Mercados: suben las acciones y los bonos argentinos de la mano del rebote de Wall Street

Las bolsas internacionales suben después de la suba de tasas de la Fed.

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Los índices de Wall Street rebotan con fuerza hasta 1,3%, con los valores tecnológicos al frente, mientras los agentes bursátiles continuan asimilando los efectos de la suba de tasas dispuesta por la Reserva Federal de los EEUU.

La Fed subió este miércoles las tasas de interés por primera vez desde 2023, una decisión motivada por una inflación que se mantiene obstinadamente alta y por un aumento global de los costos de financiación, lo que intensifica el escrutinio sobre la percepción del presidente del banco central estadounidense, Kevin Warsh, ante el primer cambio de política monetaria bajo su mandato.

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La entidad incrementó los rendimientos de referencia de los fondos federales en un cuarto de punto porcentual, hasta situarla en el rango del 3,75%-4% anual, una medida que se volvió casi inevitable, dado que la inflación en los EEUU parece estancada por encima del objetivo del 2% del banco central.

Asimismo, los precios del crudo ampliaban sus pérdidas este jueves, ya que las noticias sobre cargamentos adicionales saudíes a través de Omán aliviaban las preocupaciones sobre el suministro, aunque los precios seguían por encima de los 100 dólares el barril ante el temor a que el conflicto en Oriente Medio pueda agravarse.

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Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte bajaban 2,9%, a USD 102,80 el barril con entrega en noviembre en la Bolsa de Londres. El WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos descontaba 1,9%, a USD 100,50 el barril para octubre.

A las 11 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 0,6%, a 3.050.000 puntos. Entre los ADR y aciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street, YPF sube 0,6%, a USD 54,69, y Vista Energy cede un 0,1 por ciento. Grupo Galicia sube un 0,9% y Mercado Libre pierde 1,2 por ciento.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- progresan un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan -que mide la brecha de retorno entre los bonos del Tesoro de los EEUU y similares emisiones emergentes- baja un entero para la Argentina, en los 508 puntos básicos.

Segundo día de baja para el petróleo

El crudo retrocedió desde máximos semanales después de que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, apuntó a una rápida reanudación del servicio del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, mientras que los esfuerzos saudíes por mantener los envíos mediante cargamentos frente a las costas de Omán aliviaban las preocupaciones sobre el suministro, según explicó a Reuters Tim Waterer, de KCM Trade.

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Arabia Saudita está ofreciendo más cargamentos de crudo a las refinerías asiáticas mediante trasvases de barco a barco frente al puerto de Sohar, en Omán, según fuentes conocedoras del proceso, lo que ayuda a compensar parte de las interrupciones causadas por los ataques al oleoducto Este-Oeste hacia el Mar Rojo.

Los precios del crudo tocaron picos de casi cuatro meses esta semana, después de que fuentes del sector del transporte marítimo indicaran que se habían suspendido las cargas de crudo en Yanbu, el centro de exportación saudí en el Mar Rojo, y que Riad había cancelado algunas entregas de cargamentos a clientes europeos. La suspensión se produjo tras los ataques al oleoducto Este-Oeste, que abastece a Yanbu.

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Los operadores afirman que un cierre prolongado del oleoducto podría reducir hasta un 4% del suministro petrolero mundial. Arabia Saudita no ha indicado cuándo podrían reanudarse las operaciones, pero Wright declaró el martes a la CNBC que el crudo debería volver a circular por el oleoducto en cuestión de días.

A pesar de la caída de los precios del petróleo registrada el jueves, persiste la preocupación por la escalada del conflicto en Oriente Medio. Dos estaciones de bombeo que dan servicio al oleoducto Este-Oeste resultaron dañadas en un ataque la semana pasada, y el plazo para su reparación sigue sin estar claro, según las evaluaciones de tres fuentes del sector petrolero y de seguridad.

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