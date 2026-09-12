5 hábitos para recuperar el control cuando el cansancio domina la jornada

El cansancio y la saturación pueden convertir la jornada en una sucesión de tareas sin prioridades claras. Incorporar pausas breves y tomar decisiones concretas puede ayudar a recuperar la capacidad para elegir y organizarse, sin necesidad de plantear cambios radicales de forma repentina.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la prevención de los problemas de salud mental vinculados con el empleo requiere gestionar los riesgos psicosociales presentes en las condiciones de trabajo.
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Entre sus recomendaciones se incluyen intervenciones organizacionales, capacitación y medidas individuales para manejar el estrés. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), por su parte, relaciona los descansos adecuados y los límites a las jornadas prolongadas con la prevención de la fatiga.
La coach especializada en gestión del estrés y emociones Marta Cereceda expuso cinco hábitos para interrumpir el piloto automático en declaraciones a Vogue.
1. Hacer una pausa breve antes de empezar o terminar el día
El primer hábito consiste en reservar unos minutos al inicio o al cierre de la jornada para observar el estado personal. La pausa no se destina a sumar pendientes ni a reorganizar cada aspecto de la agenda, sino a formular preguntas acotadas: cómo se encuentra la persona, qué necesita ese día o qué tareas siguen teniendo sentido.
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Cereceda sostiene que detenerse permite recuperar perspectiva cuando el trabajo se realiza por inercia. La guía de la OMS recomienda intervenciones dirigidas a desarrollar habilidades de manejo del estrés, aunque subraya que deben acompañarse de medidas sobre las condiciones laborales.
2. Bajar la activación antes de ordenar las prioridades
Cuando hay bloqueo o cansancio, la recomendación es no comenzar con una lista extensa de obligaciones. Alejarse un momento de la pantalla, respirar, caminar o cambiar de espacio puede preceder a una pregunta más limitada: qué es importante ahora.
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Reducir el número de decisiones inmediatas evita que la planificación se transforme en otra fuente de presión. La OIT plantea también que el tiempo y frecuencia de los descansos deben ajustarse a la carga de trabajo.
3. Revisar qué hay detrás de la imposibilidad de parar
La falta de descanso puede relacionarse con la percepción de que detenerse retrasará aún más las tareas. Cereceda invita a identificar si detrás de esa reacción hay temor a no llegar, perder el control, decepcionar o sentir que las responsabilidades se desordenarán. Esta revisión desplaza el foco de la mera organización hacia la relación con la exigencia y el rendimiento.
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La OIT señala que las jornadas extensas, horarios irregulares y insuficiencia de pausas pueden asociarse con estrés laboral. También propone evaluar la carga de trabajo con la participación de quienes realizan las tareas.
4. Elegir un cambio pequeño, concreto y visible
El cuarto hábito propone evitar los objetivos amplios, difíciles de evaluar al final de la semana. En lugar de plantearse metas como “cuidarse más” o “desconectar”, Cereceda sugiere definir acciones específicas: caminar dos tardes, reservar una noche sin trabajo ni teléfono o dedicar una comida a estar presente con otras personas.
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El criterio es que la decisión pueda observarse y evaluarse. Después, conviene registrar qué efecto tuvo: más energía, tranquilidad, ilusión o sensación de control.
5. Ajustar descansos y límites a la carga real
Parar no depende únicamente de la voluntad individual. La OIT recomienda evitar horarios excesivamente prolongados, consultar a trabajadores sobre la organización del tiempo para adaptar la duración y frecuencia de descansos a la carga de cada actividad. Estas medidas requieren decisiones en el ámbito laboral.
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La pausa estratégica busca que las decisiones respondan a lo que resulta relevante en ese momento, en vez de mantener una acumulación de tareas.
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