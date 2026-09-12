Salud

Seis hábitos breves para cuidar la salud metabólica en días exigentes

Alimentación con proteínas, movimiento distribuido, descanso regular y redes de apoyo permiten sostener rutinas de bienestar sin depender de agendas perfectas

Mujer sentada en escritorio de madera con laptop, taza, teléfono móvil, papeles y libreta, sosteniendo su cabeza con las manos en una oficina
La salud metabólica puede sostenerse en días exigentes con microhábitos que evitan depender de rutinas perfectas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando las obligaciones se acumulan, la alimentación, el descanso y el ejercicio suelen quedar relegados. Sin embargo, seis hábitos pequeños pueden ayudar a sostener la salud metabólica aun en jornadas exigentes, según recomendaciones recogidas por Prevention. La propuesta parte de una idea simple: evitar la lógica de abandonar una rutina porque no se puede cumplir de forma perfecta.

La salud metabólica abarca la forma en que el organismo utiliza y almacena energía, regula la respuesta a la insulina y la glucosa, conserva la masa muscular y administra el peso corporal. La nutricionista Satya Jonnalagadda, doctora en Ciencias y vicepresidenta de asuntos científicos y clínicos de Trilivy, plantea incorporar cambios graduales que se adapten a cada agenda.

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El método de los “microhábitos” busca reducir cada conducta saludable a su expresión más accesible. Un día sin tiempo para entrenar, por ejemplo, no implica dejar de moverse: una caminata breve o subir escaleras pueden mantener activa la rutina.

1. Priorizar las proteínas ayuda a cuidar la masa muscular

Plato circular sobre mesa de madera que contiene porciones de salmón, pollo, tofu, verduras, arroz, quinoa, batata, palta y salsa.
Priorizar proteínas en las comidas ayuda a la saciedad, al mantenimiento muscular y a la respuesta del cuerpo ante la glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer hábito consiste en comenzar las comidas con fuentes de proteína de calidad y completar el plato con verduras ricas en fibra, grasas saludables y carbohidratos nutritivos, ya que contribuye a la saciedad y al mantenimiento muscular, dos factores vinculados con el metabolismo y la respuesta del cuerpo ante la glucosa.

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Jonnalagadda señaló a Prevention que una alimentación equilibrada no exige pesar cada ingrediente ni contar todas las calorías. Como microhábito, propone añadir una opción proteica sencilla al desayuno o a una comida habitual, como yogur natural, huevo, legumbres, pescado o carne magra, según las preferencias y necesidades de cada persona.

2. Beber agua de forma frecuente evita que la hidratación quede en segundo plano

Mano de persona sosteniendo un vaso transparente con agua clara y gotas de condensación en su exterior.
Beber agua de forma frecuente favorece los procesos metabólicos y desplaza a las gaseosas y al alcohol como opción de hidratación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación interviene en los procesos metabólicos, aunque las necesidades de líquidos varían según la edad, el nivel de actividad, el clima y las condiciones de salud. Por eso, la recomendación no se centra en una cifra universal, sino en incorporar bebidas saludables a lo largo del día y prestar atención a las señales del cuerpo.

Una estrategia práctica es dejar una botella o un vaso de agua a la vista en el escritorio, el bolso o el auto. También puede servir asociar la ingesta de líquidos con actividades ya instaladas, como al despertar, antes de cada comida o después de una reunión. Las bebidas alcohólicas y las gaseosas no reemplazan esa función.

3. La actividad física puede sumarse en bloques breves durante el día

Una mujer con ropa deportiva está sentada en una silla con las piernas elevadas frente a una ventana en una sala de estar.
La actividad física puede acumularse en bloques breves durante el día hasta alcanzar los 150 minutos semanales recomendados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los adultos que cuenten con autorización de su profesional de salud deberían procurar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada. Esa meta no requiere una única sesión prolongada: los minutos pueden acumularse mediante trayectos a pie, escaleras, pausas activas o tareas domésticas que aumenten el ritmo cardíaco.

La especialista citada por Prevention indicó que el movimiento repartido durante el día puede favorecer el mantenimiento de los músculos y un metabolismo activo. En días muy cargados, una alternativa son los llamados “bocados de ejercicio”: períodos cercanos a un minuto de actividad intensa, como sentadillas, saltos suaves o subir escalones.

El microhábito puede ser levantarse y caminar durante un minuto cada hora, o descender una parada antes del transporte habitual. La regularidad, más que la duración de una jornada aislada, es el objetivo de este enfoque.

4. Mantener horarios de sueño regulares favorece los ritmos del organismo

Plano cercano de una persona durmiendo en la cama con ojos cerrados y sonrisa. Un edredón estampado la cubre. Al fondo, una ventana con luz azul nocturna.
Mantener horarios regulares de sueño ayuda a los ritmos biológicos y al funcionamiento metabólico en adultos que necesitan entre siete y nueve horas por noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de descanso suele acompañar los períodos de mayor presión laboral, familiar o académica. No obstante, la mayoría de los adultos necesita entre siete y nueve horas de sueño por noche. Además de la cantidad, importa la continuidad de los horarios.

Acostarse y levantarse aproximadamente a la misma hora ayuda a acompañar los ritmos biológicos que intervienen en la vitalidad y el funcionamiento metabólico, explicó Jonnalagadda. Para facilitarlo, conviene preparar un entorno fresco, oscuro y silencioso, con almohadas y ropa de cama adecuadas.

Como paso mínimo, se puede fijar una alarma nocturna que recuerde el inicio de la preparación para dormir. Esa señal permite reducir la exposición a pantallas o dejar pendientes algunas tareas para el día siguiente.

5. Las pausas breves pueden interrumpir la respuesta sostenida al estrés

Primer plano de una mujer con los ojos cerrados y una mano sobre su pecho en una sala de estar.
Las pausas breves para respirar o cambiar de actividad pueden interrumpir el estrés sostenido, que eleva el cortisol y el azúcar en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés forma parte de la vida cotidiana, pero su persistencia puede elevar el cortisol y, con ello, el nivel de azúcar en sangre. Tomar unos minutos para respirar, detenerse o cambiar de actividad puede contribuir a cortar esa acumulación de tensión.

La gestión del estrés también se asocia con la expectativa de vivir más años con autonomía y sin enfermedades crónicas o limitaciones importantes. Esa noción, conocida como “vida saludable”, se diferencia de la longevidad porque pone el foco en la calidad funcional de los años vividos.

Un microhábito posible es realizar tres respiraciones lentas antes de responder un mensaje complejo, iniciar una reunión o comer. También puede consistir en una pausa sin teléfono de cinco minutos, siempre que la dinámica diaria lo permita.

6. Contar con apoyo previo mejora la continuidad de los cambios

Comodidad Relajación Intercambio Ambiente Plática Cercanía emocional Espacio acogedor Tertulia Sociabilidad Reencuentro Compartir Agradable Confort Hogareño - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El apoyo de personas cercanas o de profesionales mejora la continuidad de los cambios de hábitos vinculados con peso, descanso, agua y ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última recomendación apunta a no esperar una crisis para pedir acompañamiento. Compartir un objetivo con una persona cercana, entrenar con alguien o recurrir a asesoramiento profesional puede aportar continuidad cuando aparecen obstáculos.

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