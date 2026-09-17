El Salvador

Noche amarga en El Salvador: Alianza no logra la remontada y se despide de la Copa Centroamericana 2026

El Salvador vibró con la fe de una noche épica en el Cuscatlán, pero la falta de efectividad volvió a pasar factura. Tras no poder romper el cero frente a Motagua y quedar eliminado de la Copa Centroamericana con un global de 3-0, Alianza deberá pasar página de inmediato

Los atacantes de Alianza lucharon por un balón disputado en el área rival. Pese a dominar la posesión, el conjunto salvadoreño adoleció de contundencia para acortar la ventaja global de tres goles (Cortesía: @AlianzaFC_sv).
Los atacantes de Alianza lucharon por un balón disputado en el área rival. Pese a dominar la posesión, el conjunto salvadoreño adoleció de contundencia para acortar la ventaja global de tres goles (Cortesía: @AlianzaFC_sv).
Guardar

El Estadio Cuscatlán fue testigo de una noche de altas expectativas que terminó amargada por la dura realidad del fútbol. Alianza FC saltó a la cancha con la encomienda de lograr una gesta heroica para revertir un panorama sumamente adverso tras lo ocurrido en suelo hondureño el pasado 10 de septiembre.

Sin embargo, los dirigidos por Roberto “Tito” Pompei no lograron descifrar el cerrojo defensivo y empataron 0-0 ante el Fútbol Club Motagua en el partido de vuelta de los cuartos de final. Con este resultado, el marcador global se mantuvo 3-0 a favor del conjunto catracho, sentenciando la eliminación del cuadro albo del torneo regional.

PUBLICIDAD

Desde el primer minuto del encuentro, Alianza intentó adueñarse del balón y asumir la iniciativa para acortar distancias lo antes posible. La necesidad de marcar rápido empujó al conjunto capitalino a volcarse al frente, pero la desesperación jugó en su contra.

Por su parte, Motagua saltó al terreno de juego con un plan táctico impecable: mantener el orden defensivo, cerrar los callejones internos y manejar con inteligencia el ritmo de las acciones. Los catrachos sabían que el tiempo corría a su favor y apelaron a la paciencia para enfriar las intenciones de la escuadra salvadoreña.

Conforme transcurrieron los minutos, la presión de Alianza se convirtió en un dominio. A pesar de mantener la posesión de la pelota en campo rival, los albos carecieron de claridad en el último cuarto de cancha y no lograron convertir la tenencia en opciones claras de gol.

PUBLICIDAD

La hinchada capitalina se hizo presente para empujar al equipo en el duelo de vuelta, pero el marcador global de 3-0 terminó sentenciando la serie a favor de Motagua (Cortesía: @AlianzaFC_sv).
La hinchada capitalina se hizo presente para empujar al equipo en el duelo de vuelta, pero el marcador global de 3-0 terminó sentenciando la serie a favor de Motagua (Cortesía: @AlianzaFC_sv).

Las aproximaciones terminaron en centros despejados por la zaga hondureña o en disparos de media distancia que no inquietaron al guardameta visitante. En la etapa complementaria, la dirección técnica alba movió el banquillo e hizo ingresar a elementos como Noel Rivera, David Romero y Luis Tobar para refrescar el ataque, pero la tónica del juego no cambió. El pitazo final confirmó el descalabro global y consumó la despedida del torneo continental.

La última oportunidad: el repechaje para clasificar a la Concachampions

Aunque el golpe de la eliminación directa ha sido severo para la afición y el plantel, la trayectoria internacional de Alianza en la presente temporada aún no ha llegado a su fin. La estructura de la Copa Centroamericana otorga una segunda oportunidad a los equipos caídos en la fase de cuartos de final mediante una llave de repechaje.

Este cruce resultará determinante para las aspiraciones de la institución, ya que otorgará los últimos boletos disponibles para disputar la prestigiosa Concacaf Champions Cup.

La clasificación a la máxima cita de clubes de la región representa un objetivo institucional innegociable para Alianza. Por ello, el cuerpo técnico debe dar vuelta a la página de inmediato y enfocar todos los recursos en la preparación de esta serie decisiva.

Los compromisos de repesca servirán para realizar los ajustes tácticos necesarios en el esquema de Pompei (Cortesía: @AlianzaFC_sv).
Los compromisos de repesca servirán para realizar los ajustes tácticos necesarios en el esquema de Pompei (Cortesía: @AlianzaFC_sv).

