Guerra de bandas en Limón, Costa Rica: Cinco detenidos, fusiles incautados y un menor herido tras allanamientos del OIJ

La creciente utilización de menores de edad por parte del crimen organizado volvió a quedar al descubierto esta madrugada en Limón, luego de que un adolescente de tan solo 15 años se enfrentara con un fusil AR-15 a las fuerzas tácticas del OIJ.

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Durante las primeras horas de la madrugada de este jueves 17 de septiembre, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desplegó un contundente operativo en el cantón central de Limón con el propósito de detener la escalada de violencia y ajusticiamientos que azotan la provincia del Caribe costarricense.

La intervención policial incluyó un total de ocho allanamientos estratégicos ejecutados de forma simultánea en las comunidades de Los Lirios y Barrio Quinto. El despliegue territorial dejó como resultado preliminar la captura de cinco personas presuntamente vinculadas a la organización criminal conocida como “La H”.

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Asimismo, los agentes judiciales lograron incautar un armamento de alto poder bélico, sacando de circulación cuatro fusiles de asalto calibre AR-15. El operativo registró momentos de alta tensión cuando varios sospechosos arremetieron a balazos contra los efectivos del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), quienes ingresaron en la primera línea de contención.

Los oficiales repelieron la agresión armada en el sitio. En medio de la balacera, un menor de 15 años resultó herido con un impacto de proyectil en uno de sus brazos. Las autoridades informaron que el joven presuntamente portaba un fusil AR-15 y se enfrentó directamente a la unidad táctica.

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El menor fue atendido en primera instancia y trasladado por personal de la Cruz Roja Costarricense a un centro médico, donde se reportó en condición estable. Una vez que reciba el alta médica, el joven quedará a disposición del Ministerio Público y del Fuero Penal Juvenil por presuntamente haber atacado a los agentes armados.

Michael Soto Rojas, director interino del OIJ, confirmó que los procedimientos continúan en desarrollo activo. Las autoridades prevén que conforme avancen las inspecciones en los inmuebles allanados se efectúen más detenciones de sospechosos y el decomiso de nueva evidencia clave para las causas penales abiertas.

El OIJ informa sobre un megaoperativo con 8 allanamientos en los sectores de Los Lirios y Barrio Quinto de Limón. El saldo preliminar incluye cinco detenidos, cuatro fusiles AR-15 decomisados y un menor de 15 años herido tras un enfrentamiento con el grupo táctico SERT.

“La H” y “Tony Boys”: Operación criminal y disputas en Costa Rica

Las acciones policiales emprendidas por la Policía Judicial responden de forma directa a la cruenta disputa de territorio que sostienen dos de las estructuras delictivas más violentas con presencia en el Caribe: los “Tony Boys” y la banda de “La H”.

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La banda conocida como “La H” es una organización delictiva transnacional conformada predominantemente por sujetos de origen hondureño y nicaragüense, aliada con gatilleros e intermediarios locales. Su modo de operación en Costa Rica se caracteriza por el uso intensivo de armamento militar de grueso calibre como fusiles AK-47, FAL y AR-15, para disputar las rutas de:

Narcomenudeo

El corretaje de cargamentos de droga hacia el exterior

El control de atracaderos clandestinos.

Este grupo ha destacado por perpetrar incursiones armadas altamente planificadas, bloqueando rutas de acceso policiales mediante cadenas o vehículos incendiados y utilizando tácticas extremas de intimidación para adueñarse de barrios enteros.

Por otro lado, la estructura denominada los “Tony Boys” responde al mando directivo de Tony Alexander Peña Russell, conocido con el alias de “La T”. Este grupo opera como una red fuertemente armada con arraigo en sectores como Limoncito y Envaco, caracterizada por ejecutar homicidios por encargo, extorsiones, acopio clandestino de armas prohibidas y cobro de peajes criminales a otras agrupaciones menores.

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Un fuerte operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Limón desató un enfrentamiento armado con miembros de la banda criminal 'La H'. El saldo incluye al menos cinco detenidos, entre ellos un menor de edad herido, y el decomiso de múltiples fusiles de asalto de alto poder.

Según detalló Soto Rojas, el abrupto repunte de la violencia en el cantón central de Limón se debe a un fenómeno de resiliencia y reacomodo en el mapa delictivo. Luego de que las fuerzas policiales lograran capturar y encarcelar a varios cabecillas históricos de la zona.

Por lo que, las autoridades del OIJ aseguraran que mantendrán la presencia táctica en los sectores vulnerables de Limón con el objetivo de retirar armas de fuego de las calles, desarticular los mandos operativos de ambas bandas y devolver la tranquilidad a la ciudadanía costarricense.