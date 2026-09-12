Política

El exgobernador Sergio Urribarri fue trasladado a una cárcel de Gualeguaychú: cómo es la granja penal donde quedó alojado

El envío del exmandatario entrerriano a la Unidad 9 “El Potrero” se concretó durante la madrugada del viernes. Fue condenado junto a Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera por administración fraudulenta

Cartel del portal de acceso a la Unidad Penal Número 9 sobre una carretera interna junto a pabellones y vegetación
El acceso principal a la Unidad Penal Número 9 que combina talleres y tareas de agricultura (Gobierno de la provincia de Entre Ríos)
Guardar

Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, fue trasladado durante la madrugada del viernes a la Unidad Penal N°9 - Granja Penal “El Potrero, de Gualeguaychú, para cumplir su condena por administración fraudulenta.

El exmandatario provincial fue trasladado desde la UPP1 de Paraná junto al exministro Pedro Báez y su cuñado Juan Pablo Aguilera, también condenados por el mismo hecho de corrupción. El operativo comenzó cerca de las 4:30 y concluyó alrededor de las 8:20, cuando ingresaron al penal de Gualeguaychú bajo custodia del Servicio Penitenciario provincial.

PUBLICIDAD

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná lo había condenado a Urribarri en abril de 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Lo declaró culpable de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. Había sido detenido previamente en su domicilio de Concordia y alojado de manera transitoria en la cárcel de la capital entrerriana.

El esquema de penal granja

La llegada de los tres condenados se enmarca en un establecimiento que combina un régimen de seguridad con tareas agropecuarias, talleres de oficios y producción de alimentos.

PUBLICIDAD

La Unidad Penal 9 está ubicada sobre la ruta nacional 136, a la altura del kilómetro 26,5, y tiene capacidad para unos 500 reclusos. Dispone de diez pabellones para varones y uno para mujeres. Los internos son distribuidos según el tipo de causa que enfrentan y el régimen se apoya en la reinserción social mediante el trabajo.

Interior de un pabellón penitenciario con puertas de celdas en dos niveles, escaleras metálicas y mesas de madera en la zona central
El penal tiene capacidad para unos 500 reclusos y dispone de diez pabellones para varones y uno para mujeres (Gobierno de la provincia de Entre Ríos)

La actividad agropecuaria es uno de los rasgos centrales de El Potrero. En el predio se crían cerdos, ovejas y gallinas, mientras que los detenidos participan en la faena, la producción de alimentos y el mantenimiento de la granja. La unidad cuenta además con una sala de faena de ovinos y una panadería que abastece de comida al penal, y ofrece tareas de albañilería, carpintería, tapicería y costura como parte de la capacitación laboral.

Uno de los proyectos desarrollados dentro de la cárcel es un taller de confección artesanal de pelotas de fútbol instalado en la biblioteca. La iniciativa surgió a partir de los conocimientos de un interno y luego se extendió a otros establecimientos penitenciarios de la provincia.

Varios edificios de planta baja con techos de chapa gris y paredes claras se ubican en un predio rural con cercado y postes de luz
La unidad cuenta con una sala de faena de ovinos y una panadería que abastece de comida al penal, y ofrece tareas de albañilería, carpintería, tapicería y costura (Gobierno de la provincia de Entre Ríos)

Además, durante el último año, la Unidad Penal 9 incorporó un Centro Operativo de Monitoreo para vigilar las áreas críticas del establecimiento en tiempo real. El sistema incluye domos de alta definición, cámaras en puntos estratégicos y un dron de observación táctica, y permite supervisar el perímetro, atender situaciones críticas, controlar aspectos sanitarios y registrar incidentes durante las 24 horas.

El detalle de las condenas

Báez, exministro de Cultura y Comunicación, y Aguilera, expresidente del Partido Justicialista entrerriano y cuñado de Urribarri, recibieron penas de seis años y seis meses de prisión efectiva. El primero fue condenado por su intervención como funcionario y el segundo como autor material de los delitos investigados.

La sentencia determinó que Báez completará su pena en mayo de 2031, Aguilera en enero de 2033 y Urribarri el 15 de julio de 2034. La resolución de la Corte Suprema habilitó al Ministerio Público Fiscal a pedir la detención inmediata de los tres condenados.

La investigación examinó maniobras iniciadas en 2010, cuando Urribarri encabezaba el gobierno provincial. La acusación sostuvo que se direccionaron contrataciones de publicidad estatal hacia empresas vinculadas a Aguilera mediante un esquema de testaferros y cartelización para captar fondos de la pauta oficial.

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná condenó a Urribarri a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos: recuperará la libertad en abril de 2034.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná condenó a Urribarri a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos: recuperará la libertad en abril de 2034.

El proceso reunió a 13 imputados y abarcó cinco hechos principales. Entre ellos figuraron la contratación de la firma Global Means antes de su existencia formal, el manejo durante cinco años de la cartelería oficial a través de Tep SRL y Next SRL, y las operaciones identificadas como la causa del “Sueño Entrerriano”.

