El festival de cine de la UBA anuncia su edición más ambiciosa: homenajes, becas y nuevas sedes en Buenos Aires

La Universidad de Buenos Aires lanza la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA), que se celebrará del 30 de septiembre al 7 de octubre de 2026 con entrada libre y gratuita para todas sus actividades. Durante ocho días, el festival desplegará una programación que combina competencias, estrenos, retrospectivas, homenajes, focos temáticos, seminarios y actividades de formación en cinco sedes porteñas.
La película de Lisandro Alonso abre el festival en el Cine Cosmos
La función inaugural tendrá lugar el miércoles 30 de septiembre en el Cine Cosmos (Av. Corrientes 2046) con la proyección de La libertad doble, de Lisandro Alonso, secuela de La libertad —ópera prima del director y título clave del Nuevo Cine Argentino— también protagonizada por el hachero Misael Saavedra en un ámbito rural. Al día siguiente, el jueves 1 de octubre a las 15:30 h, Alonso ofrecerá un seminario en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA).
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Lita Stantic y el “Chango” Monti recibirán el Doctorado Honoris Causa de la UBA
El mismo jueves 1 de octubre se realizará la ceremonia en que la Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgará el título de Doctor Honoris Causa a dos figuras históricas del cine nacional. La directora y productora Lita Stantic —responsable de títulos como Camila (María Luisa Bemberg), La ciénaga (Lucrecia Martel), Mundo Grúa (Pablo Trapero) y Un oso rojo (Adrián Caetano)— y el director de fotografía Félix “Chango” Monti —conocido por La historia oficial (Luis Puenzo), El secreto de sus ojos (Juan José Campanella) y El exilio de Gardel (Pino Solanas)— compartirán el reconocimiento. Ambos participarán además de un seminario el miércoles 7 de octubre a las 19:30 h en el Aula 301 de la FADU.
El cineasta francés Léos Carax tendrá su propio homenaje y encuentro con el público
En el plano internacional, el festival homenajeará al realizador francés Léos Carax, autor de Los amantes del Pont Neuf, Pola X y Holy Motors, y ganador del premio al mejor director en el Festival de Cannes por Annette. Carax visitará Buenos Aires y participará de un encuentro con el público el lunes 5 de octubre a las 19:30 h. Su presencia se enmarca, además, en la propuesta especial “Cine y ciudades: París”, un ciclo que recorre distintas representaciones de la capital francesa a través del cine contemporáneo. El ciclo incluirá El gran arco (Stéphane Demoustier), The Edge of the Blade (Vincent Perez), The Story of Souleymane (Boris Lojkine), una selección de cortometrajes y Los amantes del Pont Neuf.
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El festival rendirá tributo a Lucas Vignale, el videasta argentino fallecido a los 28 años
El FIC.UBA 2026 dedicará un homenaje especial a Lucas Vignale, el director argentino fallecido de manera inesperada a los 28 años en Río de Janeiro tras desplomarse el helicóptero en el que volaba en junio pasado. Vignale había realizado proyectos para artistas como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, Milo J, J Balvin, Trueno, Nathy Peluso y Wos. Su película póstuma El tren fluvial, codirigida con Lorenzo Ferro, tuvo su estreno mundial en la última edición de la Berlinale.
La sección Panorama Internacional reúne a Loznitsa, Pawlikowski, Jude y Lanzani
La programación internacional incluirá la sección Panorama Internacional, con las obras más recientes de cineastas de primer nivel mundial. Figuran Imperium, de Sergei Loznitsa —distinguido previamente con el Doctorado Honoris Causa de la UBA—; Tierra de mi padre, del polaco ganador del Oscar Paweł Pawlikowski; Le Journal d’une femme de chambre, del rumano Radu Jude; Red Rocks, del francés Bruno Dumont; y Testa o croce?, de Matteo Zoppis y Alessio Rigo de Righi, con el argentino Peter Lanzani en el elenco. En paralelo, el festival ofrecerá un foco dedicado al maestro japonés Yasujirō Ozu con títulos como Buenos días, El sabor del sake, El sabor del té verde con arroz, Hierbas flotantes y Primavera temprana.
