El festival de cine de la UBA anuncia su edición más ambiciosa: homenajes, becas y nuevas sedes en Buenos Aires

Un edificio de la Universidad de Buenos Aires exhibe grandes carteles amarillos del Festival Internacional de Cine FIC.UBA en su fachada.

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La Universidad de Buenos Aires lanza la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA), que se celebrará del 30 de septiembre al 7 de octubre de 2026 con entrada libre y gratuita para todas sus actividades. Durante ocho días, el festival desplegará una programación que combina competencias, estrenos, retrospectivas, homenajes, focos temáticos, seminarios y actividades de formación en cinco sedes porteñas.

El director Lisandro Alonso abrirá el FIC.UBA 2026 (AP Photo/Alastair Grant)

La película de Lisandro Alonso abre el festival en el Cine Cosmos

La función inaugural tendrá lugar el miércoles 30 de septiembre en el Cine Cosmos (Av. Corrientes 2046) con la proyección de La libertad doble, de Lisandro Alonso, secuela de La libertad —ópera prima del director y título clave del Nuevo Cine Argentino— también protagonizada por el hachero Misael Saavedra en un ámbito rural. Al día siguiente, el jueves 1 de octubre a las 15:30 h, Alonso ofrecerá un seminario en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA).

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La productora Lita Stantic y el director de fotografía Félix Monti recibitrán el Doctorado Honoris Causa de la UBA durante el festival

Lita Stantic y el “Chango” Monti recibirán el Doctorado Honoris Causa de la UBA

El mismo jueves 1 de octubre se realizará la ceremonia en que la Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgará el título de Doctor Honoris Causa a dos figuras históricas del cine nacional. La directora y productora Lita Stantic —responsable de títulos como Camila (María Luisa Bemberg), La ciénaga (Lucrecia Martel), Mundo Grúa (Pablo Trapero) y Un oso rojo (Adrián Caetano)— y el director de fotografía Félix “Chango” Monti —conocido por La historia oficial (Luis Puenzo), El secreto de sus ojos (Juan José Campanella) y El exilio de Gardel (Pino Solanas)— compartirán el reconocimiento. Ambos participarán además de un seminario el miércoles 7 de octubre a las 19:30 h en el Aula 301 de la FADU.

Leos Carax, director y guionista, será homenajeado en el FIC.UBA 2026 (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

El cineasta francés Léos Carax tendrá su propio homenaje y encuentro con el público

En el plano internacional, el festival homenajeará al realizador francés Léos Carax, autor de Los amantes del Pont Neuf, Pola X y Holy Motors, y ganador del premio al mejor director en el Festival de Cannes por Annette. Carax visitará Buenos Aires y participará de un encuentro con el público el lunes 5 de octubre a las 19:30 h. Su presencia se enmarca, además, en la propuesta especial “Cine y ciudades: París”, un ciclo que recorre distintas representaciones de la capital francesa a través del cine contemporáneo. El ciclo incluirá El gran arco (Stéphane Demoustier), The Edge of the Blade (Vincent Perez), The Story of Souleymane (Boris Lojkine), una selección de cortometrajes y Los amantes del Pont Neuf.

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Lucas Vignale, el videaste que murió trágicamente a los 28 años en Brasil, tendrá un homenaje especial

El festival rendirá tributo a Lucas Vignale, el videasta argentino fallecido a los 28 años

El FIC.UBA 2026 dedicará un homenaje especial a Lucas Vignale, el director argentino fallecido de manera inesperada a los 28 años en Río de Janeiro tras desplomarse el helicóptero en el que volaba en junio pasado. Vignale había realizado proyectos para artistas como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, Milo J, J Balvin, Trueno, Nathy Peluso y Wos. Su película póstuma El tren fluvial, codirigida con Lorenzo Ferro, tuvo su estreno mundial en la última edición de la Berlinale.

La sección Panorama Internacional reúne a Loznitsa, Pawlikowski, Jude y Lanzani

La programación internacional incluirá la sección Panorama Internacional, con las obras más recientes de cineastas de primer nivel mundial. Figuran Imperium, de Sergei Loznitsa —distinguido previamente con el Doctorado Honoris Causa de la UBA—; Tierra de mi padre, del polaco ganador del Oscar Paweł Pawlikowski; Le Journal d’une femme de chambre, del rumano Radu Jude; Red Rocks, del francés Bruno Dumont; y Testa o croce?, de Matteo Zoppis y Alessio Rigo de Righi, con el argentino Peter Lanzani en el elenco. En paralelo, el festival ofrecerá un foco dedicado al maestro japonés Yasujirō Ozu con títulos como Buenos días, El sabor del sake, El sabor del té verde con arroz, Hierbas flotantes y Primavera temprana.