Las maniobras también incluyeron contratos para promocionar una Cumbre del Mercosur y la instalación de un parador publicitario en Mar del Plata durante la temporada de verano. La Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena el 31 de mayo de 2024 y rechazó una impugnación extraordinaria en agosto de ese año.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos habilitó en octubre de 2024 el recurso ante la Corte Suprema, que dejó firme el fallo. Urribarri se convirtió así en el primer gobernador argentino que ingresó efectivamente a prisión por una condena firme por corrupción.

Temas Relacionados

Entre RíosCorrupciónGualeguaychúUnidad Penal 9El PotreroSergio UrribarriPedro BáezJuan Pablo Aguileragranjaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En la zona cero de la Base Naval Integrada: el presupuesto y el plan para reactivar la obra en medio de la tensión por Malvinas

El plan contempla seis obras de infraestructura que comenzarán a principios de 2027, entre ellas un muelle capaz de recibir buques de gran porte y un polo logístico antártico. El Gobierno insiste en que la financiación será íntegramente argentina

En la zona cero de la Base Naval Integrada: el presupuesto y el plan para reactivar la obra en medio de la tensión por Malvinas

Donald Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas sería un “desastre potencial”

El mandatario estadounidense dijo en Dublín, tras reunirse con el primer ministro irlandés Micheál Martin, que podría intervenir si se lo pidieran y que confía en poder evitar una escalada

Donald Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas sería un “desastre potencial”

La Justicia Federal avanzará con la causa contra las petroleras extranjeras acusadas de explotar petróleo en Malvinas

En línea con el reclamo hacia las empresas a cargo del proyecto Sea Lion, varias organizaciones presentaron una denuncia para frenar la explotación de los recursos nacionales. La provincia de Tierra del Fuego podrá participar en la causa

La Justicia Federal avanzará con la causa contra las petroleras extranjeras acusadas de explotar petróleo en Malvinas

Economía, Malvinas, Congreso: la realidad desinfla la apuesta libertaria a la pelea en blanco o negro

El panorama político expone variadas contradicciones. El oficialismo avanza con proyectos propios y sufre un claro revés en Diputados. Anota la baja de la inflación, pero también datos negativos en la actividad económica. Y mezcla impacto y limitaciones en el tema Malvinas

Economía, Malvinas, Congreso: la realidad desinfla la apuesta libertaria a la pelea en blanco o negro

Un informe oficial detectó fallas graves en los controles de la ANMAT tras las 90 muertes por fentanilo contaminado

Una auditoría concluyó que hubo debilidades de diseño e implementación en la fiscalización sanitaria. El 21,7% de los establecimientos farmacéuticos habilitados no habían sido controlados desde hacía más de cinco años. Las dos máximas funcionarias responsables de las áreas de control fueron procesadas

Un informe oficial detectó fallas graves en los controles de la ANMAT tras las 90 muertes por fentanilo contaminado

DEPORTES

Continúa la fecha 9 del Torneo Clausura con cuatro duelos clave para la Tabla Anual: hora, TV y formaciones

Continúa la fecha 9 del Torneo Clausura con cuatro duelos clave para la Tabla Anual: hora, TV y formaciones

Los dos goles en cinco minutos que sufrió Dibu Martínez en el empate del Chelsea ante Hull City

River Plate buscará meterse en zona de playoffs en su visita a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto tuvo una gran clasificación en el Gran Premio de España y largará 9°

Qué dijo Franco Colapinto tras su vuelta perfecta en Q2 y la gran clasificación que protagonizó en el Gran Premio de España

TELESHOW

La foto que confirma el romance entre La Joaqui y Tiago PZK: “Mi nuevo yerno”

La foto que confirma el romance entre La Joaqui y Tiago PZK: “Mi nuevo yerno”

Laura Esquivel recordó cuando grabó en la Bombonera y la hinchada de Boca le cantó “Patito Feo, la p... que te parió”

Ian Lucas habló de la polémica con Vero Lozano por la conducción de Masterchef Junior

Germán Daffunchio y lo nuevo de Las Pelotas: “Es la medicina musical para estos tiempos tan complicados”

Juan Leyrado y Carla Peterson hablan sobre “Sarmiento, el Maestro”, el corto de Infobae hecho con IA a partir de sus voces

INFOBAE AMÉRICA

Materiales de construcción registraron en julio su tercera mayor alza de precios de 2026 en Nicaragua

Materiales de construcción registraron en julio su tercera mayor alza de precios de 2026 en Nicaragua

Estados Unidos pide a República Dominicana derogar el decreto que grava las importaciones de arroz

Costa Rica evaluó a 498 postulantes en nueva convocatoria del examen para ejercer medicina

De los pedidos a la cárcel: condenan a integrantes de una organización que distribuía droga desde automóviles en Panamá

Ocho de cada diez cubanos desconfía de las reformas económicas del régimen en Cuba