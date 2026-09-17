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La granja de Zenón cumple 15 años y repasa su salto de YouTube al mundo

El proyecto creado por Roberto “Kuky” Pumar nació en 2011 con canciones infantiles animadas y se convirtió en una red con presencia en 11 idiomas

Un hombre de camisa a cuadros y brazos cruzados sonríe delante de un mural ilustrado con personajes infantiles
La granja de Zenón cumple 15 años desde su llegada a YouTube en 2011 y marcó la expansión internacional de El Reino Infantil
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El fenómeno de La granja de Zenón cumple 15 años desde su llegada a YouTube en 2011, una apuesta digital que surgió sin un modelo de negocio definido y que derivó en la expansión internacional de El Reino Infantil, según informó la compañía.

El proyecto nació a partir de un catálogo de canciones infantiles tradicionales, al que sus creadores sumaron animaciones de personajes como Zenón, Bartolito y la Vaca Lola. La propuesta se apartaba de las fórmulas que entonces predominaban en el entretenimiento infantil, más ligadas a la televisión y a grandes producciones internacionales.

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No había un modelo claro, fue un salto al vacío absoluto”, recordó Roberto “Kuky” Pumar, fundador de Leader Entertainment - El Reino Infantil. El empresario señaló a Infobae que el cambio en la industria musical y el avance de las plataformas digitales llevaron al equipo a buscar nuevos formatos de distribución.

La apuesta por YouTube comenzó con canciones y animaciones simples

Un hombre de camisa a cuadros y brazos cruzados sonríe delante de un mural ilustrado con personajes infantiles
Roberto “Kuky” Pumar creó La granja de Zenón a partir de canciones infantiles animadas cuando no existía un modelo de negocio definido

Pumar venía de Leader Music, un sello afectado, como el resto de la industria discográfica, por la caída de las ventas físicas y la expansión de la piratería. En ese contexto, identificó a YouTube como una plataforma todavía incipiente para llegar de manera directa a las familias.

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La decisión fue animar canciones conocidas por varias generaciones y ponerlas a disposición en una plataforma gratuita. “Pensamos qué pasaba si uníamos estas canciones con una animación simple pero colorida, directo a una plataforma gratuita donde el usuario tuviera el control”, explicó a Infobae.

Con el tiempo, el universo de la granja se amplió a otros contenidos y franquicias, entre ellas Canciones del Zoo, Bichikids, Familia Blu y Paco el Marinero. De acuerdo con cifras de la empresa, El Reino Infantil reúne más de 240 millones de suscriptores en 50 canales de YouTube, disponibles en 11 idiomas, y acumula 180.000 millones de visualizaciones históricas.

Un hombre de camisa a cuadros y brazos cruzados sonríe delante de un mural ilustrado con personajes infantiles
El contenido infantil de La granja de Zenón combina entretenimiento y educación con asesoramiento de psicopedagogos y especialistas en educación.

Una estética rural argentina que se adaptó a públicos de distintos países

El alcance internacional de La granja de Zenón se sostiene en contenidos localizados en español, inglés, italiano, alemán, portugués, francés, turco, ruso, rumano, coreano e hindi. México, Argentina, Brasil, Perú y Estados Unidos concentran los cinco principales mercados de visualización, según datos de YouTube citados por la compañía.

Para Pumar, la expansión no modificó la base cultural de los personajes. “El ADN argentino se traduce en las elecciones que hicimos de los personajes, sus vestimentas, el contexto de lo rural, el campo, la granja y la vida en la naturaleza”, afirmó.

El creador vinculó esa identidad con la obra del artista Florencio Molina Campos, conocida por sus representaciones costumbristas de la pampa. A la vez, atribuyó parte de la llegada a otros países al carácter universal de los animales y de escenas cotidianas de la niñez, como levantarse, ir al jardín, merendar o prepararse para dormir.

El contenido infantil combina entretenimiento, educación y consumo familiar

Un hombre de camisa a cuadros y brazos cruzados sonríe delante de un mural ilustrado con personajes infantiles
A 15 años de su lanzamiento, El Reino Infantil impulsa espectáculos en vivo, licencias, distribución y prepara Wadoo junto a Mediawan Kids & Family para 2027

La compañía sostiene que su producción se desarrolla con asesoramiento de psicopedagogos y especialistas en educación. Su enfoque, según Pumar, se basa en el concepto de “edutainment”, que combina entretenimiento y educación.

Cada video, cada canción, busca acompañar el desarrollo emocional y cognitivo de los chicos”, dijo Pumar. Entre los objetivos que menciona la empresa figuran la estimulación psicomotriz a través del baile, la alfabetización temprana y la promoción de momentos compartidos entre adultos y niños.

Según las mediciones internas de El Reino Infantil, más del 65% de las visualizaciones de sus contenidos ocurre en televisores inteligentes, un dato que la compañía asocia con el consumo familiar. Pumar también planteó que el uso de pantallas debe convivir con otras actividades: “Los chicos deben contar con espacios de juego físico, juegos de mesa, dibujar, pintar y, si se puede, salir a pelotear, patinar o andar en bicicleta”.

A 15 años del primer lanzamiento, El Reino Infantil también desarrolla espectáculos en vivo, licencias y acuerdos de distribución. Entre sus próximos proyectos figura Wadoo, una serie producida junto al estudio europeo Mediawan Kids & Family, cuyo estreno está previsto para 2027.

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