muscular. “La proteína puede continuar proporcionando una fuente para la construcción muscular e intentar reducir la degradación muscular”, precisó Shaw.

El descanso controlado puede mejorar el rendimiento al volver al gimnasio si se sostiene la proteína, el movimiento liviano y una progresión gradual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Stern, por su parte, sugirió incorporar movimiento liviano, usar un dispositivo de masaje por percusión para mantener los músculos en condiciones y, en lo posible, replicar los patrones de movimiento habituales a una intensidad menor.

Volver al gimnasio exige expectativas realistas y progresión gradual

El regreso al entrenamiento requiere paciencia. “Tu cuerpo es como un auto y, para levantar bien y mover peso, el tanque necesita estar lleno y el motor en marcha”, comparó Stern.

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Después de una pausa, el nivel de energía disponible puede ser menor y los primeros días de regreso requieren ciertos ajustes. Recomendó tomarse unos días para recuperar fuerzas, mantener una buena hidratación y retomar el movimiento de manera gradual, hasta recuperar progresivamente la sensación de fortaleza y velocidad.