Salud

La cirugía para perder peso podría aumentar la fertilidad femenina

Healthday Spanish

Imagen 5IECRH2S4RBRDL2Q72AODXL474
Guardar

VIERNES, 11 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres con obesidad podrían mejorar su fertilidad mediante cirugías para perder peso, según un nuevo estudio.

La cirugía bariátrica parece mejorar la frecuencia del ciclo menstrual y reduce las fluctuaciones hormonales que pueden afectar la fertilidad, según informaron los investigadores el 7 de septiembre en la revista Obesity Surgery.

PUBLICIDAD

"Lo que hemos descubierto es que la cirugía bariátrica afecta positivamente a la salud reproductiva de las mujeres que viven con obesidad y puede mejorar la probabilidad de que tengan un embarazo sano tras la cirugía", dijo la investigadora Kathryn Hart en un comunicado de prensa. Es profesora asociada de nutrición y dietética en la Universidad de Surrey, en el Reino Unido.

Para el nuevo estudio, los investigadores compararon a 84 mujeres con obesidad que se sometieron a cirugía de pérdida de peso con otras 18 que no lo hicieron.

PUBLICIDAD

Las mujeres que se operaron perdieron una media de más de 66 libras, y esa pérdida de peso pareció mejorar su salud reproductiva, según los investigadores.

Por ejemplo, 9 de cada 10 mujeres que sufrían síndrome metabólico poliendocrino ovárico (SOP) ya no tenían esta condición en los dos años posteriores a su cirugía de pérdida de peso, según el estudio. Síndrome metabólico poliendocrino ovárico es el nuevo nombre para el síndrome de ovario poliquístico (SOP).

Las mujeres que anteriormente habían tenido reglas irregulares también tenían ciclos más regulares tras la cirugía, según los investigadores.

"Los niveles hormonales desregulados, las reglas irregulares y condiciones como los ovarios poliquísticos se ven afectados por la obesidad", dijo Hart. "Al reducir esto, lo que hemos visto es que puede conducir a mejoras sin necesidad de medicación."

En total, 17 de las mujeres que se sometieron a cirugía tuvieron embarazos saludables después, según el estudio.

Estos resultados indican que la cirugía para perder peso podría ser una opción viable para mujeres obesas que están en proceso de embarazo, concluyeron los investigadores.

"Sugeriríamos que los clínicos consideren la intervención médica para la obesidad para tratar irregularidades en el ciclo menstrual y problemas de fertilidad", dijo Hart.

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre el síndrome metabólico ovárico poliendocrino.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Surrey, 7 de septiembre de 2026; Cirugía de Obesidad, 7 de septiembre de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo preparar a los niños para una vacuna y reducir el miedo al pinchazo

Organismos de salud reúnen medidas sencillas para preparar a los menores antes de la consulta, acompañarlos durante la inyección y aliviar las molestias posteriores

Cómo preparar a los niños para una vacuna y reducir el miedo al pinchazo

Las 10 claves que hay que saber sobre BA.3.2, la variante de COVID que llegó a Argentina

Presenta numerosas mutaciones y capacidad de evadir parcialmente defensas previas. Qué indican los especialistas y los organismos sanitarios sobre su transmisión, gravedad y protección de las vacunas

Las 10 claves que hay que saber sobre BA.3.2, la variante de COVID que llegó a Argentina

Lactancia materna, angustia posparto y destete: lo que muchas madres viven en silencio

En una nueva edición de El Puente, la puericultora y psicóloga social Paola de los Santos recorrió cada etapa del amamantamiento y el peso hormonal, emocional y físico que implica

Lactancia materna, angustia posparto y destete: lo que muchas madres viven en silencio

Más allá del dolor de cabeza: cómo se relaciona la migraña con la depresión y la ansiedad

Expertos destacan la importancia de considerar su impacto en la salud mental. Claves para detectarla a tiempo y mejorar la calidad de vida

Más allá del dolor de cabeza: cómo se relaciona la migraña con la depresión y la ansiedad

Un estudio de Harvard halla una conexión inesperada entre el bazo y el riesgo de enfermedad coronaria

Analizaron resonancias abdominales de 42.059 personas e identificaron 10 señales asociadas con placas en las arterias que irrigan el corazón

Un estudio de Harvard halla una conexión inesperada entre el bazo y el riesgo de enfermedad coronaria

DEPORTES

Richmond, el rincón de Londres que los fanáticos recorren tras el éxito de Ted Lasso

Richmond, el rincón de Londres que los fanáticos recorren tras el éxito de Ted Lasso

11 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: el gol de Valencia, la revancha ante San Pablo y el mensaje para el plantel

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

Boca Juniors venció 3-1 a Central Córdoba y prolongó su invicto a 13 partidos antes del decisivo cruce con San Pablo en la Sudamericana

Argentina presentó el equipo para la serie de Copa Davis ante Turquía en Neuquén: “Es la semana más linda del año”

TELESHOW

Germán Daffunchio y lo nuevo de Las Pelotas: “Es la medicina musical para estos tiempos tan complicados”

Germán Daffunchio y lo nuevo de Las Pelotas: “Es la medicina musical para estos tiempos tan complicados”

Juan Leyrado y Carla Peterson hablan sobre “Sarmiento, el Maestro”, el corto de Infobae hecho con IA a partir de sus voces

Griselda Siciliani con Teleshow: “Cuando tratás de explicar un espectáculo como Boite lo empobrecés”

Mitos, señales y secretos de La dama regresa, la película con la que Isabel Sarli volvió al cine tras 15 años de duelo

Mario Pergolini homenajeó a las figuras que lo guiaron en su profesión: “Nunca ocultaban nada y te ayudaban”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Irán reconoció que la situación económica es “crítica y peligrosa” tras las sanciones de EEUU

El presidente de Irán reconoció que la situación económica es “crítica y peligrosa” tras las sanciones de EEUU

El régimen de Irán y países del Golfo Pérsico se reunirán para discutir sobre la navegación en el estrecho de Ormuz

El Ejército de Bolivia denunció al ex ministro de Defensa por las explosiones en el cuartel militar

Ecuador anunció un nuevo toque de queda nocturno para combatir el narcotráfico y el crimen organizado

Vladimir Putin exigió a los líderes del BRICS contrarrestar las “restricciones ilegales” de Occidente