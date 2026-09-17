Día del Profesor en Argentina: por qué se celebra hoy, 17 de septiembre, y quién fue José Manuel Estrada

El Día del Profesor se celebra en Argentina cada 17 de septiembre como una conmemoración del calendario educativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cada 17 de septiembre, Argentina se detiene a reconocer a quienes dedican su vida a la enseñanza. El Día del Profesor es una de las conmemoraciones más arraigadas en el calendario educativo del país, y convoca tanto a alumnos como a instituciones a rendir homenaje a los docentes que ejercen en los niveles secundario y universitario. A diferencia de otras efemérides vinculadas a la educación, esta fecha tiene un carácter propio, marcado por la figura de un intelectual cuya influencia atravesó la historia, la política y la pedagogía argentina del siglo XIX.

El propósito de esta conmemoración va más allá del reconocimiento simbólico. Inscrita en el calendario escolar oficial, la fecha cumple la función de visibilizar el rol de los profesores en la transmisión de conocimientos y en la formación de las generaciones que componen el tejido social del país. En ese sentido, el Día del Profesor comparte el espíritu de otras efemérides educativas, aunque se distingue de ellas por sus orígenes y por el perfil del personaje que la inspira.

PUBLICIDAD

Vale aclarar una particularidad que suele generar confusión: a diferencia del Día del Maestro, que se celebra el 11 de septiembre y sí implica la suspensión de actividades en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, el Día del Profesor no es asueto. Las escuelas y universidades de todo el país mantienen sus actividades con normalidad, lo que convierte a esta conmemoración en una jornada de reconocimiento dentro del propio ámbito educativo.

La fecha reconoce a los docentes de nivel secundario y universitario por su papel en la enseñanza y la formación social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué se celebra el Día del Profesor cada 17 de septiembre

La elección del 17 de septiembre no es arbitraria. La fecha coincide con el día en que falleció José Manuel Estrada, en 1894, uno de los intelectuales y educadores más influyentes de la Argentina del siglo XIX. La institución de esta conmemoración buscó preservar su memoria y vincular su legado con la figura del profesor como actor central de la vida académica y cultural del país.

PUBLICIDAD

El vínculo entre Estrada y la docencia fue determinante para que su nombre quedara asociado a esta efeméride. Mientras el Día del Maestro remite a Sarmiento como estadista y promotor de la educación popular, el Día del Profesor honra a una figura que ejerció la enseñanza de forma directa, desde el aula, y que articuló ese ejercicio con una producción intelectual de largo aliento sobre historia, política y educación.

La muerte de Estrada fue reconocida por el Estado con honores de excepción. Por disposición presidencial, sus restos fueron velados en la Catedral Metropolitana con los honores correspondientes a un general de división, un gesto que da cuenta del peso institucional que se le atribuía a su figura. Sus restos descansan en el Cementerio de la Recoleta.

PUBLICIDAD

El 17 de septiembre fue elegido porque ese día murió José Manuel Estrada en 1894 (Wikipedia)

Quién fue José Manuel Estrada

José Manuel Estrada nació el 13 de julio de 1842 y construyó una trayectoria que abarcó la docencia, la escritura, el periodismo, la oratoria y la política. Historiador de formación y convicción, se convirtió en uno de los referentes intelectuales más reconocidos de su época.

Comenzó su carrera como docente a los 24 años, y su irrupción en el ámbito académico fue inmediata. Sus Lecciones sobre la Historia de la República Argentina, un ciclo de clases públicas cuyo contenido se publicó en la Revista Argentina, se transformaron en un libro de referencia que trascendió el espacio del aula. Esa capacidad de hacer del saber un bien accesible definió su estilo educativo.

PUBLICIDAD

Su actividad no se limitó al aula. Estrada fue rector del Colegio Nacional de Buenos Aires y, desde el 23 de febrero de 1869 por decreto del propio Sarmiento—entonces presidente—, titular de la cátedra de Historia Argentina e Instrucción Cívica en esa institución, dos roles que lo ubicaron en el centro de la formación secundaria del país. En el plano político, fue Diputado Nacional por la Unión Católica, lo que refleja la dimensión pública de su pensamiento y su compromiso con los debates institucionales de la época.

Entre sus obras más destacadas figuran el Ensayo Histórico sobre la Revolución de los Comuneros en el Paraguay en el XVIII (1865) y El catolicismo y la democracia (1862), textos que dan cuenta de la amplitud de sus intereses y de su vocación por articular la fe, la historia y la vida democrática.

PUBLICIDAD

El Día del Profesor homenajea a José Manuel Estrada por su trayectoria como educador, intelectual y figura de la pedagogía argentina (Wikipedia)

Frases para enviar en el Día del Profesor

“¡Feliz Día del Profesor! Gracias por tu dedicación y pasión por enseñar.”

“Tus enseñanzas dejan huellas que el tiempo no borra. ¡Feliz día, profe!”

“Detrás de cada gran persona, hay un profesor que creyó en ella primero.”

“Enseñar no es solo transmitir conocimientos: también es acompañar, motivar y dejar algo de uno en cada alumno. ¡Gracias!”

“Gracias por sembrar curiosidad y conocimiento en cada clase. ¡Feliz Día del Profesor!”

“A todas las personas que educan con vocación: ¡feliz día!”

“Un buen profesor deja huella para toda la vida. ¡Gracias por ser parte del camino!”

“Gracias por creer en nosotros, incluso cuando nosotros no lo hacíamos. ¡Feliz Día del Profesor!”

“Tu paciencia y dedicación nos inspiran a ser mejores cada día. ¡Felicidades, profe!”

“Hoy celebramos a quienes hacen del aprendizaje una experiencia que va mucho más allá del aula. ¡Feliz día!”