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Disney aportará 170 millones de pesos para financiar proyectos de estudiantes de la UBA
Uno de los anuncios centrales de esta edición es el acuerdo entre el FIC.UBA y Disney, que se materializará en dos becas destinadas a estudiantes de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la FADU-UBA. El acuerdo fue firmado por Daniel Burman, líder de Contenido Original de Disney+ para América Latina, y Ricardo Gelpi, rector de la UBA.
La Beca FIC.UBA - Disney está dirigida a alumnos avanzados que cursan Proyecto Audiovisual IV. Los estudiantes presentarán sus proyectos en formato pitch ante un jurado designado por ambas instituciones; se seleccionarán diez, y cada uno recibirá $10.000.000 (diez millones de pesos argentinos) para acompañar su producción y finalización.
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La Beca FIC.UBA LAB - Disney, vinculada a la iniciativa de desarrollo de largometrajes de ficción que comenzó en la tercera edición del festival, también seleccionará diez proyectos en instancia de pitch. Los dos ganadores recibirán $10.000.000 cada uno para producción y realización de un teaser, mientras que los ocho restantes obtendrán $6.250.000 (seis millones doscientos cincuenta mil pesos) cada uno. Entre ambas líneas, Disney realizará un aporte total de $170.000.000 (ciento setenta millones de pesos argentinos).
“El FIC.UBA nació con la vocación de construir un puente entre la Universidad y el mundo del cine. Este acuerdo con Disney nos permite dar un paso más: no solo mostrar el talento de nuestros estudiantes, sino generar condiciones concretas para que puedan desarrollar sus proyectos y comenzar a construir una trayectoria profesional”, señaló Ricardo Alfonsín (h), director general del FIC.UBA.
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Los ganadores de cortometrajes podrán viajar a festivales en España y Colombia
El festival contempla también reconocimientos con proyección internacional. Los ganadores de la Competencia de Cortometrajes UBA accederán a experiencias en el exterior: un viaje a España para participar del Málaga Talent, en el Festival de Málaga, y otro a Colombia para asistir a BIFF Bang, el área de formación del Festival de Cine de Bogotá. El FIC.UBA 2026 contará con cinco competencias: Internacional de Largometrajes, Iberoamericana de Cortometrajes, de Cortometrajes UBA, de Largometrajes de Graduados DIS y de Cortometrajes de Graduados DIS.
El festival se extenderá a cinco sedes, entre ellas la Sala Leopoldo Lugones
En esta edición, el FIC.UBA amplía su circuito e incorpora nuevas sedes. Las actividades se distribuirán entre la FADU-UBA (Av. Int. Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria), el Cine Cosmos (Av. Corrientes 2046), el Cine Arte Cacodelphia (Av. Roque Sáenz Peña 1150), la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (José Bonifacio 1337, subsuelo) y la Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530, piso 10). El proyecto cuenta con el acompañamiento de la Fundación Santander Argentina a través del Régimen de Promoción Cultural (Mecenazgo) del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
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La programación completa:
Película de apertura
La libertad doble de Lisandro Alonso / Argentina – 2026
Competencia Internacional de Largometrajes
Chicas tristes de Fernanda Tovar / México, España, Francia - 2026
Del otro lado del puente están las cosas que nunca dije de Anahí Giménez / Argentina - 2026
Ghost School de Seemab Gul / Pakistán, Alemania, Arabia Saudita - 2025
La hija cóndor de Álvaro Olmos Torrico / Bolivia, Perú, Uruguay - 2025
La noche de la infancia de Xisi Sofia Ye Chen / España, Francia - 2026
La Perra de Dominga Sotomayor / Chile, Colombia - 2026
