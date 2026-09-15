Qué podrían aportar la respiración en caja y el suspiro cíclico ante el estrés, según estudios

Los estudios sobre técnicas de respiración describen alivios acotados y señalan que sus beneficios dependen de la práctica, la situación y cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una secuencia breve de respiración puede ayudar a recuperar el foco ante un momento de tensión, pero no reemplaza la evaluación ni el tratamiento de un problema de salud mental. Las técnicas de respiración pueden ser un recurso cotidiano frente al estrés, aunque sus beneficios dependen de la práctica, de la situación y de cada persona.

La pregunta no es si respirar puede modificar, por unos minutos, la sensación de activación. La cuestión es qué resultados permiten esperar los estudios y dónde termina el alcance de estos ejercicios. Dos de las prácticas más difundidas, la respiración en caja y el suspiro cíclico, proponen ritmos diferentes y pueden usarse como herramientas breves cuando se busca bajar el ritmo o concentrarse.

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La respiración en caja organiza el aire en cuatro tiempos iguales

La respiración en caja combina cuatro etapas de duración similar: inhalar, sostener el aire, exhalar y hacer una nueva pausa antes de volver a inhalar. Una pauta habitual consiste en contar hasta cuatro en cada etapa. El conteo puede ser más corto si cuatro segundos resultan incómodos.

La guía de Cleveland Clinic aconseja comenzar con una exhalación suave y continuar con una inhalación por la nariz durante cuatro segundos. Luego se retiene el aire durante el mismo lapso, se exhala despacio otros cuatro segundos y se hace una última pausa de cuatro segundos. El ciclo puede repetirse tres o cuatro veces, sin forzar la respiración. Las instrucciones están disponibles en Box Breathing Benefits and Techniques.

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La utilidad práctica de este método no depende de alcanzar un número exacto, sino de sostener un ritmo tolerable. Para algunas personas, contar las etapas facilita concentrarse en la secuencia y apartar la atención, de forma momentánea, de la tensión corporal o de pensamientos insistentes.

El suspiro cíclico prioriza una exhalación más larga

La guía de Cleveland Clinic indica que la respiración en caja puede repetirse tres o cuatro veces, sin forzar la respiración y con un ritmo tolerable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El suspiro cíclico se realiza con una inhalación lenta por la nariz, una segunda toma de aire más breve y una exhalación prolongada. A diferencia de la respiración en caja, no alterna pausas de la misma duración: la característica central es soltar el aire despacio tras las dos inhalaciones.

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Un estudio piloto publicado por investigadores de instituciones alemanas comparó un minuto de respiración en caja, suspiro cíclico o ninguna práctica en 47 estudiantes que atravesaban situaciones cotidianas de tensión. Las dos técnicas se asociaron con una reducción mayor de la ansiedad momentánea que el grupo de comparación.

El trabajo también registró tiempos de reacción más lentos en una prueba de atención después de los ejercicios, por lo que sus resultados deben interpretarse con cautela. La muestra fue pequeña y no permite trasladar las conclusiones a toda la población. El trabajo completo está disponible en la revista científica que lo publicó.

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Para probarlo, conviene sentarse o recostarse en una posición cómoda. Después de una inhalación nasal lenta, se suma una segunda inhalación corta y se exhala sin apuro por la boca. El ejercicio debe interrumpirse si provoca mareo, dolor, falta de aire o mayor malestar.

La misma investigación registró tiempos de reacción más lentos tras los ejercicios de respiración, por lo que los resultados deben interpretarse con cautela (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ejercicio breve no reemplaza la consulta cuando el malestar persiste

Estas pautas pueden servir como recurso puntual antes de una situación exigente o durante un momento de tensión. Sin embargo, si la ansiedad es persistente, afecta el descanso, el trabajo, los vínculos o las actividades cotidianas, corresponde consultar a un profesional de salud. También es importante pedir atención médica ante síntomas físicos nuevos, intensos o preocupantes, como dolor en el pecho, desmayo o dificultad para respirar.

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La respiración guiada puede formar parte de una estrategia personal de cuidado, pero sus mejores resultados no autorizan a presentarla como una solución única. La evidencia disponible respalda un efecto limitado y variable; el objetivo razonable es usarla como una herramienta breve, segura y complementaria.