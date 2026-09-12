El Salvador

El Salvador enfrentará tormentas fuertes y temperaturas de hasta 40 ℃ durante este fin de semana

Una onda tropical junto con el flujo del este mantendrán condiciones inestables, ráfagas de viento y mareas vivas en sectores costeros, por lo que las autoridades piden tomar precauciones ante el calor y la lluvia

Ilustración plana de un mapa de El Salvador con ondas rojas y naranjas simulando una ola de calor y símbolos de rayos eléctricos y medidores de energía en aumento.
Las temperaturas en El Salvador alcanzarán o superarán los 40 ℃ durante el fin de semana, lo que mantendrá un ambiente caluroso en gran parte del territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Salvador enfrentará un fin de semana marcado por precipitaciones intensas, actividad eléctrica y temperaturas extremas debido a la influencia de una onda tropical.

Durante este día 12 de septiembre y mañana domingo, la interacción de este sistema atmosférico con el flujo del este acelerado provocará cambios en el tiempo en las zonas centro, occidente y oriente del territorio nacional.

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De acuerdo con el reporte meteorológico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), durante horas de la mañana la mayor parte de El Salvador mantendrá un cielo poco nublado. La situación cambiará a partir de la tarde con el desarrollo de las primeras precipitaciones en el sector norte del país.

Sin embargo, para horas de la noche, las lluvias y tormentas se organizarán con mayor fuerza sobre los sectores orientales, centrales y occidentales. El MARN puntualiza que el Área Metropolitana de San Salvador registrará una alta probabilidad de recibir lluvias fuertes durante la noche.

Estas precipitaciones estarán acompañadas por abundante actividad eléctrica, vientos con velocidades que superarán los 40 kilómetros por hora (25 millas por hora) y la posible caída de granizo en sectores específicos. La inestabilidad climática responderá de forma directa al paso del sistema tropical sobre la masa de aire regional.

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El meteorólogo Osmín Barrera presenta el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Se esperan lluvias y tormentas eléctricas fuertes debido a una onda tropical, especialmente el sábado por la noche.

La madrugada del domingo 13 de septiembre comenzará con precipitaciones breves en la franja costera de La Libertad y Sonsonate. Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nublado sin presencia de precipitaciones en la mayor parte del territorio centroamericano.

Durante la noche del domingo, la nubosidad aumentará en las regiones central y occidental. Se registrarán precipitaciones y tormentas de intensidad moderada a fuerte que se desplazarán desde el departamento de Chalatenango hacia el norte de San Salvador, La Libertad, Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán.

El fenómeno de mareas vivas incrementará el riesgo en la franja costera

De igual manera, el MARN enfatiza que desde el día de ayer hasta el 14 de septiembre, el litoral mantendrá la influencia del fenómeno de mareas vivas.

Por lo que, durante el período de marea alta, la altura de las olas registrará un incremento significativo, mientras que durante la marea baja se intensificará la velocidad de las corrientes de retorno, situación que eleva el riesgo de ahogamiento para bañistas y pobladores locales.

En alta mar, los vientos mantendrán una velocidad acelerada de hasta 40 kilómetros por hora (25 millas por hora). Esta condición meteorológica generará inconvenientes en la navegación de pequeñas embarcaciones, por lo que las autoridades recomiendan extremar las medidas de seguridad antes de adentrarse en aguas profundas.

Rangos previstos durante las mareas vivas en las principales zonas costeras de El Salvador, con variaciones de nivel que van desde los 2.1 metros en Acajutla hasta los 3.3 metros en La Unión (Cortesía: MARN).
Rangos previstos durante las mareas vivas en las principales zonas costeras de El Salvador, con variaciones de nivel que van desde los 2.1 metros en Acajutla hasta los 3.3 metros en La Unión (Cortesía: MARN).

Temperaturas de hasta 40 ℃ mantendrán un ambiente caluroso en el oriente del país

A pesar de la presencia de lluvias y tormentas, las temperaturas elevadas predominarán en todo el país durante el fin de semana. En la zona oriental se esperan los valores más altos, con registros que alcanzarán o superarán los 40 ℃ (104 ℉).

En la franja costera, las temperaturas máximas se ubicarán entre los 33 ℃ (91,4 ℉) y los 38 ℃ (100,4 ℉). En contraste, las zonas altas del país presentarán condiciones más frescas, con valores máximos situados entre los 25 ℃ (77 ℉) y los 30 ℃ (86 ℉).

Ante el panorama meteorológico previsto para este fin de semana, la población debe tomar precauciones específicas tanto por la radiación solar extrema como por las tormentas repentinas. Para mitigar los efectos del calor, es necesario mantener una hidratación constante mediante el consumo frecuente de agua, evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas, utilizar ropa holgada de colores claros y aplicar protector solar en áreas expuestas de la piel.

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