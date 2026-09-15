Salud

Qué es el “colesterol pegajoso” y por qué advierten que es un riesgo que no siempre se detecta

Un especialista en medicina cardiovascular explicó que las personas con valores altos de lipoproteína a y tensión arterial elevada podrían enfrentar más episodios cardiovasculares mayores, incluso sin antecedentes previos de infarto o accidente cerebrovascular

Corte transversal de una arteria roja con esferas amarillas adheridas a las paredes internas y glóbulos rojos flotando en el centro.
El colesterol pegajoso describe la combinación de LDL y lipoproteína a, dos partículas asociadas con la formación de placa arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El colesterol es una sustancia grasa necesaria para producir hormonas, vitamina D y compuestos que intervienen en la digestión. Circula por la sangre unido a partículas llamadas lipoproteínas, que lo trasladan entre el hígado, los tejidos y otros órganos. El problema no es su presencia en sí, sino el exceso de ciertas partículas y su capacidad para acumularse dentro de las arterias.

Un perfil lipídico permite conocer el colesterol total, los triglicéridos y dos de sus fracciones más conocidas. El denominado de baja densidad, o LDL (malo), puede depositarse en las paredes arteriales cuando sus valores son altos.

PUBLICIDAD

El de lipoproteínas de alta densidad, o HDL, participa en el transporte hacia el hígado. MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, indica que una acumulación del malo puede estrechar u obstruir los vasos y aumentar el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y enfermedad arterial periférica.

En ese conjunto de partículas, el llamado “colesterol pegajoso” reúne al LDL y a la lipoproteína a, dos componentes asociados con la formación de placa arterial, según explicó la Cleveland Clinic. La expresión no es un diagnóstico médico, sino una forma de describir la tendencia de estos lípidos a adherirse al interior de las arterias.

PUBLICIDAD

Qué indica el colesterol pegajoso

El LDL (malo) transporta colesterol hacia los tejidos y puede contribuir a la formación de depósitos en las paredes de las arterias. Esos depósitos, conocidos como placas, pueden aumentar con el tiempo y reducir el espacio por el que circula la sangre. El proceso se denomina aterosclerosis, una alteración en la que las arterias se vuelven más rígidas y estrechas.

Sección transversal de una arteria con placa amarilla en las paredes. Glóbulos rojos se agrupan antes del estrechamiento, pocos pasan a la sección siguiente.
La lipoproteína a incorpora una apolipoproteína adicional que se asocia con propiedades aterogénicas, trombogénicas e inflamatorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lipoproteína a, también llamada Lp(a), comparte características con el LDL, aunque incorpora una proteína adicional denominada apolipoproteína a. La Revista de Medicina de la Cleveland Clinic explicó en un estudio de 2025 que esta composición le confiere propiedades aterogénicas, trombogénicas e inflamatorias. Esto significa que puede participar en la formación de placa, favorecer mecanismos vinculados con coágulos y asociarse con inflamación dentro de los vasos sanguíneos.

Los niveles altos de Lp(a) constituyen un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular aterosclerótica y estenosis de la válvula aórtica, según los autores de la investigación de la entidad sanitaria. La estenosis aórtica consiste en un estrechamiento de la válvula que permite la salida de sangre desde el corazón hacia la aorta.

La lipoproteína A elevada tiene además una fuerte relación con la genética. La revisión de Cleveland Clinic estimó que entre el 20 y el 25% de la población mundial presenta valores elevados. A diferencia de otros factores lipídicos, sus niveles se modifican poco con cambios de alimentación, actividad física o tratamientos habituales para reducir el colesterol.

El colesterol elevado tampoco suele producir síntomas tempranos. Por esa razón, Sarraju indicó que los análisis son la vía para detectar un perfil de riesgo antes de que ocurra un evento cardiovascular. El perfil lipídico de rutina informa LDL, HDL, triglicéridos y colesterol total, pero por lo general no incluye la medición de Lp(a), que requiere un pedido específico.

La presión arterial alta puede potenciar el riesgo asociado con la lipoproteína a

Ilustración médica de una arteria humana en corte transversal con placas amarillas de colesterol en su interior.
La Cleveland Clinic estimó que entre el 20 y el 25% de la población mundial tiene lipoproteína a elevada, un marcador con fuerte relación genética (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Rishi Rikhi, especialista en medicina cardiovascular, afirmó a Medical News Today que la lipoproteína(a) pareció elevar el riesgo de enfermedad cardiovascular y de eventos mayores en personas con hipertensión que no habían sufrido previamente un infarto o accidente cerebrovascular. El médico explicó que no se hallaron los mismos aumentos de riesgo entre quienes tenían Lp(a) alta sin hipertensión.

Una hipótesis recogida por Medical News Today plantea que podría ejercer sus efectos con mayor intensidad cuando la hipertensión ya dañó los vasos sanguíneos. El cardiólogo Hassan Kamran, consultado por la revista de salud, explicó que la inflamación arterial puede afectar la función del endotelio, la capa interna de los vasos, y aumentar su predisposición a la formación de coágulos. Esa alteración puede preceder a la aterosclerosis.

