Por qué algunas personas sienten hinchazón tras cenar y qué factores influyen

La hinchazón abdominal después de cenar no depende solo de una comida abundante y puede relacionarse con la velocidad al comer, ciertos alimentos y cambios bruscos en la fibra dietaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La hinchazón abdominal después de cenar suele asociarse con una comida abundante, pero el volumen del plato no es el único factor que interviene. La velocidad al comer, ciertos alimentos y los cambios bruscos en el consumo de fibra también pueden coincidir con más gases, sensación de distensión o pesadez durante la noche.

La cuestión no pasa por eliminar grupos de alimentos ni reducir la cena de forma automática, ya que los síntomas digestivos pueden variar entre personas y su relación con la comida depende, entre otros factores, de cómo el organismo procesa ciertos hidratos de carbono y de las condiciones digestivas preexistentes.

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De acuerdo con BBC, los alimentos ultraprocesados pueden alterar la diversidad de microorganismos del intestino. En ese sentido, un ensayo controlado identificó que una alimentación alta en estos productos se vinculó con menor diversidad microbiana y más estreñimiento, en comparación con una dieta que los reducía. Los participantes con menor diversidad también tendieron a señalar cambios menos favorables en hinchazón y dolor abdominal, lo que sugiere que el tipo de alimentación habitual puede condicionar la intensidad con la que se perciben síntomas digestivos como los que aparecen después de cenar.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) explica que la fibra dietaria es un hidrato de carbono y distingue entre fibra soluble e insoluble. La primera se disuelve en agua y es descompuesta por bacterias en el intestino grueso, mientras que la segunda atraviesa una mayor parte del aparato digestivo sin descomponerse. Esa diferencia ayuda a entender por qué la respuesta digestiva no es idéntica ante todos los alimentos ricos en fibra.

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Hábitos que amplifican los síntomas

Los síntomas digestivos varían entre personas y la respuesta a la cena depende de cómo el organismo procesa ciertos carbohidratos y de condiciones digestivas preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer factor relevante no tiene que ver con qué se sirve en el plato. El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK) señala que parte del gas entra al aparato digestivo al tragar aire, mientras que otra parte se genera cuando las bacterias del intestino grueso descomponen hidratos de carbono que no fueron digeridos por completo en el tramo anterior.

De acuerdo con el NIDDK, comer o beber con rapidez, conversar mientras se come, masticar chicle, usar sorbetes y consumir bebidas gaseosas pueden aumentar la cantidad de aire que se traga.

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La guía del organismo estadounidense también incluye las comidas con alto contenido de grasa entre los factores que algunas personas asocian con más distensión. El dato no implica que toda grasa provoque molestias ni que deba excluirse de la cena, pero ofrece un punto de referencia para observar si ciertas preparaciones coinciden con malestar repetido.

El NIDDK también distingue entre hinchazón y distensión. La primera describe una sensación de plenitud o aumento de volumen en el abdomen, mientras que la segunda se refiere a un incremento observable del tamaño abdominal. Ambas pueden presentarse junto con eructos o flatulencias, aunque no siempre responden a la misma causa.

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La fibra no siempre es neutral si se incorpora de golpe

Los alimentos ultraprocesados se vincularon en un ensayo controlado con menor diversidad de microorganismos del intestino y más estreñimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un error frecuente es interpretar que más fibra dietaria equivale siempre a una mejor respuesta digestiva inmediata. La FDA establece un valor diario de 28 gramos para una alimentación de 2.000 calorías, aunque aclara que esa referencia puede variar según las necesidades calóricas de cada persona.

La fibra soluble se encuentra, entre otros alimentos, en porotos, frutas y productos de avena. La insoluble, en cambio, está presente en cereales integrales y vegetales. Ambas forman parte de una alimentación variada, pero una incorporación acelerada puede coincidir con cambios en el tránsito intestinal y con una mayor sensación de gases en algunas personas.

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El NIDDK también identifica hidratos de carbono que el estómago y el intestino delgado no digieren por completo y que, al llegar al intestino grueso, son fermentados por bacterias. Entre ellos figuran ciertas frutas como manzanas, duraznos y peras; vegetales crucíferos como el brócoli y la coliflor; legumbres; productos lácteos; cereales integrales y bebidas con jarabe de maíz de alta fructosa. Los edulcorantes cuyos nombres terminan en “-ol”, como el sorbitol o el xilitol, también pueden aumentar los síntomas en algunas personas, asegura el ente.

Las dietas restrictivas solo en contextos clínicos específicos

Un estudio publicado en The American Journal of Gastroenterology comparó durante cuatro semanas una dieta baja en FODMAP con pautas alimentarias modificadas en adultos estadounidenses con síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea (SII-D). Los FODMAP son hidratos de carbono de difícil digestión que pueden llegar al intestino grueso y ser fermentados por bacterias, con la consiguiente producción de gas.

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La distensión abdominal nocturna puede estar relacionada con la velocidad al comer, el tipo de fibra, los ultraprocesados y la tolerancia individual a ciertos alimentos; los síntomas persistentes o acompañados de otros signos justifican una consulta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación incluyó a 84 participantes que completaron el ensayo. Según sus resultados, entre el 40 y el 50 por ciento registró un alivio adecuado de los síntomas con alguno de los dos enfoques. El grupo que siguió la dieta baja en FODMAP presentó una mayor reducción de dolor abdominal, hinchazón, consistencia de las heces, frecuencia y urgencia en comparación con el grupo que siguió las pautas modificadas.

Sin embargo, ese ensayo se realizó en personas con un diagnóstico establecido de SII-D, no en la población general con distensión ocasional después de cenar. Aplicar esa intervención sin orientación profesional puede llevar a excluir alimentos que no son los responsables de las molestias, o a dificultar una alimentación variada sin un beneficio claro.

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Cuándo la hinchazón frecuente justifica una consulta

La distensión ocasional después de una cena abundante, con comidas grasas o tras un aumento repentino de fibra, no es, por sí sola, una señal de alarma. El NIDDK distingue entre síntomas normales y esporádicos, y aquellos que se vuelven persistentes o que se acompañan de dolor intenso, cambios en el tránsito intestinal o manifestaciones como pérdida de peso sin causa aparente.

Llevar un registro de qué alimentos o hábitos coinciden con las molestias puede facilitar la identificación de patrones antes de realizar cualquier cambio en la dieta. Esa información también resulta útil en una consulta médica, ya que permite orientar el análisis sin recurrir a restricciones preventivas que no tienen respaldo en el caso concreto de cada persona.

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