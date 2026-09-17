La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a tres sospechosos de secuestro exprés en la costa sur del país

La PNC capturó en Escuintla a tres presuntos secuestradores que trasladaban contra su voluntad a un hombre de 50 años por la antigua ruta Palín-Escuintla. (PNCdeGuatemala)

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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a tres presuntos secuestradores que trasladaban contra su voluntad a un hombre de 50 años por la antigua ruta Palín-Escuintla. La intervención, ocurrida la noche del miércoles en el departamento de Escuintla, frustró un supuesto secuestro exprés: los detenidos se presentaban como investigadores policiales y habrían buscado exigir dinero para liberar a la víctima.

La camioneta Chevrolet blanca en la que viajaban fue interceptada en el kilómetro 53,5 km de esa carretera, a la altura del municipio de Palín. El vehículo llevaba la placa P-622KCC y fue detenido por agentes de la comisaría de Escuintla.

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Los ocupantes afirmaron pertenecer a la PNC y mostraron chapas, chalecos con insignias similares a las que usa el personal de investigación policial y documentos con logotipos del Ministerio de Gobernación. La verificación de los registros institucionales confirmó que ninguno de ellos integra ni integró la fuerza de seguridad.

El hombre que era transportado pidió auxilio durante el control policial y relató que lo llevaban bajo el argumento de una orden de aprehensión. La pesquisa preliminar determinó que esa orden era falsa, por lo que los agentes liberaron a la víctima y la pusieron bajo resguardo.

La PNC capturó en Escuintla a tres presuntos secuestradores que trasladaban contra su voluntad a un hombre de 50 años por la antigua ruta Palín-Escuintla. (PNCdeGuatemala)

Chalecos, grilletes y una supuesta orden de captura falsa

Dentro de la camioneta, los policías encontraron gorros pasamontañas, gorras, un chaleco con distintivos similares a los de la institución, grilletes y documentos presuntamente falsificados. El vocero policial, Edwin Monroy, sostuvo que el operativo forma parte de la respuesta contra estructuras que suplantan a las fuerzas de seguridad para cometer delitos graves.

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Los detenidos fueron identificados como Ramón Zet Subuyuj, de 50 años; Antonio Enrique Posadas Alvarado, de 43, apodado “El Lic”; y el ciudadano colombiano Jhon Fredy Torres, de 50 años, conocido como “Comandante”. Posadas Alvarado tiene antecedentes por robo y allanamiento y estaría vinculado con falsos allanamientos en esa zona.

La modalidad investigada consiste en privar de libertad a una persona para reclamar dinero a cambio de su liberación en un lapso breve. La falsa identificación como agentes policiales permitía a los sospechosos abordar a la víctima con una apariencia de autoridad y reducir las sospechas iniciales.

El caso ocurrió en medio de un aumento de las denuncias por secuestro en Guatemala. Cifras del Ministerio Público, difundidas por medios locales, indican que el país pasó de 157 hechos registrados en 2024 a 345 secuestros en 2025, mientras que durante 2026 se reportó un promedio de diez denuncias semanales.

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Entre enero de 2024 y mayo de este año, la fiscalía contabilizó 688 denuncias por secuestro. De ese total, 150 correspondieron a la modalidad denominada “gota a gota”.

Los tres capturados quedaron a disposición del juez competente, que deberá resolver su situación legal mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias completas del hecho. Una semana antes, el Comando Antisecuestros de la PNC desarticuló en Petén a la organización “Los Cazadores”, vinculada con otros casos de plagio en ese departamento.

La Policía Nacional Civil rescata a víctima de secuestro tras operativo en Huehuetenango

En datos recientes, se reporta que en mayo la Policía Nacional Civil de Guatemala rescató a una persona de 49 años que permanecía en poder de sus captores, tras un operativo del Comando Antisecuestros en la aldea Ulche, San Pedro Soloma, Huehuetenango. El secuestro había tenido lugar en Salcajá, Quetzaltenango, y la víctima recuperó la libertad después de 20 días en cautiverio, según información oficial difundida por la PNC en redes sociales. Los tres presuntos responsables exigían Q4 millones para concretar la liberación, señaló el organismo de seguridad.

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Los detenidos en el caso de Huehuetenango fueron identificados como Sindy “N” (40 años), José “N” (35 años) y Marvin “N” (36 años). Tras el operativo, la víctima recibió atención médica a través de la Subdirección General de Salud Policial, antes de ser trasladada vía aérea a un hospital en la capital. Los supuestos secuestradores quedaron a disposición judicial.

El MP y la PNC capturan a siete personas acusadas de secuestro en tres departamentos

Siete personas fueron arrestadas el 23 de marzo en una serie de ocho allanamientos simultáneos en Guatemala, El Progreso y Huehuetenango por su presunta vinculación con una organización dedicada al secuestro y la extorsión, en una operación encabezada por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Entre los detenidos figuran Anderson Eduardo Chete Rustrián (20 años), Josué Daniel Chete Rustrián (23), Luvia Aracely Marroquín Ruano (50), Cristian Gustavo Álvarez Marroquín (20), Mónica Azucena Rivera Paz (23), Juan Carlos Osorio Chacoj (40) y Miki Brandon Rivas Arriaga (40), quienes serán procesados por los delitos de asociación ilícita y plagio o secuestro, conforme a lo comunicado por el Ministerio Público.

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El grupo desarticulado habría utilizado la modalidad denominada #OperativoSecuestrosGotaAGota. Esta metodología implica citar a profesionales y comerciantes en zonas de difícil acceso bajo falsas ofertas de servicios; una vez allí, los amenazaban con la supuesta presencia de francotiradores presuntamente relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y exigían el pago de rescates bajo amenaza de muerte. También empleaban números telefónicos internacionales y solicitaban depósitos bancarios a cuentas proporcionadas durante el secuestro, según la Fiscalía contra Secuestros.