La American Heart Association recomienda medir la Lp(a) al menos una vez en la vida adulta, en especial si existen antecedentes personales o familiares de enfermedad cardiovascular prematura, de Lp(a) elevada o de hipercolesterolemia familiar.

La revisión de Cleveland Clinic señaló que aún no hay tratamientos aprobados para reducir específicamente esta partícula. Por ese motivo, el abordaje clínico se centra en el control individualizado de los demás factores modificables, como LDL, presión arterial, glucosa, tabaquismo y peso corporal.

Temas Relacionados

ColesterolSalud cardiovascularEnfermedades cardiovascularesHipertensiónSaludNewsroom BUEDigestión

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Entrenar sin agotarse: tres ejercicios de ritmo moderado que mejoran la condición física

Distintas propuestas apuntan a quienes buscan dejar atrás el sedentarismo o empezar a entrenar de manera gradual, con rutinas adaptables y sostenibles en el tiempo

Entrenar sin agotarse: tres ejercicios de ritmo moderado que mejoran la condición física

Qué podrían aportar la respiración en caja y el suspiro cíclico ante el estrés, según estudios

La investigación disponible describe alivios acotados y advierte que las prácticas breves no sustituyen la atención profesional

Qué podrían aportar la respiración en caja y el suspiro cíclico ante el estrés, según estudios

Por qué el teletrabajo podría generar malestar emocional, según la ciencia

Una experta en conducta organizacional advierte que la modalidad remota puede intensificar el aislamiento, mientras que investigadoras de Estados Unidos detectaron que las personas que viven solas duplican el aumento de síntomas negativos frente a quienes conviven con otras personas

Por qué el teletrabajo podría generar malestar emocional, según la ciencia

¿Cuánta proteína puede aprovechar el cuerpo en una sola comida? Un estudio cuestiona los límites conocidos

Investigadores de la Universidad de Maastricht siguieron durante 12 horas la respuesta del organismo después del ejercicio. Los resultados obligan a revisar una de las reglas más difundidas sobre nutrición y desarrollo muscular

¿Cuánta proteína puede aprovechar el cuerpo en una sola comida? Un estudio cuestiona los límites conocidos

Perimenopausia y aumento de peso: por qué cambia la distribución de la grasa y cómo regularlo

Especialistas de Cleveland Clinic explicaron de qué manera las variaciones hormonales y el menor gasto energético influyen en esta etapa. Además, detallaron las pautas de alimentación y actividad física que pueden reducir el impacto de estos factores

Perimenopausia y aumento de peso: por qué cambia la distribución de la grasa y cómo regularlo

DEPORTES

Frenó en plena carrera para ayudar a un rival, perdió el récord mundial y aun así ganó: “De las mejores acciones en la historia del deporte”

Frenó en plena carrera para ayudar a un rival, perdió el récord mundial y aun así ganó: “De las mejores acciones en la historia del deporte”

De brillar con varones y tener una cancha con su nombre a ser la capitana de Argentina en el Mundial Sub 20 femenino

La ruta de los campeones: un viaje por la identidad deportiva de Santa Fe

Hizo goles en Independiente y San Lorenzo, ostenta un récord imbatible, y además de ser DT vendió seguros y tuvo una casa de lotería

Un prestigioso medio europeo puso de portada a Messi como uno de los cinco candidatos al Balón de Oro: el gran ausente

TELESHOW

Antonio Carrizo, la voz de la radio, a 100 años de su nacimiento

Antonio Carrizo, la voz de la radio, a 100 años de su nacimiento

Gran Hermano tiene a sus dos finalistas: quién fue eliminada el lunes y quedó tercera en medio de un escándalo

Darío Barassi presentó a su hija Emilia por primera vez en televisión: “Te amo, mi amor”

Luana Fernández, exjugadora de Gran Hermano, habló por primera vez de su adicción al juego: “Apostaba bastante plata”

La palabra de Marcela Tinayre sobre el alta médica de Mirtha Legrand: “Quiere reponerse”

INFOBAE AMÉRICA

El día que Julia Roberts recordó la primera vez que leyó el guion de Notting Hill: “Qué estupidez sería hacer esto”

El día que Julia Roberts recordó la primera vez que leyó el guion de Notting Hill: “Qué estupidez sería hacer esto”

Rubio en Colombia, Ecuador y Perú: la gran apuesta por la seguridad hemisférica

El precio del petróleo sube tras los ataques a la infraestructura energética de Arabia Saudita y la incertidumbre en el estrecho de Ormuz

Arabia Saudita advirtió que responderá “con firmeza” a los hutíes tras una serie de ataques con misiles y drones en el sur del país

El dictador Kim Jong-un reafirmó su apoyo a Rusia y prometió ampliar la cooperación militar en plena guerra con Ucrania