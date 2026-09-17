La confesión de Wanda Nara antes de una nueva etapa en su carrera: “La profesión de mis sueños”

La empresaria compartió una fotografía vinculada con el anuncio de MasterChef Celebrity y recordó un trabajo que nunca llegó a ejercer (Instagram)

Guardar

Wanda Nara atraviesa una etapa marcada por nuevos proyectos y desafíos laborales. Mientras se prepara para volver a la pantalla de Telefe como conductora de MasterChef Celebrity, la empresaria también avanza con propuestas vinculadas con su marca y con una producción internacional que seguirá distintos aspectos de su vida. En medio de esa agenda, decidió detenerse por un momento y compartir con sus seguidores una faceta que hasta ahora no había desarrollado profesionalmente.

La conductora publicó una foto en sus historias de Instagram y acompañó la imagen con una breve frase. “Mi profesión frustrada”, escribió junto a un emoji de avión. En la postal, Wanda apareció con un conjunto de azafata y el cabello completamente alisado hacia atrás, en una caracterización que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que la imagen formaba parte de una pieza audiovisual que había realizado junto al jurado del reality culinario para anunciar la fecha de estreno de la nueva temporada. El sketch se tituló MasterChef: El Despegue y presentó a Wanda y a los integrantes del jurado como parte de la tripulación de un vuelo. A lo largo del video, los famosos que participarán de la competencia fueron apareciendo como pasajeros que se preparaban para iniciar el viaje. La puesta incluyó uniformes, referencias a la tripulación y distintos elementos vinculados con un vuelo comercial, en una presentación que permitió anticipar parte de la nueva edición del programa.

"Mi profesión frustrada", escribió la empresaria al mostrar su look de azafata para la promoción del regreso del reality culinario (Instagram)

“Bienvenidos, Telefe anuncia el despegue del vuelo MasterChef 2026”, expresó Wanda Nara al comienzo del corto, mientras lucía el conjunto de azafata. Los integrantes del jurado también formaron parte de la escena y aparecieron caracterizados como pasajeros de ese vuelo. El video avanzó con la presentación de los concursantes que buscarán imponerse en el certamen culinario y cerró con una frase que funcionó como invitación para el público: “Ajustate el delantal, que los participantes ya están llegando”.

PUBLICIDAD

La pieza confirmó que MasterChef Celebrity comenzará el lunes 28 de septiembre a las 22:15 por Telefe. La nueva temporada contará con Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana como responsables de evaluar los platos de las figuras que participarán de la competencia. En esta oportunidad, Botana ocupará el lugar que dejó Donato de Santis, quien había comunicado al final de la temporada anterior que no continuaría en el programa.

La edición anterior terminó con la consagración de Ian Lucas, quien se impuso en la definición y se convirtió en el ganador del certamen. Con la llegada de una nueva temporada y una nueva composición del jurado, Wanda compartió además una fotografía junto a Betular, Martitegui y Botana. “La tripulación de mis sueños”, escribió sobre la imagen, en continuidad con la temática elegida para anunciar el regreso del ciclo.

PUBLICIDAD

Wanda Nara y su jurado protagonizaron un particular sketch para dar a conocer la fecha de estreno del certamen culinario (Instagram)

Sin embargo, MasterChef Celebrity no es el único proyecto que mantiene ocupada a Nara. El martes pasado se conoció que la conductora tendrá su propio docu-reality en Disney+, una producción de seis episodios que recorrerá diferentes aspectos de su vida personal y profesional. El proyecto tendrá grabaciones en la Argentina, Italia y Uruguay, aunque la plataforma todavía no informó la fecha de estreno ni el nombre definitivo de la serie.

Disney+ presentó la propuesta mediante un adelanto protagonizado por Wanda. En el video, la empresaria aparece frente a un contrato y se dispone a firmarlo con una lapicera. Cuando comprueba que el elemento no funciona, abre su cartera, busca otra opción y finalmente saca un labial rojo. Con ese producto, deja su nombre junto a un corazón sobre el documento. La escena finaliza con una placa que anuncia: “Lo querías. Lo tenés. Muy pronto, el reality de Wanda”.

PUBLICIDAD

El mensaje de la plataforma funcionó como un guiño directo a una de las frases de “Bad bitch”, una de las canciones de Wanda, en la que canta: “Lo veo y lo quiero, lo quiero y lo tengo”. De esa manera, el adelanto combinó una situación vinculada con la firma del contrato, un elemento asociado con la imagen pública de la empresaria y una referencia a su faceta musical.

Además de conducir el certamen culinario, Wanda anunció su propio docu-reality (Gentileza de prensa)

Según la presentación oficial, la serie repasará la trayectoria pública de Wanda desde sus primeros pasos hasta la actualidad. El programa seguirá sus movimientos profesionales y algunos momentos de su vida cotidiana, con una mirada que combinará su exposición en los medios, sus proyectos empresariales y su recorrido familiar. Por ahora, la plataforma no confirmó cuándo comenzará la emisión ni cuál será el título definitivo de la producción.

PUBLICIDAD

Entre la conducción de MasterChef Celebrity, el lanzamiento de una nueva temporada del reality y el próximo rodaje de su docu-reality, Nara continúa sumando proyectos a su agenda. Mientras se prepara para ponerse al frente del “vuelo MasterChef 2026”, también dejó en claro que hubo una profesión que quedó pendiente: la de azafata. La empresaria aprovechó la caracterización del sketch para compartir esa confesión con sus seguidores y convertir una presentación televisiva en una referencia a uno de sus deseos laborales que no llegó a concretarse.