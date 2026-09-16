Daniel López Rosetti: “La mayoría de nosotros somos mejores administradores en nuestro trabajo que en la vida misma”

“La vida es la administración del futuro”, afirmó López Rosetti al explicar cómo revisar las decisiones cotidianas

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Durante una entrevista exclusiva en Infobae en Vivo, el cardiólogo Daniel López Rosetti propuso herramientas para administrar las emociones, los vínculos, el cuerpo y los tiempos personales y presentó su nuevo libro “Una buena vida”.

La obra lleva como subtítulo Cómo administrar nuestro mundo emocional, vincular, existencial y físico y parte de una premisa: no exige cambiar por completo la rutina, sino revisar las decisiones cotidianas. “La vida es la administración del futuro, de tu futuro”, sostuvo el médico.

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En una charla con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el equipo de Infobae a las Nueve, y con la columnista literaria invitada Flavia Pittella, López Rosetti explicó que cada persona debe trabajar con su propia historia. “Lo vas a hacer a tu modo, con tu historia, con tu aprendizaje. El tema es mejorarlo”.

El autor afirmó que ese proceso admite correcciones y aprendizaje. “Se puede mejorar, porque se aprende. Venimos sin manual del usuario”, dijo al describir el enfoque de la publicación.

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La dimensión vincular apareció desde la dedicatoria a su esposa, Ana. “Porque una buena vida también se construye de a dos”, escribió López Rosetti en las primeras páginas del libro.

Daniel López Rosetti propuso usar “cápsulas de no” para ordenar la vida

Daniel López Rosetti presentó su mirada sobre los hábitos, los vínculos y la gestión del estrés durante su visita a Infobae a las Nueve

La conversación se detuvo en el límite frente a las demandas externas. López Rosetti contó que, en el Hospital Municipal de San Isidro, donde es jefe del Servicio de Medicina del Estrés, utiliza una caja de herramientas como recurso para hablar sobre el manejo del estrés ante grupos de pacientes.

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El médico explicó que no hay una respuesta idéntica para todos: “No sé qué tuerca floja tiene cada uno de ustedes y cuál es la mejor de estas llaves de 40 de la caja de herramientas”.

Entre los objetos que lleva a esas charlas hay frascos con cápsulas vacías. “Uno de esos frasquitos son cápsulas de no”, contó sobre la importancia de rechazar compromisos que desbordan la agenda personal.

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Daniel López Rosetti afirmó que ordenar la agenda reduce el temor, la duda y la incertidumbre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico planteó que muchas personas administran con más eficiencia el trabajo que su vida cotidiana. “La mayoría de nosotros somos mejores administradores en nuestro trabajo que en nuestra vida misma”, aseguró.

Para el cardiólogo, cada jornada obliga a decidir cómo usar los recursos disponibles. “La vida es la administración del saldo. Tengas más o tengas menos”, expresó.

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También cuestionó la idea de que una gran cantidad de contactos garantice bienestar. “No sirve Roberto Carlos, no sirve un millón de amigos, como dice la canción. Pero sí sirve pareja, un amigo, dos amigos, familia. ¿Qué es lo que sirve? Carpa chica”, afirmó.

El especialista vinculó ese criterio con una conducta sostenida. “El tema es ponerlo en movimiento. Practicarlo. El hábito hace al maestro”, dijo. Y mostró su propia agenda en las que marca los compromisos personales con tinta roja. “Las del rojo no se negocian”, resumió sobre los horarios que reserva para sí mismo.

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Daniel López Rosetti afirmó que muchas personas administran mejor el trabajo que la vida cotidiana y llamó a ordenar el uso de los recursos de cada jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daniel López Rosetti recordó cómo enseñaron meditación en cinco colegios

El médico relató una experiencia que desarrolló con chicos de instituciones públicas y privadas del partido de San Isidro. El proyecto incluyó ejercicios de meditación en cinco colegios y buscó trabajar la introspección desde edades tempranas.

