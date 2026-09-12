Teleshow

Ian Lucas habló de la polémica con Vero Lozano por la conducción de Masterchef Junior

El ganador de la edición de famosos del reality se refirió a las versiones sobre un supuesto malestar por la decisión de la producción

Ian Lucas, el nuevo jurado de MasterChef Junior, se refirió a las versiones que surgieron tras su convocatoria al programa (Intrusos)
Guardar

Ian Lucas fue la indiscutida revelación del último MasterChef Celebrity: llegó como una cara prácticamente desconocida para el público fuera de lo digital y terminó conquistando a la audiencia y al jurado, al punto de convertirse en ganador. Ahora la producción lo convocó para un rol distinto: será jurado de MasterChef Junior, la versión infantil del programa, junto a Germán Martitegui y Maru Botana, bajo la conducción de Vero Lozano. En diálogo con la prensa, el youtuber se refirió a la versión que había circulado meses atrás, según la cual él iba a conducir el formato, lo que generó algunas polémicas en torno a la decisión final que lo ubica junto a los reconocidos cocineros.

Lucas remarcó el cambio de posición que le implica esta nueva etapa dentro del universo MasterChef. “Ya estuve del otro lado en la cocina y ahora siento que los puedo también juzgar y ayudar desde el lado de haber pasado por eso que van a vivir ellos ahora, los nenes”, explicó. El youtuber señaló además la afinidad que existe entre su comunidad y la audiencia a la que apunta el ciclo infantil: “La mayoría de mi público es de esa edad, así que estoy muy contento, en serio”.

PUBLICIDAD

Los movimientos en el reality trajeron polémica. Vero Lozano confirmó que, cuando la producción le ofreció la conducción de MasterChef Junior hace aproximadamente un mes, Ian Lucas ya figuraba en los planes del canal, pero como posible jurado y no como conductor. La conductora evitó profundizar en las versiones que indicaban que el influencer había rechazado en un primer momento esa propuesta.

Luego de la polémica con Ian Lucas, la conductora se quedó con el rol en el reality de cocina (Video: Intrusos-América TV)

“Viste cómo es la vida. Muchas veces decimos que no y después... Seguramente la habrá evaluado. Es una propuesta fantástica”, analizó. Consultada sobre si era desacertado que Lucas aspirara a un rol de conducción sin trayectoria televisiva previa, Lozano lo defendió: “No está mal si quiere ser conductor o conductora o lo que quiera ser. Me parece que está buenísimo tener foco”.

PUBLICIDAD

Consultado sobre este tema, Lucas fue categórico: “Te soy cien por ciento sincero, esto no lo hablé antes”. Según relató, la conversación inicial se dio meses atrás, apenas terminó de ganar MasterChef Celebrity, en un momento en el que estaba enfocado en otros proyectos. “Todo el tiempo estoy trabajando, estoy haciendo YouTube, show, música, de todo”, detalló.

Ian Lucas se consagró como campeón de MasterChef tras imponerse sobre Sofía La Reini Gonet
Ian Lucas se consagró como campeón de MasterChef tras imponerse sobre Sofía La Reini Gonet (Gentileza: Telefe)

El youtuber explicó que, tras ese primer intercambio, no volvió a hablar del tema hasta que se confirmó a Vero Lozano como conductora del ciclo, con quien remarcó tener una gran relación: “Es una leyenda, en serio, me llevo increíble con ella, está perfecto”. Recién entonces, se definió su lugar junto a Martitegui y Botana: “Cuando me ofrecieron lo del jurado, acomodé un poco el tema de las fechas y acepté”.

Sobre la responsabilidad de evaluar a menores, admitió que el rol le genera una sensación distinta a la que experimentó como participante. “Es raro juzgar”, reconoció, y agregó que se trata de “un papel importante”. El flamante jurado pidió, además, que los chicos tomen la competencia con seriedad más allá del carácter lúdico del formato: “Quiero que los nenes, por más que sea diversión, se lo tomen en serio”. En ese sentido, destacó el nivel que observó durante la instancia de casting: “Hay muchos nenes que estuve viendo, cocinan tremendo”.

vero lozano
Vero Lozano será la conductora de MasterChef Kids

Durante la entrevista, el notero insinuó que la demora en su decisión tuvo que ver con un enojo de Ian porque no lo habían convocado a la conducción. Y el youtuber otra vez lo negó de manera rotunda, y alegó que su nivel de compromiso con la grabación no admite margen para elegir por comodidad: “Arranco a grabar un día y ese mismo día me tomo un avión y me voy a San Juan y Mendoza porque tengo un show. Imaginate si tengo ganas de hacerlo”, explicó, sobre cómo organiza sus compromisos personales con su flamante rol en el reality culinario.

