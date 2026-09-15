Entrenar sin agotarse: tres ejercicios de ritmo moderado que mejoran la condición física

La actividad aeróbica de baja intensidad mostró mejoras en la capacidad cardiorrespiratoria y en indicadores cardiometabólicos frente al sedentarismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Entrenar a un ritmo llevadero, sin perseguir el agotamiento, gana espacio entre quienes buscan sumar movimiento a su vida cotidiana. Bajo etiquetas como Slow Fitness o movimiento consciente, esta corriente propone regular la intensidad, prestar atención a las señales del cuerpo y priorizar la constancia antes que la velocidad.

La perspectiva coincide con una recomendación sanitaria consolidada: la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja que las personas adultas acumulen entre 150 y 300 minutos semanales de ejercicio moderado. Para quienes llevan una vida sedentaria, el primer paso puede ser elegir una práctica que se adapte a sus posibilidades y pueda mantenerse con el tiempo.

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El enfoque no descarta las sesiones de alta exigencia, cuyo lugar depende de los objetivos, el estado físico y la disponibilidad de cada persona. Sin embargo, opciones de menor demanda, como el trote suave, el trabajo aeróbico en zona 2 o la caminata con bastones, permiten desarrollar la capacidad cardiorrespiratoria y consolidar un hábito.

La OMS recomienda acumular entre 150 y 300 minutos semanales de ejercicio moderado para mejorar la condición física (Imagen Ilustrativa Infobae)

El slow jogging propone trotar a un ritmo que permita conversar

El slow jogging surgió en Japón a partir del trabajo del fisiólogo del ejercicio Hiroaki Tanaka, profesor de la Universidad de Fukuoka. El investigador denominó a su método niko-niko pace, una expresión que puede traducirse como “ritmo sonriente” y que propone mantener una velocidad cómoda, capaz de permitir una charla sin agitación.

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La propuesta se extendió más tarde en Corea del Sur y ganó visibilidad internacional a través de las redes sociales. Se basa en pasos cortos y en una intensidad que no lleve al agotamiento.

El slow jogging propone trotar a un ritmo que permita conversar y evitar el agotamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fisiólogo deportivo Stephen Garland, profesor titular de Fisiología del Deporte en la Universidad de Malmö, abordó esta tendencia en un artículo publicado por The Conversation. “Un ritmo que parece sencillo para un corredor experimentado puede representar un desafío moderado para alguien que hasta entonces había tenido poca actividad”, explicó.

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Para Garland, comenzar de manera gradual puede favorecer la capacidad cardiorrespiratoria y colaborar con el control de la presión arterial y la glucosa en sangre. El efecto depende de la regularidad y de una exigencia ajustada a las posibilidades de cada persona.

La principal ventaja del enfoque es que reduce obstáculos para empezar. No exige inscribirse en una competencia, pagar una cuota de gimnasio ni contar con una base atlética. Además, hacerlo junto a otras personas puede generar acompañamiento y facilitar la continuidad.

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La zona 2 se define por un esfuerzo aeróbico sostenible y personalizado

La zona 2 no es un ejercicio en particular, sino una forma de regular la intensidad. Se puede alcanzar con una caminata rápida, bicicleta, natación o elíptica. La clave es mantener un ritmo que permita continuar durante un tiempo prolongado y, al mismo tiempo, hablar con frases completas sin quedarse sin aire.

Como referencia para la actividad aeróbica moderada, el Colegio Estadounidense de Medicina del Deporte (ACSM) ubica el esfuerzo entre el 65% y el 75% de la frecuencia cardíaca máxima. Ese rango puede servir como un punto de partida para usar un reloj o pulsómetro, pero no funciona de la misma forma en todas las personas.

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La zona 2 regula la intensidad del trabajo aeróbico con un esfuerzo sostenible que puede alcanzarse con caminata rápida, bicicleta, natación o elíptica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La razón es que un mismo número de pulsaciones puede representar cargas diferentes. Una persona entrenada puede sostener un determinado pulso con comodidad, mientras que otra, con menos experiencia o una condición física distinta, puede sentirlo como un esfuerzo mayor. La edad, los medicamentos y la respuesta individual también modifican esa relación.

Un estudio de Benedikt Meixner y otros especialistas, publicado en Translational Sports Medicine, advirtió que no existe una definición universal de zona 2 basada solo en la frecuencia cardíaca. Por eso, los porcentajes deben tomarse como una orientación y complementarse con señales sencillas, como la posibilidad de conversar durante el ejercicio.

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La investigación sobre actividad aeróbica de baja intensidad documenta beneficios frente al sedentarismo. Un metaanálisis de ensayos clínicos en adultos sanos, publicado en Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, encontró mejoras en la capacidad cardiorrespiratoria y en distintos indicadores cardiometabólicos. Los cambios fueron más notorios en la aptitud física que en las variables metabólicas.

El ACSM ubica el ejercicio moderado entre el 65% y el 75% de la frecuencia cardíaca máxima, aunque ese rango debe ajustarse a cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto no convierte a la zona 2 en una solución única ni en la alternativa superior para toda la población. Las sesiones de mayor intensidad pueden producir aumentos más grandes en el consumo máximo de oxígeno.

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Para atletas de resistencia, el trabajo suave permite sumar volumen sin encadenar días de alta carga; para quienes empiezan, ofrece una vía gradual para incorporar entrenamiento aeróbico. Ante enfermedades o factores de riesgo cardiovascular, corresponde consultar con un profesional.

La caminata nórdica suma bastones a un desplazamiento de intensidad moderada

La caminata nórdica surgió en Finlandia como preparación fuera de temporada para esquiadores de fondo. Consiste en avanzar con dos bastones específicos, coordinando el movimiento de brazos y piernas para acompañar el impulso del cuerpo.

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El gesto activo de los brazos incorpora al tren superior en mayor medida que una caminata convencional. Así, puede elevar la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno sin requerir carrera. La intensidad se adapta a la experiencia y la condición física de cada participante, y puede desarrollarse al aire libre.

La caminata nórdica incorpora bastones para sumar trabajo del tren superior y aumentar la intensidad moderada sin necesidad de correr (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión sistemática publicada en American Journal of Preventive Medicine, que reunió 16 ensayos clínicos aleatorizados y 11 estudios observacionales, vinculó este ejercicio con mejoras en la frecuencia cardíaca en reposo, la presión arterial, la capacidad funcional, el consumo máximo de oxígeno y la calidad de vida en distintos grupos de pacientes. El análisis lo comparó con la caminata rápida sin bastones y, en algunos indicadores, con el trote.

Los resultados dependen de hacer bien el movimiento y del estado de salud de la persona. No hay evidencia concluyente de que los bastones reduzcan automáticamente la carga en las rodillas: estudios posteriores no hallaron una disminución significativa comparado con caminar sin ellos. Ante dolor persistente, lesiones o rehabilitación, debe consultarse a un profesional de salud o del ejercicio.