Más allá de la tristeza por no acceder a las semifinales, esta serie de 180 minutos contra Motagua deja valiosas lecciones tácticas que deben ser procesadas de inmediato. El cuerpo técnico encabezado por Pompei tiene la tarea de utilizar estos compromisos continentales para realizar los ajustes correspondientes en el funcionamiento colectivo.

El repechaje se presenta no solo como una final por el pase a la Concachampions, sino también como el escenario ideal para implementar cambios en la generación de juego, afinar la puntería de los atacantes y consolidar el equilibrio defensivo. Alianza se juega la temporada internacional en los próximos 180 minutos y la capacidad de reacción del equipo dependerá directamente de los ajustes que se ejecuten en los próximos días.

Temas Relacionados

El SalvadorCopa Centroamericana 2026AlianzaMotaguaDeportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador presentó en Chile proyectos de vivienda y turismo a más de 40 empresas constructoras

La embajada del país en Santiago expuso ante más de 40 firmas del rubro las condiciones macroeconómicas, los incentivos al capital extranjero y los proyectos en turismo, vivienda e infraestructura

El Salvador presentó en Chile proyectos de vivienda y turismo a más de 40 empresas constructoras

Copa Davis: Marcelo Arévalo vuelve a casa y El Salvador se mide con Portugal

El tenista salvadoreño anticipó una eliminatoria clave del Grupo Mundial II en Santa Tecla. Puso énfasis en el ranking del rival europeo y en el apoyo total desde las gradas

Copa Davis: Marcelo Arévalo vuelve a casa y El Salvador se mide con Portugal

Hasta 114 años de prisión para pandilleros condenados por el asesinato de un sindicalista en San Salvador

La resolución incluyó el asesinato de Weder Arturo Meléndez Ramírez, trabajador municipal atacado a tiros

Hasta 114 años de prisión para pandilleros condenados por el asesinato de un sindicalista en San Salvador

Cuánto cuesta cargar combustible en Centroamérica: precios por galón en cada país

Guatemala y Costa Rica encabezan los valores más altos de Centroamérica, mientras Panamá, El Salvador y Honduras muestran montos menores

Cuánto cuesta cargar combustible en Centroamérica: precios por galón en cada país

El Salvador reconoce a los medallistas de Santo Domingo 2026 y a otros deportistas ganadores en competencias internacionales

La institución otorgó cheques a medallistas y a otros 10 atletas por resultados en certámenes fuera del país, en un acto realizado este 16 de septiembre en el Estadio de Deportes de Playa

El Salvador reconoce a los medallistas de Santo Domingo 2026 y a otros deportistas ganadores en competencias internacionales

TECNO

La PS5 Pro sube de precio en Europa a pocos meses del lanzamiento de GTA 6

La PS5 Pro sube de precio en Europa a pocos meses del lanzamiento de GTA 6

WhatsApp amplía los idiomas disponibles para transcribir mensajes de voz

Analista asegura que boicot contra PlayStation, por el fin del formato físico, “no tuvo efecto”

Apple lanza la primera beta de iOS 27.2 y Siri AI ya funciona en español

EA Sports FC 27: cuándo sale y desde que hora se puede jugar cada versión

ENTRETENIMIENTO

El proyecto ambiental de Angelina Jolie en Camboya: cómo participa en la protección de 60.994 hectáreas de selva

El proyecto ambiental de Angelina Jolie en Camboya: cómo participa en la protección de 60.994 hectáreas de selva

A los 64 años, Tom Cruise presume su físico en la portada de GQ: “Veo la vida como una aventura”

Russell Crowe vuelve al thriller criminal con “El último gran golpe”

Participó en 90 películas, logró 3 nominaciones al Oscar y murió a los 103 años convertido en leyenda por su papel de Espartaco: la historia de Kirk Douglas

6 meses con escuchas del FBI y guiones leídos en voz alta: así se preparó Mark Wahlberg para convertirse en un capo de la mafia

MUNDO

Cómo es el plan de Erdogan para eludir el límite constitucional y buscar un nuevo mandato en Turquía

Cómo es el plan de Erdogan para eludir el límite constitucional y buscar un nuevo mandato en Turquía

El costo humano oculto del nuevo poder de Kim Jong-un

Renunció el primer ministro de Suecia tras admitir la derrota en las elecciones legislativas

La Comisión Europea propuso prohibir las redes sociales a menores de 13 años

El régimen de Irán expulsó a un diplomático sueco en represalia por la misma medida adoptada por Estocolmo