“Cómo va a meditar un pibe de cinco años, cómo vas a hacer meditación en salita de tres”, recordó López Rosetti sobre la duda inicial que precedió a la iniciativa.

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Para presentarles la propuesta a los alumnos, el equipo utilizó el ejemplo de una tortuga. “¿Cómo hace una tortuga cuando quiere estar con ella misma? Se mete adentro. Vamos a hacer como hace la tortuga”, relató.

El cardiólogo describió la reacción que observaron durante las prácticas. “No sabés cómo aprendieron. Vos los veías tranquilos. La maestra decía: ‘Esta no es el aula de siempre’”, contó.

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Daniel López Rosetti contó cómo enseñaron ejercicios de meditación e introspección a chicos de cinco colegios de San Isidro (Imagen Ilustrativa Infobae)

López Rosetti vinculó el trabajo con la frustración y el manejo de las emociones. “No se es feliz espontáneamente”, sostuvo, antes de proponer otra definición para esa palabra: “Bienestar, paz, calma, seguridad”.

El título de la obra remite a los filósofos griegos y a su pregunta por la vida deseable. “No es mío el nombre, es de los filósofos griegos. Qué tenés que hacer para tener una buena vida”, explicó.

Sobre la noción de virtud, añadió: “Es hacer lo que corresponde, lo que está bien aunque no te estén mirando. Es disciplina, es hábito, es repetirlo, es buscarle la vuelta”.

Una advertencia sobre los “anzuelos” de las redes sociales

Daniel López Rosetti alertó sobre los “anzuelos” de las pantallas y la necesidad de evitar estímulos que alejan de las prioridades personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversación abordó la distancia entre las relaciones cara a cara y los intercambios digitales. Pittella relacionó ese asunto con el capítulo dedicado a la empatía y con los mensajes agresivos que suelen circular en las plataformas.

Pittella sostuvo que los vínculos personales no se reducen a la virtualidad. “Mi relación con mi hijo no es en redes sociales”, expresó al referirse a la diferencia entre las publicaciones y los encuentros cotidianos.

López Rosetti mencionó una escena de la obra de teatro que va a presentar, en la que imagina un viaje en el tiempo para encontrarse con Marco Aurelio. “¿Pero no lo puede apagar?”, le pregunta el emperador romano en el guion, refiriéndose al celular.

El doctor afirmó que la organización personal reduce la incertidumbre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico definió a las pantallas y a otras demandas cotidianas como estímulos que requieren atención. “La vida está llena de anzuelos. El tema es no tragarte los que no corresponden”, afirmó.

También diferenció el tratamiento de una enfermedad de la tarea de ordenar las decisiones individuales. “Yo no puedo hacer por usted lo que usted no haga por usted mismo”, sostuvo.

“Si tenés faringitis con una angina críptico-pultácea, yo sé qué antibiótico darte y se te va a ir aunque no quieras. Pero gestionar la vida es una cosa diferente”, explicó.

Daniel López Rosetti recomendó reservar espacios personales en la agenda y tratarlos como compromisos “no negociables” (Imagen Ilustrativa Infobae)

López Rosetti propuso una pregunta para revisar la planificación cotidiana: “¿Estoy en mi agenda? ¿En qué medida estás en tu agenda?”.

El cardiólogo consideró que la organización baja el nivel de incertidumbre. “Si vos te ordenás y te disciplinás, lo primero que baja es el temor, la duda y la incertidumbre. Te organiza”, afirmó.

Hacia el cierre, retomó la idea que guía Una buena vida. “La verdad de la milanesa es que se aprende a vivir. Hay herramientas y cosas que podés hacer para pasarla mejor”, dijo.

El médico anticipó que ya reservó horarios propios para las semanas siguientes. “Esta noche termina el día y mañana aparece una oportunidad y empezás a corregir. Se llama tiempos personales”, concluyó.

La entrevista completa del doctor Daniel López Rosetti

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