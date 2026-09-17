Claves para eliminar el mal aliento de forma definitiva, según una experta en higiene dental

El mal aliento o halitosis persistente no se resuelve solo con mentas, chicles o enjuague bucal porque esos productos suelen cubrir el síntoma

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El mal aliento suele tratarse como un problema que se resuelve con una menta, un chicle o un enjuague bucal. Esos recursos pueden refrescar la boca por un tiempo, pero dejan una pregunta cuando el olor reaparece: si solo se está cubriendo el síntoma o si se actúa sobre su causa.

La diferencia importa porque la halitosis persistente puede requerir revisar la higiene bucal y otros factores de salud. Las bacterias, la placa, los restos de comida y la boca seca pueden influir en el problema. Por eso, una respuesta basada solo en productos refrescantes tiene un alcance limitado.

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Según un artículo de Cleveland Clinic, que recoge las explicaciones de Jasmine Girn, higienista dental, conviene diferenciar las medidas de alivio rápido de los hábitos que retiran bacterias y restos de alimentos. La especialista también señala cuándo es necesario consultar a un profesional.

La halitosis puede estar vinculada con bacterias, placa dental, restos de comida y boca seca, por lo que exige revisar la higiene bucal y otros factores de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos refrescantes no reemplazan la limpieza de la boca

La especialista señaló que los chicles, las mentas y los enjuagues pueden dejar una sensación de frescura durante un tiempo limitado.

Sin embargo, indicó que esos productos no eliminan necesariamente los restos de alimentos, la placa ni las bacterias que pueden estar relacionadas con el olor.

Esa diferencia ayuda a ordenar qué hacer ante cada situación. Cuando el mal aliento aparece de forma puntual, por ejemplo, después de comer, Girn señaló que el cepillado puede resultar útil.

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Si no es posible hacerlo en ese momento, la especialista mencionó los chicles o mentas sin azúcar con xilitol como una alternativa temporal.

Jasmine Girn explicó que los chicles y las mentas sin azúcar con xilitol pueden ofrecer alivio temporal del mal aliento cuando no es posible cepillarse después de comer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Girn sostuvo que el enjuague bucal puede refrescar el aliento en un momento determinado, aunque no suele ser imprescindible dentro de una rutina diaria con cepillado, hilo dental y limpieza de la lengua.

En caso de boca seca, la especialista aconsejó evitar los productos con alcohol porque pueden empeorar esa condición.

Cepillado, hilo dental y limpieza de la lengua ayudan a retirar bacterias y restos

El paso siguiente consiste en limpiar las zonas donde pueden acumularse bacterias y restos de alimentos. Girn recomendó cepillarse al menos dos veces por día durante dos minutos y prestar atención a todas las superficies de los dientes.

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La placa dental es una capa de bacterias que se adhiere a los dientes y su acumulación puede contribuir al mal aliento, según explicó la higienista. Retirarla forma parte del cuidado diario de la boca.

El enjuague bucal puede refrescar el aliento, pero no reemplaza una rutina diaria con cepillado, hilo dental y limpieza de la lengua (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista indicó que el cepillo no llega a todos los espacios entre los dientes. Por eso, señaló el uso diario de hilo dental para retirar los alimentos y las bacterias que pueden quedar atrapados allí. Esta práctica complementa el cepillado al alcanzar áreas que el cepillo no limpia.

Girn añadió que un irrigador bucal puede complementar esa tarea. Se trata de un aparato que expulsa agua para limpiar zonas de difícil acceso. La especialista precisó que no reemplaza el cepillado ni el hilo dental, aunque puede incorporarse como apoyo.

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La lengua también forma parte de esta rutina. Girn explicó que puede acumular una capa de bacterias, sobre todo en su parte posterior, que se vincula con el mal aliento. Un raspador lingual, diseñado para retirar esa capa, puede ser más útil que el cepillo dental en esa zona, según indicó.

El hilo dental y el irrigador bucal permiten limpiar espacios entre los dientes, aunque el irrigador no sustituye el cepillado ni el hilo dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación completa el cuidado diario. La especialista señaló que la saliva ayuda a mantener húmeda la boca y que su disminución puede favorecer la aparición de olor.

Beber agua con regularidad puede contribuir a evitar la sequedad bucal, aunque Girn advirtió que esta condición puede tener causas que requieren otro abordaje.

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Si el olor persiste, es necesario buscar la causa con un profesional

Estos hábitos tienen un límite claro: no todos los casos se explican por alimentos de olor intenso o por una limpieza insuficiente. Girn indicó que, si el mal aliento continúa a pesar de esos cuidados, conviene buscar su origen en lugar de insistir con recursos que solo lo disimulan.

La higienista dental incluyó el tabaco entre los factores a considerar. Fumar o usar cigarrillos electrónicos puede favorecer la boca seca. Además, el alquitrán y la nicotina pueden adherirse a los dientes, las encías y la lengua, donde promueven la acumulación de bacterias, según explicó.

La limpieza de la lengua y la hidratación con agua ayudan a reducir la boca seca y la acumulación de bacterias asociadas con la halitosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la sequedad bucal, Girn señaló que el agua puede ayudar, aunque no siempre es suficiente.

También mencionó enjuagues, geles y aerosoles formulados para mantener húmeda la boca, incluso durante la noche. Presentó esas opciones como posibles medidas de cuidado, no como una solución única.

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La consulta odontológica regular puede permitir identificar causas relacionadas con la boca, indicó la especialista.

Entre ellas mencionó la sequedad bucal crónica, las enfermedades de las encías, las caries, los abscesos dentales y las zonas donde se acumulan alimentos. Un absceso dental es una acumulación de pus provocada por una infección.

Si el mal aliento persiste, un odontólogo o un profesional de atención primaria puede evaluar causas como tabaco, enfermedades de las encías, caries, abscesos, reflujo ácido, diabetes o medicamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Girn también señaló que algunas causas pueden estar fuera de la boca, entre ellas infecciones, reflujo ácido, diabetes y ciertos medicamentos. Ante un problema que persiste después de revisar la rutina de higiene, la evaluación de un odontólogo o de un profesional de atención primaria permite orientar la búsqueda hacia el factor involucrado.

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