Siempre buscando evitar la polémica, El youtuber cerró sus declaraciones con un balance positivo sobre el momento que atraviesa, tanto en lo profesional como en lo personal. “Siempre hago las cosas porque me gustan. Y el programa es increíble, poder estar ahí con Maru y con Germán... la verdad es que estoy en un momento muy feliz”.

Temas Relacionados

Masterchef KidsVerónica LozanoIan Lucas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mario Pergolini homenajeó a las figuras que lo guiaron en su profesión: “Nunca ocultaban nada y te ayudaban”

En el Día del Maestro, el conductor destacó el rol de los docentes y recordó a referentes de los medios que lo orientaron en sus primeros años

Mario Pergolini homenajeó a las figuras que lo guiaron en su profesión: “Nunca ocultaban nada y te ayudaban”

La indirecta de Laura Esquivel a su novio al revelar por qué no se casó tras nueve años de relación

La actriz relató cómo conoció a su pareja y reaccionó ante la consulta de Mario Pergolini sobre una futura boda

La indirecta de Laura Esquivel a su novio al revelar por qué no se casó tras nueve años de relación

El llamativo pedido de Darío Barassi al amigo de un participante tras criticar su look: “Es muy difícil verte”

El conductor de Ahora Caigo reparó en el aspecto de uno de los acompañantes en la tribuna y lanzó una serie de comentarios que provocaron risas en el estudio

El llamativo pedido de Darío Barassi al amigo de un participante tras criticar su look: “Es muy difícil verte”

Las primeras horas de Wanda Nara en Río de Janiero: vuelo en business, playa y pileta con vista al mar

La empresaria dejó atrás el frío de Villa La Angostura para disfrutar de la costa brasileña

Las primeras horas de Wanda Nara en Río de Janiero: vuelo en business, playa y pileta con vista al mar

Estefi Berardi reveló el antojo que no puede soltar durante su embarazo: “Después de desayunar, almorzar y cenar”

Tras revelar el género y los nombres que eligió para su hijo, la panelista abrió una ventana a su intimidad con una confesión sobre sus hábitos alimenticios

Estefi Berardi reveló el antojo que no puede soltar durante su embarazo: “Después de desayunar, almorzar y cenar”

AMÉRICA

Ucrania atacó una planta petroquímica clave en la región rusa de Samara

Ucrania atacó una planta petroquímica clave en la región rusa de Samara

La revancha de Luisa Pineda: De estar cerca de la gloria en 2025 a coronarse Miss Universe Honduras 2026

Costa Rica destinará parte del presupuesto de Salud de 2027 a atender a personas en condición de calle

Niñez en Honduras: entre la violencia, la desprotección y la falta de oportunidades

¿Se puede viajar a Kauai tras el huracán Lowell? Hawái informa qué deben hacer los turistas antes de llegar

MALDITOS NERDS

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

SNK anuncia ‘Metal Slug Ultimate Collection’ con diez juegos para 2027

Square Enix anuncia ‘Romancing SaGa 3: Destinies United’ para febrero de 2027

‘Inazuma Eleven: Bold Revolution’ será la secuela directa de ‘Victory Road’

Square Enix recupera ‘Torneko’s Mystery Dungeon’ con gráficos en HD

DEPORTES

Franco Colapinto afronta la clasificación del GP de España de la Fórmula 1

Franco Colapinto afronta la clasificación del GP de España de la Fórmula 1

A qué hora será la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y cómo verla en vivo

River Plate buscará meterse en zona de playoffs en su visita a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El periodista al que su papá y Maradona se le aparecieron en un sueño y fundó un café en homenaje al Diez: “Nos sentimos bendecidos”

Así fue el accidente de Lewis Hamilton que obligó a detener el reloj en la FP3 del Gran Premio de España