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Un edificio de la Universidad de Buenos Aires exhibe grandes carteles amarillos del Festival Internacional de Cine FIC.UBA en su fachada.

Disney aportará 170 millones de pesos para financiar proyectos de estudiantes de la UBA

Uno de los anuncios centrales de esta edición es el acuerdo entre el FIC.UBA y Disney, que se materializará en dos becas destinadas a estudiantes de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la FADU-UBA. El acuerdo fue firmado por Daniel Burman, líder de Contenido Original de Disney+ para América Latina, y Ricardo Gelpi, rector de la UBA.

La Beca FIC.UBA - Disney está dirigida a alumnos avanzados que cursan Proyecto Audiovisual IV. Los estudiantes presentarán sus proyectos en formato pitch ante un jurado designado por ambas instituciones; se seleccionarán diez, y cada uno recibirá $10.000.000 (diez millones de pesos argentinos) para acompañar su producción y finalización.

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La Beca FIC.UBA LAB - Disney, vinculada a la iniciativa de desarrollo de largometrajes de ficción que comenzó en la tercera edición del festival, también seleccionará diez proyectos en instancia de pitch. Los dos ganadores recibirán $10.000.000 cada uno para producción y realización de un teaser, mientras que los ocho restantes obtendrán $6.250.000 (seis millones doscientos cincuenta mil pesos) cada uno. Entre ambas líneas, Disney realizará un aporte total de $170.000.000 (ciento setenta millones de pesos argentinos).

“El FIC.UBA nació con la vocación de construir un puente entre la Universidad y el mundo del cine. Este acuerdo con Disney nos permite dar un paso más: no solo mostrar el talento de nuestros estudiantes, sino generar condiciones concretas para que puedan desarrollar sus proyectos y comenzar a construir una trayectoria profesional”, señaló Ricardo Alfonsín (h), director general del FIC.UBA.

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Un edificio de la Universidad de Buenos Aires exhibe grandes carteles amarillos del Festival Internacional de Cine FIC.UBA en su fachada.

Los ganadores de cortometrajes podrán viajar a festivales en España y Colombia

El festival contempla también reconocimientos con proyección internacional. Los ganadores de la Competencia de Cortometrajes UBA accederán a experiencias en el exterior: un viaje a España para participar del Málaga Talent, en el Festival de Málaga, y otro a Colombia para asistir a BIFF Bang, el área de formación del Festival de Cine de Bogotá. El FIC.UBA 2026 contará con cinco competencias: Internacional de Largometrajes, Iberoamericana de Cortometrajes, de Cortometrajes UBA, de Largometrajes de Graduados DIS y de Cortometrajes de Graduados DIS.

El festival se extenderá a cinco sedes, entre ellas la Sala Leopoldo Lugones

En esta edición, el FIC.UBA amplía su circuito e incorpora nuevas sedes. Las actividades se distribuirán entre la FADU-UBA (Av. Int. Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria), el Cine Cosmos (Av. Corrientes 2046), el Cine Arte Cacodelphia (Av. Roque Sáenz Peña 1150), la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (José Bonifacio 1337, subsuelo) y la Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530, piso 10). El proyecto cuenta con el acompañamiento de la Fundación Santander Argentina a través del Régimen de Promoción Cultural (Mecenazgo) del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

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La programación completa:

Película de apertura

La libertad doble de Lisandro Alonso / Argentina – 2026

Competencia Internacional de Largometrajes

Chicas tristes de Fernanda Tovar / México, España, Francia - 2026

Del otro lado del puente están las cosas que nunca dije de Anahí Giménez / Argentina - 2026

Ghost School de Seemab Gul / Pakistán, Alemania, Arabia Saudita - 2025

La hija cóndor de Álvaro Olmos Torrico / Bolivia, Perú, Uruguay - 2025

La noche de la infancia de Xisi Sofia Ye Chen / España, Francia - 2026

La Perra de Dominga Sotomayor / Chile, Colombia - 2026

Pedro en el país de María Alché, Benjamín Naishtat / Argentina - 2026

Second Skin de Mariia Lapidus / Estados Unidos, México - 2026

Shana de Lila Pinell / Francia - 2026

Todo es cárcel de Eloy Enciso Cachafeiro / España - 2026

Whispers in May de Dongnan Chen / Hong Kong, Países Bajos, Suecia, Corea del Sur - 2026

Yellow Cake de Tiago Melo / Brasil - 2026

Jurado Competencia Internacional:

Daniel Rosenfeld, Diego Cagide, Filippo Fabbri, María de los Ángeles Guadalupe Castro Gurría, Mónica Acosta

Competencia Iberoamericana de Cortos:

101 de Santiago Crucitta, Lara Luser / Argentina - 2026

Abrir um cinema de Lucas Lyrio / Brasil - 2026

Carry On! de Karla Velázquez / México, Canadá, Colombia - 2026

Cucarachas de Alma Prieto / España - 2026

decaer de Juan Camilo González / Colombia - 2026

En los valles de Emanuel Alejandro Figueroa / Argentina - 2026

Just Thoughts de Daniel Jácome / Ecuador - 2025

Lo que fue nuestro hogar de Angelo Lobos / Chile - 2025

Los caminos de Maria de Gabriel Coêlho / Cuba - 2026

Puertas abiertas de Iván Bustinduy / Argentina - 2026

Quedamos así de Elías de Martino / Uruguay - 2025

Si pudiese, mataría a la nostalgia de Diego Valverde León / Costa Rica - 2025

Todo es amor de Equipo Audiovisual Nodocente APUBA / Argentina - 2024

Una decisión difícil de Laura Muñoz Ros / España - 2025

Jurado Competencia Iberoamericana de cortos:

Luiz Gonzaga Lopes, Mon Ross, Paula Zupnik

Competencia de cortos UBA

Antes que desaparezca de Catalina Gragero, Nina Turdó D’ Antonio / Argentina - 2026

Azul de Iara Moyano, Nicolás Bazán Povedano, Luciano Vera / Argentina - 2026

Betty de Oriana Carossa / Argentina - 2024

Condenados de Segundo Pruden / Argentina - 2026

El deseo de Lucero Caneda, Malena Reynoso Fischer / Argentina - 2025

El último turf de Felipe Benedetti / Argentina - 2025

Franca de Julia Vier Abinet / Argentina - 2025

La ciudad de colmenas de Olivia Maly / Argentina - 2026

La hora de la siesta de Almendra Groppo Trupia / Argentina - 2026

Larga vida a Kong de Gaspar Merkin Saavedra / Argentina - 2026

Mover montañas de Agustín Pereyra, Nicolás Talenton / Argentina - 2025

Mudarse es lo segundo peor que te puede pasar en la vida de Felicitas Páez / Argentina - 2026

Ni una sola flor de Amanda Arzeno, Ana Cura, Leticia Nuñez, Marianela Ochoa, Catalina Ochoa /

Argentina - 2025

Operación 29 de Malena Caset, Matías Becerrica / Argentina - 2026

Operación Claridad de Tomás Agustín Díaz Cassone / Argentina - 2025

Patricio Bisso de Raúl Emiliano González / Argentina - 2024

PIM, PUM, ¡PAM! de Mora Albamonte / Argentina - 2025

Retruco de Matías Sisaric / Argentina - 2026

Tracción a sangre de Agustín Rai, Oliverio Hamdan / Argentina - 2026

Un camión lleno de besos de Malena Arellano / Argentina - 2026

Jurado Competencia de cortos UBA:

Cecilia Mascetti, Michelle Jacques-Toriglia, Verónica Vitullo

Competencia de Largometrajes Graduados DIS

Amantes en el cielo de Fermín de la Serna / Argentina, Perú, Estados Unidos, Alemania - 2025

Bajo las banderas, el sol de Juanjo Pereira / Paraguay, Argentina, Francia, Alemania, Estados Unidos - 2025

El salto cuántico de Las Termitas de Paula Otero / Argentina - 2025

La era de la cancelación de Martín Erhardt / Argentina - 2026

López, el hombre que desapareció dos veces de Jorge Leandro Colás / Argentina - 2025

Los caminantes de la calle de Juan Martín Hsu / Argentina, Perú - 2025

Los vencedores de Pablo Aparo / Argentina - 2026

Muña Muña de Paula Morel Kristof / Argentina - 2025

Museo de la noche de Fermín Eloy Acosta / Argentina - 2025

Plata o mierda de Toia Bonino, Marcos Joubert / Argentina, Colombia – 2025

Todas las estrellas están muertas de Gonzalo Moiguer, Rodrigo Melendez Aquino / Argentina - 2025

Tres tiempos de Marlene Grinberg / Argentina, Chile, Uruguay, Francia - 2025

Competencia de Cortometrajes Graduados DIS

48 - La muerta que habla de Agustín Fittipaldi, Candela Gonzalez Kelly / Argentina - 2026