Pedro en el país de María Alché, Benjamín Naishtat / Argentina - 2026
Second Skin de Mariia Lapidus / Estados Unidos, México - 2026
Shana de Lila Pinell / Francia - 2026
Todo es cárcel de Eloy Enciso Cachafeiro / España - 2026
Whispers in May de Dongnan Chen / Hong Kong, Países Bajos, Suecia, Corea del Sur - 2026
Yellow Cake de Tiago Melo / Brasil - 2026
Jurado Competencia Internacional:
Daniel Rosenfeld, Diego Cagide, Filippo Fabbri, María de los Ángeles Guadalupe Castro Gurría, Mónica Acosta
Competencia Iberoamericana de Cortos:
101 de Santiago Crucitta, Lara Luser / Argentina - 2026
Abrir um cinema de Lucas Lyrio / Brasil - 2026
Carry On! de Karla Velázquez / México, Canadá, Colombia - 2026
Cucarachas de Alma Prieto / España - 2026
decaer de Juan Camilo González / Colombia - 2026
En los valles de Emanuel Alejandro Figueroa / Argentina - 2026
Just Thoughts de Daniel Jácome / Ecuador - 2025
Lo que fue nuestro hogar de Angelo Lobos / Chile - 2025
Los caminos de Maria de Gabriel Coêlho / Cuba - 2026
Puertas abiertas de Iván Bustinduy / Argentina - 2026
Quedamos así de Elías de Martino / Uruguay - 2025
Si pudiese, mataría a la nostalgia de Diego Valverde León / Costa Rica - 2025
Todo es amor de Equipo Audiovisual Nodocente APUBA / Argentina - 2024
Una decisión difícil de Laura Muñoz Ros / España - 2025
Jurado Competencia Iberoamericana de cortos:
Luiz Gonzaga Lopes, Mon Ross, Paula Zupnik
Competencia de cortos UBA
Antes que desaparezca de Catalina Gragero, Nina Turdó D’ Antonio / Argentina - 2026
Azul de Iara Moyano, Nicolás Bazán Povedano, Luciano Vera / Argentina - 2026
Betty de Oriana Carossa / Argentina - 2024
Condenados de Segundo Pruden / Argentina - 2026
El deseo de Lucero Caneda, Malena Reynoso Fischer / Argentina - 2025
El último turf de Felipe Benedetti / Argentina - 2025
Franca de Julia Vier Abinet / Argentina - 2025
La ciudad de colmenas de Olivia Maly / Argentina - 2026
La hora de la siesta de Almendra Groppo Trupia / Argentina - 2026
Larga vida a Kong de Gaspar Merkin Saavedra / Argentina - 2026
Mover montañas de Agustín Pereyra, Nicolás Talenton / Argentina - 2025
Mudarse es lo segundo peor que te puede pasar en la vida de Felicitas Páez / Argentina - 2026
Ni una sola flor de Amanda Arzeno, Ana Cura, Leticia Nuñez, Marianela Ochoa, Catalina Ochoa /
Argentina - 2025
Operación 29 de Malena Caset, Matías Becerrica / Argentina - 2026
Operación Claridad de Tomás Agustín Díaz Cassone / Argentina - 2025
Patricio Bisso de Raúl Emiliano González / Argentina - 2024
PIM, PUM, ¡PAM! de Mora Albamonte / Argentina - 2025
Retruco de Matías Sisaric / Argentina - 2026
Tracción a sangre de Agustín Rai, Oliverio Hamdan / Argentina - 2026
Un camión lleno de besos de Malena Arellano / Argentina - 2026
Jurado Competencia de cortos UBA:
Cecilia Mascetti, Michelle Jacques-Toriglia, Verónica Vitullo
Competencia de Largometrajes Graduados DIS
Amantes en el cielo de Fermín de la Serna / Argentina, Perú, Estados Unidos, Alemania - 2025
Bajo las banderas, el sol de Juanjo Pereira / Paraguay, Argentina, Francia, Alemania, Estados Unidos - 2025
El salto cuántico de Las Termitas de Paula Otero / Argentina - 2025
La era de la cancelación de Martín Erhardt / Argentina - 2026
López, el hombre que desapareció dos veces de Jorge Leandro Colás / Argentina - 2025
Los caminantes de la calle de Juan Martín Hsu / Argentina, Perú - 2025
Los vencedores de Pablo Aparo / Argentina - 2026
Muña Muña de Paula Morel Kristof / Argentina - 2025
Museo de la noche de Fermín Eloy Acosta / Argentina - 2025
Plata o mierda de Toia Bonino, Marcos Joubert / Argentina, Colombia – 2025
Todas las estrellas están muertas de Gonzalo Moiguer, Rodrigo Melendez Aquino / Argentina - 2025
Tres tiempos de Marlene Grinberg / Argentina, Chile, Uruguay, Francia - 2025
