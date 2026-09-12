La cirugía para perder peso podría aumentar la fertilidad femenina

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VIERNES, 11 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres con obesidad podrían mejorar su fertilidad mediante cirugías para perder peso, según un nuevo estudio.

La cirugía bariátrica parece mejorar la frecuencia del ciclo menstrual y reduce las fluctuaciones hormonales que pueden afectar la fertilidad, según informaron los investigadores el 7 de septiembre en la revista Obesity Surgery.

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"Lo que hemos descubierto es que la cirugía bariátrica afecta positivamente a la salud reproductiva de las mujeres que viven con obesidad y puede mejorar la probabilidad de que tengan un embarazo sano tras la cirugía", dijo la investigadora Kathryn Hart en un comunicado de prensa. Es profesora asociada de nutrición y dietética en la Universidad de Surrey, en el Reino Unido.

Para el nuevo estudio, los investigadores compararon a 84 mujeres con obesidad que se sometieron a cirugía de pérdida de peso con otras 18 que no lo hicieron.

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Las mujeres que se operaron perdieron una media de más de 66 libras, y esa pérdida de peso pareció mejorar su salud reproductiva, según los investigadores.

Por ejemplo, 9 de cada 10 mujeres que sufrían síndrome metabólico poliendocrino ovárico (SOP) ya no tenían esta condición en los dos años posteriores a su cirugía de pérdida de peso, según el estudio. Síndrome metabólico poliendocrino ovárico es el nuevo nombre para el síndrome de ovario poliquístico (SOP).

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Las mujeres que anteriormente habían tenido reglas irregulares también tenían ciclos más regulares tras la cirugía, según los investigadores.

"Los niveles hormonales desregulados, las reglas irregulares y condiciones como los ovarios poliquísticos se ven afectados por la obesidad", dijo Hart. "Al reducir esto, lo que hemos visto es que puede conducir a mejoras sin necesidad de medicación."

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En total, 17 de las mujeres que se sometieron a cirugía tuvieron embarazos saludables después, según el estudio.

Estos resultados indican que la cirugía para perder peso podría ser una opción viable para mujeres obesas que están en proceso de embarazo, concluyeron los investigadores.

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"Sugeriríamos que los clínicos consideren la intervención médica para la obesidad para tratar irregularidades en el ciclo menstrual y problemas de fertilidad", dijo Hart.

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre el síndrome metabólico ovárico poliendocrino.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Surrey, 7 de septiembre de 2026; Cirugía de Obesidad, 7 de septiembre de 2026