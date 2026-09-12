Costa Rica

Costa Rica destinará parte del presupuesto de Salud de 2027 a atender a personas en condición de calle

El Ministerio de Salud confirmó ante diputados que una estrategia interinstitucional, liderada por el IMAS, ya trabaja en una ruta de atención dirigida principalmente a población ubicada en San José.

El Ministerio de Salud confirmó que parte de su presupuesto de 2027 respaldará una estrategia interinstitucional para atender a personas en condición de calle. Crédito: Captura video MSJ
El Ministerio de Salud confirmó que parte de su presupuesto de 2027 respaldará una estrategia interinstitucional para atender a personas en condición de calle. Crédito: Captura video MSJ
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El Gobierno de Costa Rica prepara una estrategia interinstitucional para atender a personas en condición de calle, principalmente en el cantón de San José, que será respaldada con recursos contemplados dentro del presupuesto del Ministerio de Salud para 2027.

El ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, confirmó ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que varias instituciones públicas ya trabajan desde hace aproximadamente un mes en la definición de una ruta conjunta para atender a esta población.

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La iniciativa está bajo el liderazgo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y cuenta con participación del Ministerio de Salud, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y otras entidades estatales.

Parte de la ejecución de los servicios también estaría vinculada con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Sánchez explicó que la estrategia ya avanzó en la identificación de la población que requiere intervención y en la definición de los puntos hacia donde deben dirigirse las acciones.

“Se ha creado desde hace aproximadamente más de un mes un grupo interinstitucional que está bajo el liderazgo del IMAS, donde participamos Salud, donde participa IAFA, donde participan diferentes ministerios o instituciones y donde ya hay una ruta trazada”, señaló.

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El jerarca añadió que recientemente se realizó una reunión para revisar los avances de la iniciativa y que el IMAS cuenta con información sobre las personas que serían objeto de atención.

“El IMAS tiene definido qué población es la que ocupa atención y a dónde va a ir dirigida la ruta que la señora presidenta nos ha solicitado”, indicó.

El plan es liderado por el IMAS y cuenta con participación del Ministerio de Salud, IAFA y otras instituciones públicas. Fuente: Teletica
El plan es liderado por el IMAS y cuenta con participación del Ministerio de Salud, IAFA y otras instituciones públicas. Fuente: Teletica

Diputados piden detalles de la estrategia

Durante la comparecencia, los legisladores solicitaron información más precisa sobre el alcance del plan.

Entre las principales interrogantes estuvieron cuántas personas se pretende atender, cuáles instituciones participarán formalmente, qué acciones asumirá cada una y cuánto dinero se asignará específicamente a la estrategia.

También consultaron si existe un documento oficial que detalle la estructura y funcionamiento del programa.

Sánchez respondió que esa información puede ser remitida posteriormente a la comisión y confirmó que ya existe una ruta interinstitucional definida.

La estrategia surge en un contexto en el que la presencia de personas en condición de calle se ha convertido en uno de los principales desafíos sociales y sanitarios en distintos puntos de San José.

El abordaje planteado pretende articular respuestas que no dependan exclusivamente de una institución, sino que integren componentes de asistencia social, salud, tratamiento de adicciones y atención médica.

Diputados pidieron detalles sobre la cantidad de personas que serán atendidas, los recursos asignados y las responsabilidades de cada institución. Crédito: Captura video MSJ
Diputados pidieron detalles sobre la cantidad de personas que serán atendidas, los recursos asignados y las responsabilidades de cada institución. Crédito: Captura video MSJ

Salud tendrá ₡598,000 millones (USD 1.3 mil millones) en 2027

El anuncio se produjo durante la defensa del presupuesto del Ministerio de Salud para el próximo año.

Según Sánchez, la institución contará con aproximadamente ₡598,000 millones (USD 1.3 mil millones) en 2027, lo que representa un incremento de alrededor de ₡155,000 millones (USD 338 millones) en comparación con 2026.

Parte de ese crecimiento presupuestario será utilizado para financiar la estrategia dirigida a la población en condición de calle.

El componente sanitario será especialmente relevante debido a que las personas en condición de calle pueden requerir atención por problemas de salud física, salud mental y consumo de sustancias, además de acompañamiento social.

El esquema mencionado ante los diputados apunta precisamente a combinar varias de esas áreas mediante una respuesta articulada.

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