Vilma, la salvadoreña con TPS que enfrenta un despido pese a tener autorización laboral vigente en Estados Unidos

Vilma Parada contó que fue despedida de su empleo en Estados Unidos a pesar de estar amparada por el TPS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Algunos salvadoreños con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) afirman que sus empleadores les pidieron que no regresaran a sus puestos, pese a que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) indicó que mantienen la protección migratoria y la autorización de empleo a los beneficiarios, de acuerdo con un reportaje elaborado por Noticias Telemundo.

Vilma Parada, una salvadoreña amparada por el programa, refleja la preocupación que atraviesan miles de personas. En una entrevista con la citada cadena internacional relató que llegó a su lugar de trabajo y recibió la noticia de que no podía continuar.

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“Yo quería llorar cuando fui despedida. Vine de mi trabajo triste, ¿pero qué puedo hacer?”, expresó.

La situación ocurrió después de que el TPS llegara a su fecha prevista de vencimiento, el 9 de septiembre, sin que hubiera un pronunciamiento definitivo sobre su futuro. Según explicó DHS, la decisión será comunicada “en el momento apropiado”. Hasta entonces, los beneficiarios conservan su estatus de protección y sus permisos de trabajo.

Beneficiarios del TPS, líderes comunitarios y organizaciones durante una conferencia de prensa. (Cortesía: Comité de TPS de Massachusetts)

La incertidumbre ha generado confusión entre empleadores y trabajadores, sobre todo entre quienes necesitan renovar o demostrar la vigencia de sus documentos laborales.

Sin embargo, representantes de organizaciones señalaron a Noticias Telemundo que los despidos basados únicamente en la falta de una nueva decisión sobre el TPS pueden ser ilegales. “Hay personas que han perdido su trabajo, pero es ilegal”, indicó la abogada Emi MacLean al citado medio.

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Recomendaciones para trabajadores ante la falta de una decisión oficial

Ante estas situaciones, las organizaciones recomiendan que los beneficiarios soliciten una carta para presentar ante sus empleadores. El documento, elaborado por la Alianza Nacional del TPS, expone la última decisión vigente del Gobierno de EE.UU. y explica que quienes estaban amparados por el programa mantienen su autorización laboral hasta que exista una resolución oficial.

Vilma obtuvo esa constancia para intentar aclarar su situación. Aun así, aseguró que no tiene una alternativa inmediata para sostener su estabilidad laboral. “No tengo opciones. Solamente dependo de que un día digan que el TPS lo extienden”, dijo durante la entrevista.

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Carta a los empleadores la cual explica que los salvadoreños amparados por el TPS mantienen vigente su autorización para trabajar en Estados Unidos hasta que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración anuncie una decisión oficial. (Cortesía: Alianza Nacional del TPS)

Organizaciones proinmigrantes y abogados también sugieren a los salvadoreños consultar su situación de manera individual. Algunas podrían reunir condiciones para solicitar otros beneficios migratorios, aunque esas vías no están disponibles para todos los titulares de TPS.

Entre las opciones mencionadas figuran la visa U para víctimas de determinados delitos, casos pendientes vinculados con solicitudes de asilo y protecciones para familiares de ciudadanos estadounidenses. También existen situaciones particulares de personas con hijos que prestan servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

La evaluación depende de cada expediente migratorio, de los antecedentes de la persona y de los requisitos de cada programa. Por ese motivo, las entidades recomiendan no tomar decisiones basadas en especulaciones y buscar asesoramiento legal antes de iniciar cualquier trámite.

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La preocupación se extiende entre los salvadoreño, muchos de los cuales llevan años en Estados Unidos y dependen de sus empleos para sostener a sus familias. La ausencia de una comunicación definitiva dejó a trabajadores expuestos a decisiones empresariales que, según los defensores de migrantes, no se ajustan a la vigencia actual de los permisos.