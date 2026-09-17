“Estás en ellos”, el conmovedor recuerdo de Yaco González a Agustina Posse, cinco años después de su muerte

Agustina Posse murió el 16 de septiembre de 2021, a los 46 años, tras una semana internada por un aneurisma cerebral en Buenos Aires

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Este miércoles, a cinco años de la muerte de Agustina Posse, Yaco González la recordó con un mensaje dedicado a sus hijos, Francisco y Juana. El músico publicó una historia en Instagram con una secuencia de tres fotos del rostro de la actriz y eligió como acompañamiento “Live Like Horses”, la canción de Elton John. Sobre las imágenes escribió una frase breve que situó el homenaje en la ausencia de la madre de sus hijos: “Agus. 5 años, Estás en ellos y ellos están de pie”.

El posteo llegó el día de un nuevo aniversario de la muerte de Posse, ocurrida el 16 de septiembre de 2021. La actriz tenía 46 años y murió luego de permanecer una semana internada por un aneurisma cerebral en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, en Buenos Aires. La noticia conmovió al ambiente artístico y a la familia que había formado junto a González, hijo del cantante Jairo.

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Aunque la pareja había tomado caminos separados tiempo antes, Yaco y Agustina mantuvieron un vínculo central alrededor de sus hijos. Habían compartido cerca de 20 años de vida, con una historia que comenzó cuando ambos trabajaban en Gasoleros, la ficción de Polka. En la novela, Posse interpretó a Jessica, mientras que González integró el elenco joven junto a Pamela Rodríguez, Matías Camisani y Nicolás Pauls.

El cantante homenajeó a la madre de sus hijos en un nuevo aniversario de su repentino fallecimiento, ocurrido el 16 de septiembre de 2021

En octubre de 2021, apenas unas semanas después de la muerte de la actriz, Yaco eligió las redes sociales para despedirse de quien definió como una presencia decisiva en su vida y en la de sus hijos. “Compartimos casi 20 años, atravesamos mares turquesas y grandes tormentas. Crecimos de la mano. Siendo casi niños hasta abrazar hijos adolescentes”, escribió entonces. También se refirió a la separación y al lazo que los sostuvo como padres: “La vía central común, la felicidad de nuestros hijos, nunca se dejó de transitar incansablemente”.

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En aquel texto, el músico puso palabras al dolor de Juana y Francisco, sus hijos. “El dolor de nuestros ‘tesoros’ no tiene medida, caminan juntos con la dignidad entre los dientes para mostrarte que de pie te ofrecen el mayor homenaje”, señaló. Cinco años después, su nueva publicación retomó esa misma imagen: los hijos de ambos como el lugar donde permanece el recuerdo de Agustina Posse.

El recuerdo también expuso la cercanía de los hermanos frente a la pérdida. En su despedida de 2021, Yaco señaló que la familia Posse y los amigos de la intérprete acompañaron a los adolescentes. En esta nueva fecha, eligió condensar esa historia familiar en una frase centrada en ellos.

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Yaco González homenajeó a su hija Juana por su cumpleaños y recordó a Agustina Posse con unas tiernas palabras (Instagram)

La actriz dejó una trayectoria ligada a la televisión argentina de las décadas de 1990 y 2000. Además de Gasoleros y Montaña rusa, otra vuelta, participó en ficciones como Milady, la historia continúa, Alas, poder y pasión, De corazón, Calientes, Durmiendo con mi jefe y Juanita la Soltera. En cine protagonizó Madres de mayo, dirigida por Pablo Yotich, y durante sus últimos años dictó clínicas de actuación en Merlo.

La música también forma parte de la historia familiar. Francisco González Posse debutó en televisión en agosto de 2022, junto a su padre y su abuelo Jairo, en La Peña de Morfi. Los tres interpretaron “Podría bailar toda la noche contigo”, uno de los clásicos de Jairo. En esa presentación, Francisco tenía 17 años y cursaba el último año de la secundaria.

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Este año, Yaco también recordó a Agustina durante el cumpleaños de Juana. En una carta dirigida a su hija, escribió: “Hija, tu madre, donde sea, te cuida. Y yo cerca tuyo te amo hasta el hueso”. Ahora, con tres fotos, una canción y una frase sobre Francisco y Juana, volvió a nombrarla a cinco años de su muerte.