Competencia de Cortometrajes Graduados DIS
48 - La muerta que habla de Agustín Fittipaldi, Candela Gonzalez Kelly / Argentina - 2026
Como las estrellas de Violeta Gillert, Constanza Browarski / Argentina - 2025
Escena final de Diego Kompel / Argentina - 2025
Línea de flotación de Lucila de Oto, Gastón Bonalve / Argentina - 2024
Los deudos de Pablo Marino / Argentina - 2025
Maia: La unión de los mundos de Tamia Berenice / Argentina, México, Inglaterra - 2025
Mamita de Chiara Boiani / Argentina - 2025
Patas arriba de Paulina Jensen, Vanesa Martin / Argentina - 2025
Sibilancias de Alejandro Giorlando / Argentina - 2025
Jurado Competencias de Graduados DIS:
Damián Zantleifer, Julieta Vitullo, Iara Decuzzi
Invitados Especiales / Doctorado Honoris Causa
Félix Monti & Lita Stantic
Chango, la luz descubre de Alejandra Martín, Paola Rizzi / Argentina - 2021
La niña santa de Lucrecia Martel / Argentina, España, Italia - 2004
Un muro de silencio de Lita Stantic / Argentina, México, Reino Unido - 1993
Yo, la peor de todas de María Luisa Bemberg / Argentina – 1990
Homenaje a Leos Carax
Boy Meets Girl de Leos Carax / Francia - 1984
C’est pas moi de Leos Carax / Francia - 2024
Holy Motors de Leos Carax / Francia, Alemania, Bélgica - 2012
Los amantes del Pont-Neuf de Leos Carax / Francia - 1991
Mala sangre de Leos Carax / Francia, Suiza - 1986
Cine y ciudades: París
Apnées de Nicolas Panay / Francia - 2023
El gran arco de Stéphane Demoustier/ Francia - 2025
Montsouris Park de Guil Sela / Francia - 2024
The Edge of the Blade de Vincent Perez / Francia – 2023
The Great Arc de Camille Authouart / Francia - 2022
The Story of Souleymane de Boris Lojkine / Francia - 2024
Proyecciones Especiales
Bombardeados por la corrupción de Fernando Colautti / Argentina - 2025
El último viaje a China de Alejandro Maci / Argentina, Uruguay - 2026
La libertad de Lisandro Alonso / Argentina - 2021
Machado de Julián Tagle / Argentina – 2026
Under the Turquoise Sky de KENTARO / Mongolia, Francia, Japón - 2021
Vlasta, el recuerdo no es eterno de Candela Vey, Tino Pereira / Argentina - 2025
We are Making a Film About Mark Fisher de Simon Poulter, Sophie Mellor / Reino Unido - 2025
Cinema de Femmes
Deux Personnes Échangeant de la Salive de Natalie Musteata, Alexandre Singh / Francia, Estados Unidos - 2024
Las novias del sur de Elena López Riera / España, Suiza, Francia - 2024
Cortometrajes de Alice Guy / Francia
Panorama
Imperium de Sergei Loznitsa / Alemania, Francia, Italia, Lituania - 2026
Le Journal d’une femme de chambre de Radu Jude / Francia, Rumania - 2026
Red Rocks de Bruno Dumont / Portugal, Francia, Italia, España, Qatar - 2026
Testa o croce? de Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis / Italia, Estados Unidos - 2025
Fatherland (Tierra de mi padre) de Pawel Pawlikowski / Polonia, Alemania, Italia, Francia - 2026
Foco Yasujiro Ozu
Buenos días de Yasujiro Ozu / Japón - 1959
El sabor del sake de Yasujiro Ozu / Japón - 1962
El sabor del té verde con arroz de Yasujiro Ozu / Japón - 1952
Hierbas flotantes de Yasujiro Ozu / Argentina - Japón – 1959
Primavera temprana de Yasujiro Ozu / Argentina - Japón - 1956
Homenaje a Lucas Vignale
Camino a la velada de Lucas A. Vignale, Gaspar Prim Díaz / Argentina - 2025
Diablo Suelto de Lorenzo Ferro, Lucas A. Vignale / Argentina - 2025
Ilusion Supersport de Lucas A. Vignale / Argentina - 2025
La Pasión de Lorenzo Ferro, Lucas A. Vignale / Argentina - 2024
La vuelta de Gaspi de Lucas A. Vignale, Gaspar Prim Díaz / Argentina - 2025
Mi gran noche de Lorenzo Ferro, Lucas A. Vignale / Argentina - 2026
Zonazine Málaga
La Carn de Joan Porcel / España - 2025
Los nadadores de Sol Iglesias SK / Argentina, México, Estados Unidos - 2026
OCA de Karla Badillo / México, Argentina - 2025
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