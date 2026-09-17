Cultura

“Annie” celebra su 50 aniversario con su regreso a Broadway y una tiktoker como protagonista

El musical de la huérfana más famosa del teatro regresará con Sam Pinkleton como director

Un vestido rojo de mangas cortas con cuello blanco, dentro de un marco de madera oscura sobre una pared beige.
El icónico vestido de "Annie", de 1977, se exhibe en el Museo de Broadway. El vestido fue diseñado por Theoni V. Aldredge, quien ganó un premio Tony por el vestuario del espectáculo (Sara Krulwich/The New York Times/Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En 1977, la pequeña huérfana Annie, la valiente pelirroja popularizada por una tira cómica de larga duración, llegó por primera vez a Broadway con un espectáculo, Annie, que ganó siete premios Tony, incluyendo los de mejor musical, mejor banda sonora y mejor libreto.

El martes, un equipo de productores anunció que el próximo año, para celebrar el 50 aniversario de este musical ya omnipresente, repondrán el espectáculo en Broadway. Esto es lo que sabemos y lo que no sabemos sobre la producción:

PUBLICIDAD

¿Cuándo llegará el renacimiento?

En otoño de 2027. Aún no se han anunciado las fechas exactas.

Esta será la tercera reposición en Broadway; anteriormente se reestrenó en 1997 y en 2012.

¿Quiénes están involucrados?

Sam Pinkleton será el director. Ganó un premio Tony en 2025 por dirigir “Oh, Mary!”, y este año dirigió una reposición de “The Rocky Horror Show” que fue nominada al Tony. (Ambas producciones siguen en cartelera en Broadway).

Sam Pinkleton (REUTERS/Angelina Katsanis)
Sam Pinkleton (REUTERS/Angelina Katsanis)

El reparto aún no se ha anunciado. Se espera que un actor novel interprete al personaje principal, y que una actriz más conocida dé vida a la señorita Hannigan, la amargada administradora del orfanato.

PUBLICIDAD

El equipo de producción está formado por Michael Alden, que debuta como productor principal, y Halcyon Theatricals, una nueva compañía productora liderada por Hal Luftig, Cathy Dantchik y Kevin Connor.

¿Hay otros planes para el aniversario?

Sí. Goodspeed Musicals en Connecticut, la organización sin fines de lucro donde se presentó “Annie” antes de su estreno en Broadway en 1976, está planeando su propia producción para celebrar su 50 aniversario a partir del próximo mes, del 30 de octubre al 27 de diciembre. Dicha producción, en East Haddam, Connecticut, contará con la veterana de Broadway Emily Skinner como la señorita Hannigan junto a Laiken Jules, una joven tiktoker, como Annie.

La reposición de Goodspeed está dirigida por Jenn Thompson, quien fue una de las huérfanas que reemplazó a otra actriz en la producción original de Broadway y que dirigió una gira nacional que, a finales de 2024, hizo escala en el Madison Square Garden (donde Whoopi Goldberg interpretó a la señorita Hannigan).

Como siempre, también hay varias producciones locales en todo Estados Unidos, y una producción que acaba de comenzar su gira por Gran Bretaña e Irlanda.

Fuente: The New York Times

Temas Relacionados

BroadwayTeatroMusicalCultura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos cuadros de Monet, que jamás fueron expuestos en público, salen a subasta y podrían romper récords

La puja de octubre en Sotheby’s reunirá piezas que salieron poco del ámbito familiar Schlumberger y ya prepara una gira por Hong Kong y Nueva York antes del martillo

Dos cuadros de Monet, que jamás fueron expuestos en público, salen a subasta y podrían romper récords

Murió Peter Max, el artista que llevó la psicodelia a la cultura popular

El artista estadounidense, conocido por sus obras de colores vivos y por diseñar el primer logotipo de MTV, falleció a los 88 años, según confirmó su hijo

Murió Peter Max, el artista que llevó la psicodelia a la cultura popular

La granja de Zenón cumple 15 años y repasa su salto de YouTube al mundo

El proyecto creado por Roberto “Kuky” Pumar nació en 2011 con canciones infantiles animadas y se convirtió en una red con presencia en 11 idiomas

La granja de Zenón cumple 15 años y repasa su salto de YouTube al mundo

Chango Spasiuk y Hamilton de Holanda encabezan el FIMBA, con más de 20 conciertos gratuitos en Bariloche hasta el domingo

El Festival Internacional de Música se desarrolla en seis sedes de la ciudad rionegrina con una variada programación de folklore, tango, jazz, rock, trap y propuestas sinfónicas

Chango Spasiuk y Hamilton de Holanda encabezan el FIMBA, con más de 20 conciertos gratuitos en Bariloche hasta el domingo

José Carlos Mariátegui, filósofo peruano: “No importa en la historia el valor abstracto de una idea, sino su valor concreto”

El origen de una de sus máximas más potentes, el contexto de su obra educativa y por qué su mirada materialista interpela de forma directa un presente dominado por la retórica virtual y el vacío de los debates abstractos

José Carlos Mariátegui, filósofo peruano: “No importa en la historia el valor abstracto de una idea, sino su valor concreto”

DEPORTES

La curiosa anécdota de un argentino que logró una medalla en los Juegos Suramericanos en esports y compitió contra Franco Colapinto: “Yo le gané”

La curiosa anécdota de un argentino que logró una medalla en los Juegos Suramericanos en esports y compitió contra Franco Colapinto: “Yo le gané”

Klopp dio su primera lista como entrenador de Alemania con 44 futbolistas e inició su revolución: los nombres de peso que marginó

Las espectaculares fotos inéditas de Diego Armando Maradona a bordo de un buque militar hace más de tres décadas: “Nos divertimos mucho”

El momento de furia de Lionel Messi con Don Garber, el comisionado de la MLS, tras el título del Inter Miami

Marcelo Gallardo habló por primera vez como entrenador de la selección de Ecuador y explicó qué lo motivó para aceptar el cargo

TELESHOW

“Estás en ellos”, el conmovedor recuerdo de Yaco González a Agustina Posse, cinco años después de su muerte

“Estás en ellos”, el conmovedor recuerdo de Yaco González a Agustina Posse, cinco años después de su muerte

El festival de cine de la UBA anuncia su edición más ambiciosa: homenajes, becas y nuevas sedes en Buenos Aires

El comentario de Soy Rada sobre Evelyn Botto que descolocó a Mario Pergolini: “Eso me parece raro”

La confesión de Wanda Nara antes de una nueva etapa en su carrera: “La profesión de mis sueños”

La granja de Zenón cumple 15 años y repasa su salto de YouTube al mundo

INFOBAE AMÉRICA

Cuánto cuesta vivir un fin de semana como jugador profesional del Everton

Cuánto cuesta vivir un fin de semana como jugador profesional del Everton

Panamá registra casi 230 mil nuevos contratos laborales y supera en 25.3% la cifra de 2025

Costa Rica reunirá a las principales Bolsas de Iberoamérica para debatir integración, inversión e inteligencia artificial

La sequía prolongada y el estrés térmico devastan los cultivos de granos básicos en El Salvador

Una bebé de un año murió tras ser impactada por una bala perdida dentro de su vivienda en República Dominicana