7 formas de respirar avaladas por expertos para enfrentar el estrés cotidiano en minutos

La respiración consciente reduce el estrés y favorece la salud mental al influir sobre el sistema nervioso y la regulación emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respiración, un proceso automático y esencial para la vida, se ha convertido en el centro de atención de la ciencia contemporánea como una estrategia eficaz para enfrentar y reducir el estrés. Más allá de su función biológica, la manera en que una persona inhala y exhala puede influir de forma directa en su estado físico, mental y emocional. Diversos estudios y revisiones científicas han demostrado que modificar conscientemente el ritmo y la profundidad puede impactar en la respuesta del organismo ante situaciones estresantes, promoviendo un mayor equilibrio en el sistema nervioso y favoreciendo la sensación de calma.

En el contexto actual, donde el estrés forma parte de la vida cotidiana, se presenta como una herramienta accesible y natural que permite regular emociones y mejorar el bienestar integral. A diferencia de otras intervenciones, no requiere equipamiento especial ni experiencia previa, y puede practicarse en cualquier momento y lugar.

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El interés creciente por los efectos de la respiración en la salud mental y física ha impulsado la investigación en torno a sus mecanismos, consolidándola como una opción respaldada por la evidencia para quienes buscan métodos sencillos y efectivos para gestionar el estrés.

Los suspiros cíclicos mejoran el estado de ánimo y la ansiedad con dos inhalaciones por la nariz y una exhalación prolongada por la boca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los siete métodos de respiración para aliviar el estrés

Una variedad de técnicas de respiración consciente ha sido desarrollada y estudiada durante siglos en diferentes culturas, y en la actualidad su uso se ha extendido tanto en entornos de bienestar como en aplicaciones clínicas. Estas prácticas promueven un enfoque deliberado sobre el ritmo, la profundidad y el patrón respiratorio, con el objetivo de influir directamente en el sistema nervioso, la respuesta al estrés y la regulación emocional.

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1. Suspiros cíclicos: esta técnica, explicada por David Spiegel a BBC, consiste en realizar dos inhalaciones consecutivas por la nariz, seguidas de una exhalación prolongada por la boca. El proceso comienza con una inhalación profunda, inmediatamente seguida de una segunda más corta para expandir completamente los pulmones. Luego, se exhala lentamente durante varios segundos hasta vaciar los pulmones.

Practicarlo durante unos cinco minutos al día ha demostrado producir mejoras significativas en el estado de ánimo y la ansiedad a lo largo de un mes, indicó un estudio de 2023. El mecanismo fundamental reside en la exhalación lenta, que estimula el sistema nervioso parasimpático y contribuye a la relajación. La repetición regular de este ejercicio fortalece el diafragma y favorece un mayor control del sistema nervioso autónomo, permitiendo una mejor respuesta ante el estrés.

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2. Respiración consciente conectada (RCC) y variantes intensas: la RCC consiste en realizar inspiraciones profundas y rítmicas, sin pausas entre inhalación y exhalación, a una profundidad superior a la respiración habitual. Esta técnica, utilizada en psicoterapia de respiración integrativa, busca inducir un estado de aceptación consciente y facilitar la expresión emocional.

Una investigación reciente ha evidenciado que la RCC puede inducir una leve hiperventilación, modificar parámetros sanguíneos y hormonales, y favorecer la inmunoestimulación.

3. Respiración coherente: requiere adoptar una postura cómoda y dirigir la respiración hacia el abdomen, con la mano sobre el vientre para asegurar una participación activa del diafragma. El objetivo es mantener un ritmo suave e ininterrumpido, inhalando y exhalando por la nariz durante cinco segundos cada vez, sin retener la respiración.

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Este patrón, que produce alrededor de seis ciclos respiratorios por minuto, contribuye a optimizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el equilibrio del sistema nervioso autónomo. Guy Finchman, en diálogo con la BBC, recomienda practicarla de tres a cinco minutos diarios para obtener beneficios apreciables. Es fundamental que la respiración sea continua y sin interrupciones, como una marea que sube y baja.

La respiración consciente conectada puede inducir una leve hiperventilación y modificar parámetros sanguíneos y hormonales (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Método de respiración A52: esta técnica es similar a la respiración coherente, pero añade una breve retención al final de la exhalación. La técnica consiste en inhalar lentamente durante cinco segundos, exhalar durante otros cinco segundos y retener suavemente la respiración durante dos segundos antes de iniciar el siguiente ciclo.

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Esta variante puede resultar desafiante al comienzo para quienes están acostumbrados a respirar rápidamente, pero la clave reside en la constancia y en dar prioridad a la exhalación completa. Expertos destacan que la práctica regular, incluso por periodos cortos cada día, puede generar mejoras inmediatas en el bienestar general.

5. Técnica 4-7-8: consiste en inhalar durante cuatro segundos, retener la respiración durante siete segundos y exhalar durante ocho segundos. Esta secuencia enfatiza la exhalación lenta y es utilizada en entornos clínicos para aliviar la ansiedad y facilitar el manejo del estrés.

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Un metaanálisis ha mostrado que personas entrenadas específicamente con este método experimentan menores niveles de ansiedad en comparación con quienes solo practican la respiración profunda tradicional. El patrón rítmico de esta técnica ayuda a desacelerar el sistema nervioso, promoviendo un estado de tranquilidad y facilitando el sueño.

6. Respiración abdominal profunda y respiración alternada por las fosas nasales: centra la atención en expandir el abdomen durante la inhalación, maximizando la participación del diafragma. En tanto, la versión alternada por las fosas nasales implica cerrar secuencialmente cada una para enfocar la mente y calmar el flujo de pensamientos. Ambas técnicas provienen de tradiciones ancestrales y han sido incorporadas en el yoga y la medicina tradicional oriental con el objetivo de fomentar la calma y la regulación emocional, explica Emotiv.

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7. Respiración cuadrada: se trata de un método estructurado que busca mantener un ritmo constante: inhalar, contener la respiración, exhalar y volver a contenerla, cada uno durante aproximadamente el mismo tiempo, usualmente cuatro segundos. Esta técnica es utilizada habitualmente como preparación mental antes de situaciones demandantes, y se reconoce su utilidad tanto para la relajación como para la concentración. Una revisión de 2025 ha observado que puede ayudar a controlar el dolor crónico y reducir los niveles de estrés en mujeres que han pasado por una mastectomía.

Además, la reducción del ritmo respiratorio a menos de diez ciclos por minuto genera una sincronización entre la respiración y las oscilaciones del corazón y la presión arterial, lo que mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la flexibilidad del sistema nervioso.

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