Hinchazón abdominal por la noche: qué errores al cenar pueden empeorarla

La hinchazón abdominal por la noche puede empeorar por la composición de la cena, la velocidad al comer y la tolerancia individual a ciertos nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La idea de que una cena mínima ayuda siempre a sentirse mejor al final del día convive con una molestia frecuente que no siempre se explica del mismo modo. La hinchazón abdominal por la noche suele estar más vinculada con la composición de la comida y con la tolerancia digestiva que con la sola cantidad ingerida.

En notas recientes, BBC señaló que la distensión y los gases pueden aparecer cuando ciertos carbohidratos llegan sin digerirse por completo al intestino grueso, donde son fermentados por bacterias, mientras que el portal de Cleveland Clinic indicó que la sensación de abdomen hinchado también puede estar asociada con comer demasiado rápido, con exceso de gas o con elecciones alimentarias que el sistema digestivo procesa con más dificultad.

PUBLICIDAD

Ese cruce entre hábitos cotidianos y molestias digestivas ganó espacio en la agenda de bienestar porque muchos cuadros no responden a una sola causa y, por eso, suelen resolverse con criterios demasiado simplificados.

Según publicó BBC, algunos alimentos ricos en FODMAP, un grupo de carbohidratos de fácil fermentación, pueden favorecer gases y distensión en personas con mayor sensibilidad intestinal. En la misma línea, Cleveland Clinic explicó que la fermentación excesiva puede ocurrir cuando ciertos azúcares o fibras no se absorben de manera completa antes de llegar al colon.

PUBLICIDAD

En ese contexto, la cena puede convertirse en un momento clave para quienes suelen experimentar molestias digestivas. No porque deba ser escasa, sino porque la elección de los alimentos, el tamaño de las porciones y la tolerancia individual pueden influir en la aparición o el alivio de los síntomas.

De acuerdo con BBC, la sensación de abdomen inflamado puede depender del tipo de fibra y de la presencia de ingredientes que el organismo procesa con mayor dificultad. Cleveland Clinic, por su parte, señaló que comer con apuro o consumir productos muy procesados puede intensificar la pesadez y la sensación de plenitud.

PUBLICIDAD

El exceso de fibra o de alimentos fermentables por la noche puede aumentar gases

El NIDDK explica que algunos carbohidratos llegan sin digerirse por completo al intestino grueso y allí producen gases que favorecen distensión y pesadez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los errores más habituales es suponer que sumar más vegetales crudos, legumbres o frutas en la última comida del día siempre mejora la digestión. Según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), aumentar la fibra de manera brusca puede provocar gases e hinchazón, en especial en personas con síndrome de intestino irritable.

El organismo de salud de Estados Unidos también señala que ciertos carbohidratos de difícil digestión, agrupados bajo el concepto de FODMAP, pueden agravar los síntomas digestivos. Por ese motivo, en algunos casos se recomienda reducirlos de manera temporal y bajo seguimiento profesional.

PUBLICIDAD

La explicación es fisiológica, pero puede resumirse de forma simple. Cuando parte de esos carbohidratos no se absorbe en el intestino delgado, llega al intestino grueso y allí es fermentada por bacterias, un proceso que genera gas. BBC explicó ese mecanismo al detallar por qué ingredientes como cebolla, ajo, trigo, algunas frutas o legumbres pueden disparar molestias en personas sensibles.

Por eso, el problema no siempre es “comer sano”, sino concentrar a la noche alimentos que fermentan rápido o aumentar la fibra de golpe sin una adaptación progresiva.

PUBLICIDAD

En la misma línea, el instituto estadounidense remarcó que la fibra puede ser beneficiosa para la salud digestiva, pero conviene incorporarla de manera gradual. El problema no es este nutriente en sí, sino la cantidad, el tipo y la tolerancia individual, factores que pueden modificar la aparición de gases o hinchazón.

En términos prácticos, la información reunida por BBC y por el organismo oficial sugiere que reducir en la cena la presencia de alimentos altamente fermentables puede resultar más tolerable para quienes suelen experimentar molestias digestivas durante la noche.

PUBLICIDAD

Reemplazar una cena por ultraprocesados o porciones desordenadas puede empeorar la pesadez

Las personas con sensibilidad digestiva, síndrome de intestino irritable o intolerancia a la lactosa pueden presentar más hinchazón abdominal después de la cena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro error frecuente es resolver la cena con productos de consumo rápido o porciones poco equilibradas, bajo la idea de que comer poco equivale necesariamente a comer liviano. Cleveland Clinic advierte que muchos alimentos procesados contienen cantidades elevadas de sodio y grasa, factores que pueden favorecer la retención de líquidos y hacer más lenta la digestión.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) también señala que algunas personas experimentan más molestias después de consumir comidas muy grasas o con abundantes carbohidratos difíciles de digerir.

PUBLICIDAD

Por eso, una cena basada en embutidos, snacks salados, panes refinados u otras opciones poco equilibradas puede provocar hinchazón aunque la cantidad ingerida sea reducida. Según BBC, también puede influir la acumulación a lo largo del día de ingredientes que generan molestias en personas sensibles.

Cleveland Clinic, por su parte, indica que comer demasiado rápido o consumir bebidas con gas puede aumentar la cantidad de aire en el aparato digestivo y favorecer la distensión abdominal.

PUBLICIDAD