“Annie” celebra su 50 aniversario con su regreso a Broadway y una tiktoker como protagonista

El icónico vestido de "Annie", de 1977, se exhibe en el Museo de Broadway. El vestido fue diseñado por Theoni V. Aldredge, quien ganó un premio Tony por el vestuario del espectáculo (Sara Krulwich/The New York Times/Imagen Ilustrativa Infobae)

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En 1977, la pequeña huérfana Annie, la valiente pelirroja popularizada por una tira cómica de larga duración, llegó por primera vez a Broadway con un espectáculo, Annie, que ganó siete premios Tony, incluyendo los de mejor musical, mejor banda sonora y mejor libreto.

El martes, un equipo de productores anunció que el próximo año, para celebrar el 50 aniversario de este musical ya omnipresente, repondrán el espectáculo en Broadway. Esto es lo que sabemos y lo que no sabemos sobre la producción:

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¿Cuándo llegará el renacimiento?

En otoño de 2027. Aún no se han anunciado las fechas exactas.

Esta será la tercera reposición en Broadway; anteriormente se reestrenó en 1997 y en 2012.

¿Quiénes están involucrados?

Sam Pinkleton será el director. Ganó un premio Tony en 2025 por dirigir “Oh, Mary!”, y este año dirigió una reposición de “The Rocky Horror Show” que fue nominada al Tony. (Ambas producciones siguen en cartelera en Broadway).

Sam Pinkleton (REUTERS/Angelina Katsanis)

El reparto aún no se ha anunciado. Se espera que un actor novel interprete al personaje principal, y que una actriz más conocida dé vida a la señorita Hannigan, la amargada administradora del orfanato.

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El equipo de producción está formado por Michael Alden, que debuta como productor principal, y Halcyon Theatricals, una nueva compañía productora liderada por Hal Luftig, Cathy Dantchik y Kevin Connor.

¿Hay otros planes para el aniversario?

Sí. Goodspeed Musicals en Connecticut, la organización sin fines de lucro donde se presentó “Annie” antes de su estreno en Broadway en 1976, está planeando su propia producción para celebrar su 50 aniversario a partir del próximo mes, del 30 de octubre al 27 de diciembre. Dicha producción, en East Haddam, Connecticut, contará con la veterana de Broadway Emily Skinner como la señorita Hannigan junto a Laiken Jules, una joven tiktoker, como Annie.

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La reposición de Goodspeed está dirigida por Jenn Thompson, quien fue una de las huérfanas que reemplazó a otra actriz en la producción original de Broadway y que dirigió una gira nacional que, a finales de 2024, hizo escala en el Madison Square Garden (donde Whoopi Goldberg interpretó a la señorita Hannigan).

Como siempre, también hay varias producciones locales en todo Estados Unidos, y una producción que acaba de comenzar su gira por Gran Bretaña e Irlanda.

Fuente: The New York Times