El comentario de Soy Rada sobre Evelyn Botto que descolocó a Mario Pergolini: “Eso me parece raro”

La discusión entre Mario Pergolini, Soy Rada y Evelyn Botto en Otro día perdido (Video: El Trece)

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Agustín Rada Aristarán convirtió los celos en el punto de partida de un paso de comedia junto a Mario Pergolini y Evelyn Botto durante una emisión de Otro día perdido. La escena comenzó cuando el conductor presentó el tema previsto para el programa y derivó en una broma sobre supuestas preferencias dentro del equipo.

El intercambio mostró cómo una conversación sobre los celos puede pasar de una consigna general a una situación humorística entre quienes participan del ciclo.

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Pergolini introdujo el asunto al referirse a la reacción de quienes admiten esa conducta cuando reciben una pregunta directa. Según planteó al aire, una persona celosa no suele negarlo de manera tajante, sino que baja la cabeza y acepta esa condición.

Mientras el conductor recreaba esa respuesta, Rada intervino con una frase breve: “Un poco, sí”. La participación llegó antes de que Pergolini terminara de desarrollar la idea y abrió el juego que atravesó el resto del segmento.

Botto sumó otra mirada sobre el tema. Habló de la percepción de normalidad dentro de una relación y de la sorpresa que puede generar, desde afuera, escuchar determinadas actitudes asociadas con los celos.

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Agustín Rada Aristarán es una parte fundamental en el programa de Mario Pergolini

La panelista planteó que existen comportamientos que pueden parecer excesivos para una persona ajena al vínculo. Aun así, describió que quienes los protagonizan pueden presentarlos como algo habitual o incluso como una señal de interés.

Luego de esa primera intervención, Pergolini preguntó si alguna vez se habían sentido celados de una manera agobiante. El conductor se interrumpió a sí mismo durante la formulación de la pregunta y señaló, entre risas, que nadie respondería de manera directa ante una consulta semejante.

La conversación avanzó hacia Juani Lecea, el movilero que tenía previsto salir a la calle con una pregunta vinculada con los celos. Pergolini se preguntó si Lecea sería celoso, pero Rada aprovechó esa mención para trasladar la discusión al vínculo que mantiene con el conductor y Botto en el estudio.

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“No sé, pero yo siento a veces que vos la preferís un poco más a Evelyn”, lanzó Rada. La frase dejó de lado la consigna callejera y propuso una escena basada en un supuesto malestar de su parte ante la cercanía entre Pergolini y Botto. “Yo estoy desde antes y me parece raro eso”, agregó.

Botto siguió la broma sin desmentir el planteo. “Yo no quería decir nada, pero sí”, respondió, con lo que reforzó la idea de que existía una preferencia del conductor hacia ella, siempre dentro del tono cómico que dominaba el intercambio. Rada agregó que él estaba en el ciclo desde antes y que por eso le resultaba extraña esa situación.

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Evelyn Botto sonríe durante una intervención en Otro dia perdido

Tras insistir con las bromas, Rada asumió el eje que había presentado Pergolini al comienzo del programa. “No, no”, dijo entre risas, antes de reconocer: “Yo soy celoso”. La admisión conectó su intervención con el tema central de la emisión. Pergolini había explicado que las personas celosas pueden aceptar esa característica cuando alguien se las señala, y Rada convirtió esa premisa en una respuesta sobre su lugar dentro del equipo.

Rada también pidió que enviaran a Lecea a la calle, con una frase que mantuvo el tono desordenado y humorístico de su participación. El conductor aceptó la sugerencia de presentar al movilero, aunque antes respondió a las intervenciones de Rada con una orden en tono de broma: “No puede, no puede seguir así. Tratate, Agustin, tratate”.

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El conductor Mario Pergolini al frente de Otro día perdido

No es la primera vez que se produce un intercambio al aire sobre el papel de Rada. A principios de junio, distintos programas de espectáculos difundieron versiones sobre un supuesto momento delicado en la relación laboral entre el coductor y el mago.

Según esas versiones, la tensión se habría originado por reiteradas ausencias ya que el integrante tenía ensayos y compromisos teatrales vinculados con su protagónico en Charlie y la Fábrica de Chocolate.

El ciclo se encuentra entre los más vistos cada jornada

El propio conductor se refirió a la circulación de esas versiones durante su programa. Contó que el rumor había llegado incluso a su entorno familiar, cuando su hermana se comunicó con él para preguntarle si se había peleado con Rada.

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“¿Cómo me voy a pelear? Además, ‘pelearse con Agustín es imposible’”, comentó el conductor, desestimando cualquier tipo de problema con su compañero.