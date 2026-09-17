La curiosa anécdota de un argentino que logró una medalla en los Juegos Suramericanos en esports y compitió contra Franco Colapinto: “Yo le gané”

El ganador de la prueba de eSports contó que compitió contra Franco

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Bruno Coleff obtuvo la medalla de plata en Assetto Corsa GT en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde representó a Argentina en el debut de los deportes electrónicos en el programa de la competencia regional y sorprendió a todos por una anécdota en la que incluyó a Franco Colapinto.

Durante una entrevista con el programa Una tarde más del canal La Capital+, el atleta de eSports recordó cuando se enfrentó al piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1 y logró vencerlo. “En un mano a mano, me preguntan acá, entre vos y Colapinto, ¿quién gana?”, le repitió la cronista tras una consulta de uno de los conductores. “Yo ya le gané”, respondió Coleff y sorprendió a todos.

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“Se hizo un evento con 9Z y Globant en su momento, cuando Franco estaba en Fórmula 2, en el cual, nada, se hizo una preclasificación abierta. Los ganadores de la prequali competían en una serie de carreras y se hacía una grilla final y esa gente corría contra Colapinto y el ganador tenía un premio en especial. Yo clasifiqué tercero, Colapinto clasificó décimo. Así que tanto yo como varios otros le ganamos. Y bueno, igual se alargó la carrera y se me cortó internet, pero en pista estaba yo adelante”, dijo entre risas.

Coleff hizo historia como uno de los primeros medallistas en deportes electrónicos para la delegación argentina. Terminó con 12 puntos, detrás del chileno Ángel Inostroza, que sumó 15, y por delante del colombiano Omar Escorcia, tercero con 10. La prueba se disputó el pasado martes 15 de septiembre en la L2 Arena de Rosario, con Assetto Corsa GT como título de simulación automovilística.

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Acto seguido, respondió a la pregunta si admira al número 43 de la grilla de la F1. “Yo lo banco. A ver, practico el mismo deporte, es muy complicado admirar a otro deportista de tu deporte. Sobre todo porque yo tuve la experiencia de correr contra él. Obviamente, yo no me puedo subir a un auto de Fórmula 1 y hacer lo que hace él. Me parece un genio, un grande. Pero bueno, es mucho más fácil admirar a gente de otro deporte. A mí me pasa así. O sea, me van a salir a matar por lo que estoy diciendo, porque yo lo sé, es polemiquísimo. Pero a ver, por ahí que le tengo un respeto y obviamente quiero que le vaya lo mejor posible”, expresó.

Bruno Coleff ganó medalla en los eSports de Santa Fe 2026 (Santa Fe 2026)

La trayectoria de Bruno en el simracing comenzó cuando tenía 15 años. En ese momento le planteó a su madre que quería competir en autos, pero la falta de recursos económicos cerró la posibilidad de ingresar al automovilismo tradicional.

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El recorrido de Coleff refleja una vía frecuente dentro del automovilismo virtual: el acceso a las ligas digitales permite competir sin los costos de una estructura de karting o de categorías de monoplazas. En su caso, esa decisión derivó en una presencia internacional con la camiseta argentina.

En los Juegos Suramericanos, Coleff fue uno de los tres representantes argentinos que alcanzaron el podio en las primeras definiciones de esports. La delegación también obtuvo el oro de Daniela Arias en EA Sports FC 26 femenino y el bronce de Lautaro Zuviría en la rama masculina.

Tras la carrera, el bonaerense valoró el resultado, aunque señaló que buscaba el primer puesto. “Quería que fuera la de oro, pero tuve un durísimo rival. Di lo mejor que tenía”, afirmó en declaraciones recogidas por Rosario3.

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La medalla tuvo una condición particular: fue parte de la primera edición en la que los esports otorgaron preseas oficiales en los Juegos Suramericanos. Coleff compitió junto a Paola Chiaraviglio, quien finalizó sexta en la misma disciplina.

Bruno Coleff en el podio de Santa Fe 2026 (Santa Fe 2026)

Además de competir, Coleff trabaja como profesor en una licenciatura de esports, ofrece sesiones de coaching y dicta clases particulares a personas que se inician en la actividad. El piloto explicó que comenzó a obtener ingresos a partir de ese trabajo vinculado con el automovilismo virtual.

Para el corredor, la preparación no se limita al tiempo frente al simulador. Señaló que el descanso, la alimentación y la condición física influyen sobre el rendimiento, aunque la exigencia principal se concentra en la precisión, la concentración y la capacidad de sostener el ritmo de carrera.

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Su plata en Rosario incorporó su nombre al primer medallero oficial de los deportes electrónicos en los Juegos Suramericanos. La competencia incluyó EA Sports FC 26, Assetto Corsa GT y Valorant.