Como las estrellas de Violeta Gillert, Constanza Browarski / Argentina - 2025

Escena final de Diego Kompel / Argentina - 2025

Línea de flotación de Lucila de Oto, Gastón Bonalve / Argentina - 2024

Los deudos de Pablo Marino / Argentina - 2025

Maia: La unión de los mundos de Tamia Berenice / Argentina, México, Inglaterra - 2025

Mamita de Chiara Boiani / Argentina - 2025

Patas arriba de Paulina Jensen, Vanesa Martin / Argentina - 2025

Sibilancias de Alejandro Giorlando / Argentina - 2025

Jurado Competencias de Graduados DIS:

Damián Zantleifer, Julieta Vitullo, Iara Decuzzi

Invitados Especiales / Doctorado Honoris Causa

Félix Monti & Lita Stantic

Chango, la luz descubre de Alejandra Martín, Paola Rizzi / Argentina - 2021

La niña santa de Lucrecia Martel / Argentina, España, Italia - 2004

Un muro de silencio de Lita Stantic / Argentina, México, Reino Unido - 1993

Yo, la peor de todas de María Luisa Bemberg / Argentina – 1990

Homenaje a Leos Carax

Boy Meets Girl de Leos Carax / Francia - 1984

C’est pas moi de Leos Carax / Francia - 2024

Holy Motors de Leos Carax / Francia, Alemania, Bélgica - 2012

Los amantes del Pont-Neuf de Leos Carax / Francia - 1991

Mala sangre de Leos Carax / Francia, Suiza - 1986

Cine y ciudades: París

Apnées de Nicolas Panay / Francia - 2023

El gran arco de Stéphane Demoustier/ Francia - 2025

Montsouris Park de Guil Sela / Francia - 2024

The Edge of the Blade de Vincent Perez / Francia – 2023

The Great Arc de Camille Authouart / Francia - 2022

The Story of Souleymane de Boris Lojkine / Francia - 2024

Proyecciones Especiales

Bombardeados por la corrupción de Fernando Colautti / Argentina - 2025

El último viaje a China de Alejandro Maci / Argentina, Uruguay - 2026

La libertad de Lisandro Alonso / Argentina - 2021

Machado de Julián Tagle / Argentina – 2026

Under the Turquoise Sky de KENTARO / Mongolia, Francia, Japón - 2021

Vlasta, el recuerdo no es eterno de Candela Vey, Tino Pereira / Argentina - 2025

We are Making a Film About Mark Fisher de Simon Poulter, Sophie Mellor / Reino Unido - 2025

Cinema de Femmes

Deux Personnes Échangeant de la Salive de Natalie Musteata, Alexandre Singh / Francia, Estados Unidos - 2024

Las novias del sur de Elena López Riera / España, Suiza, Francia - 2024

Cortometrajes de Alice Guy / Francia

Panorama

Imperium de Sergei Loznitsa / Alemania, Francia, Italia, Lituania - 2026

Le Journal d’une femme de chambre de Radu Jude / Francia, Rumania - 2026

Red Rocks de Bruno Dumont / Portugal, Francia, Italia, España, Qatar - 2026

Testa o croce? de Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis / Italia, Estados Unidos - 2025

Fatherland (Tierra de mi padre) de Pawel Pawlikowski / Polonia, Alemania, Italia, Francia - 2026

Foco Yasujiro Ozu

Buenos días de Yasujiro Ozu / Japón - 1959

El sabor del sake de Yasujiro Ozu / Japón - 1962

El sabor del té verde con arroz de Yasujiro Ozu / Japón - 1952

Hierbas flotantes de Yasujiro Ozu / Argentina - Japón – 1959

Primavera temprana de Yasujiro Ozu / Argentina - Japón - 1956

Homenaje a Lucas Vignale

Camino a la velada de Lucas A. Vignale, Gaspar Prim Díaz / Argentina - 2025

Diablo Suelto de Lorenzo Ferro, Lucas A. Vignale / Argentina - 2025

Ilusion Supersport de Lucas A. Vignale / Argentina - 2025

La Pasión de Lorenzo Ferro, Lucas A. Vignale / Argentina - 2024

La vuelta de Gaspi de Lucas A. Vignale, Gaspar Prim Díaz / Argentina - 2025

Mi gran noche de Lorenzo Ferro, Lucas A. Vignale / Argentina - 2026

Zonazine Málaga

La Carn de Joan Porcel / España - 2025

Los nadadores de Sol Iglesias SK / Argentina, México, Estados Unidos - 2026

OCA de Karla Badillo / México, Argentina - 2025