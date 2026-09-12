El rol central que tuvo el Cholo Simeone tras la clasificación de la Fórmula 1 en el Gran Premio de España

El Cholo Simeone le entregó el premio al poleman Lando Norris (Foto: Reuters/Violeta Santos Moura

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Como es habitual en cada final de clasificación, una estrella de distintos ámbitos se hace presente para entregar el premio correspondiente al poleman del día. Y el gran protagonista de este acto en el Gran Premio de España fue el entrenador argentino Diego Pablo Simeone.

El Cholo, entrenador del Atlético Madrid que cumplirá 15 años consecutivos en el cargo en diciembre de este año, le dio a Lando Norris el neumático trofeo luego que el británico firmará el tiempo más veloz de la primera qualy en el estreno del Madring, el circuito especial que se inauguró esta temporada para albergar la 14ª fecha de la temporada.

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No es la primera estrella del fútbol argentino que protagoniza este evento: Gabriel Batistuta le entregó el trofeo a Charles Leclerc tras la clasificación del Gran Premio de Italia 2022 y Paulo Dybala ocupó el mismo rol dándole el premio a Max Verstappen en Silverstone 2023.

La firma protocolar de Simeone antes de darle el trofeo a Norris (Foto: Reuters/Violeta Santos Moura)

El británico, último campeón del mundo, fue la gran sorpresa de la clasificación entre los equipos de vanguardia. En los segundos finales del evento, y tras haber quedado lejos en todas las tandas previas, giró en 1:31.824 y fue 0.011 más veloz que Andrea Kimi Antonelli y quedó 0.140 por delante de Max Verstappen para adueñarse del primer puesto de la parrilla. Su compañero de McLaren, Oscar Piastri, iniciará 7°.

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Lando comenzará delante de todos en la carrera principal pautada a 57 vueltas que comenzará a las 10 de la mañana del domingo 13 de septiembre en Argentina (15hs de España).

Simeone, tras haber caído 2-1 contra Liverpool entre semana por Champions League, volverá a su trabajo habitual este domingo: el Atlético Madrid visitará a Real Sociedad desde las 16hs de Argentina por la 5ª fecha de La Liga de España.

Hasta el momento, el Colchonero sumó dos victorias, un empate y dos derrotas en los cinco partidos oficiales que afrontó en la temporada entre la Champions y el torneo español. Minutos antes de presentarse en el Madring para entregar este premio, el DT argentino dio la habitual conferencia de prensa: “Está claro que no miramos lo que hacen los demás equipos. Y, dentro de mirar lo que hacemos nosotros, ya sabemos de la importancia que tiene el partido de este domingo. Es un rival que compite muy bien, que tiene una muy buena intensidad en su trabajo colectivo como equipo y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño y buscar el camino de acercarnos a controlar los partidos sobre todo”.

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“El otro día en Bilbao (con derrota final por 3-0) se controló muy bien en el primer tiempo. Después, hubo ese descontrol en estos minutos. Y en el primer tiempo contra el Liverpool defendimos bastante bien, ordenadamente y controlamos el ataque nos produjo un gran rival como es el Liverpool. Pero después, en el segundo tiempo, nos hicieron el segundo gol y no hubo respuesta ofensiva para empatar el partido, salvo la jugada de Giuliano que tira el centro atrás a Julián y otra que le da Giuliano a Julián para que patee y sale un tiro débil. Necesitamos tener más equilibrio y regularidad en los 90 minutos. Y ahí, seguramente, volveremos a encontrar el camino que queremos”, señaló en su aparición ante los medios.

“Creo que tenemos margen de mejora. El equipo ha hecho muchas cosas buenas, con cosas obviamente para mejorar, por eso nos tocó perder los partidos que hemos perdido, pero también hizo cosas importantes y en ese crecer necesitamos todos crecer en la parte defensiva para que podamos tener el mayor tiempo posible la portería a cero y eso nos permita siempre tener posibilidades de ganarlo”, aclaró.

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