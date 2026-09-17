Noche amarga en El Salvador: Alianza no logra la remontada y se despide de la Copa Centroamericana 2026

Los atacantes de Alianza lucharon por un balón disputado en el área rival. Pese a dominar la posesión, el conjunto salvadoreño adoleció de contundencia para acortar la ventaja global de tres goles (Cortesía: @AlianzaFC_sv).

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El Estadio Cuscatlán fue testigo de una noche de altas expectativas que terminó amargada por la dura realidad del fútbol. Alianza FC saltó a la cancha con la encomienda de lograr una gesta heroica para revertir un panorama sumamente adverso tras lo ocurrido en suelo hondureño el pasado 10 de septiembre.

Sin embargo, los dirigidos por Roberto “Tito” Pompei no lograron descifrar el cerrojo defensivo y empataron 0-0 ante el Fútbol Club Motagua en el partido de vuelta de los cuartos de final. Con este resultado, el marcador global se mantuvo 3-0 a favor del conjunto catracho, sentenciando la eliminación del cuadro albo del torneo regional.

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Desde el primer minuto del encuentro, Alianza intentó adueñarse del balón y asumir la iniciativa para acortar distancias lo antes posible. La necesidad de marcar rápido empujó al conjunto capitalino a volcarse al frente, pero la desesperación jugó en su contra.

Por su parte, Motagua saltó al terreno de juego con un plan táctico impecable: mantener el orden defensivo, cerrar los callejones internos y manejar con inteligencia el ritmo de las acciones. Los catrachos sabían que el tiempo corría a su favor y apelaron a la paciencia para enfriar las intenciones de la escuadra salvadoreña.

Conforme transcurrieron los minutos, la presión de Alianza se convirtió en un dominio. A pesar de mantener la posesión de la pelota en campo rival, los albos carecieron de claridad en el último cuarto de cancha y no lograron convertir la tenencia en opciones claras de gol.

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La hinchada capitalina se hizo presente para empujar al equipo en el duelo de vuelta, pero el marcador global de 3-0 terminó sentenciando la serie a favor de Motagua (Cortesía: @AlianzaFC_sv).

Las aproximaciones terminaron en centros despejados por la zaga hondureña o en disparos de media distancia que no inquietaron al guardameta visitante. En la etapa complementaria, la dirección técnica alba movió el banquillo e hizo ingresar a elementos como Noel Rivera, David Romero y Luis Tobar para refrescar el ataque, pero la tónica del juego no cambió. El pitazo final confirmó el descalabro global y consumó la despedida del torneo continental.

La última oportunidad: el repechaje para clasificar a la Concachampions

Aunque el golpe de la eliminación directa ha sido severo para la afición y el plantel, la trayectoria internacional de Alianza en la presente temporada aún no ha llegado a su fin. La estructura de la Copa Centroamericana otorga una segunda oportunidad a los equipos caídos en la fase de cuartos de final mediante una llave de repechaje.

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Este cruce resultará determinante para las aspiraciones de la institución, ya que otorgará los últimos boletos disponibles para disputar la prestigiosa Concacaf Champions Cup.

La clasificación a la máxima cita de clubes de la región representa un objetivo institucional innegociable para Alianza. Por ello, el cuerpo técnico debe dar vuelta a la página de inmediato y enfocar todos los recursos en la preparación de esta serie decisiva.

Los compromisos de repesca servirán para realizar los ajustes tácticos necesarios en el esquema de Pompei (Cortesía: @AlianzaFC_sv).

Más allá de la tristeza por no acceder a las semifinales, esta serie de 180 minutos contra Motagua deja valiosas lecciones tácticas que deben ser procesadas de inmediato. El cuerpo técnico encabezado por Pompei tiene la tarea de utilizar estos compromisos continentales para realizar los ajustes correspondientes en el funcionamiento colectivo.

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El repechaje se presenta no solo como una final por el pase a la Concachampions, sino también como el escenario ideal para implementar cambios en la generación de juego, afinar la puntería de los atacantes y consolidar el equilibrio defensivo. Alianza se juega la temporada internacional en los próximos 180 minutos y la capacidad de reacción del equipo dependerá directamente de los ajustes que se ejecuten en los próximos días.