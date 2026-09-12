Ian Lucas habló de la polémica con Vero Lozano por la conducción de Masterchef Junior

Ian Lucas, el nuevo jurado de MasterChef Junior, se refirió a las versiones que surgieron tras su convocatoria al programa (Intrusos)

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Ian Lucas fue la indiscutida revelación del último MasterChef Celebrity: llegó como una cara prácticamente desconocida para el público fuera de lo digital y terminó conquistando a la audiencia y al jurado, al punto de convertirse en ganador. Ahora la producción lo convocó para un rol distinto: será jurado de MasterChef Junior, la versión infantil del programa, junto a Germán Martitegui y Maru Botana, bajo la conducción de Vero Lozano. En diálogo con la prensa, el youtuber se refirió a la versión que había circulado meses atrás, según la cual él iba a conducir el formato, lo que generó algunas polémicas en torno a la decisión final que lo ubica junto a los reconocidos cocineros.

Lucas remarcó el cambio de posición que le implica esta nueva etapa dentro del universo MasterChef. “Ya estuve del otro lado en la cocina y ahora siento que los puedo también juzgar y ayudar desde el lado de haber pasado por eso que van a vivir ellos ahora, los nenes”, explicó. El youtuber señaló además la afinidad que existe entre su comunidad y la audiencia a la que apunta el ciclo infantil: “La mayoría de mi público es de esa edad, así que estoy muy contento, en serio”.

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Los movimientos en el reality trajeron polémica. Vero Lozano confirmó que, cuando la producción le ofreció la conducción de MasterChef Junior hace aproximadamente un mes, Ian Lucas ya figuraba en los planes del canal, pero como posible jurado y no como conductor. La conductora evitó profundizar en las versiones que indicaban que el influencer había rechazado en un primer momento esa propuesta.

Luego de la polémica con Ian Lucas, la conductora se quedó con el rol en el reality de cocina (Video: Intrusos-América TV)

“Viste cómo es la vida. Muchas veces decimos que no y después... Seguramente la habrá evaluado. Es una propuesta fantástica”, analizó. Consultada sobre si era desacertado que Lucas aspirara a un rol de conducción sin trayectoria televisiva previa, Lozano lo defendió: “No está mal si quiere ser conductor o conductora o lo que quiera ser. Me parece que está buenísimo tener foco”.

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Consultado sobre este tema, Lucas fue categórico: “Te soy cien por ciento sincero, esto no lo hablé antes”. Según relató, la conversación inicial se dio meses atrás, apenas terminó de ganar MasterChef Celebrity, en un momento en el que estaba enfocado en otros proyectos. “Todo el tiempo estoy trabajando, estoy haciendo YouTube, show, música, de todo”, detalló.

Ian Lucas se consagró como campeón de MasterChef tras imponerse sobre Sofía La Reini Gonet (Gentileza: Telefe)

El youtuber explicó que, tras ese primer intercambio, no volvió a hablar del tema hasta que se confirmó a Vero Lozano como conductora del ciclo, con quien remarcó tener una gran relación: “Es una leyenda, en serio, me llevo increíble con ella, está perfecto”. Recién entonces, se definió su lugar junto a Martitegui y Botana: “Cuando me ofrecieron lo del jurado, acomodé un poco el tema de las fechas y acepté”.

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Sobre la responsabilidad de evaluar a menores, admitió que el rol le genera una sensación distinta a la que experimentó como participante. “Es raro juzgar”, reconoció, y agregó que se trata de “un papel importante”. El flamante jurado pidió, además, que los chicos tomen la competencia con seriedad más allá del carácter lúdico del formato: “Quiero que los nenes, por más que sea diversión, se lo tomen en serio”. En ese sentido, destacó el nivel que observó durante la instancia de casting: “Hay muchos nenes que estuve viendo, cocinan tremendo”.

Vero Lozano será la conductora de MasterChef Kids

Durante la entrevista, el notero insinuó que la demora en su decisión tuvo que ver con un enojo de Ian porque no lo habían convocado a la conducción. Y el youtuber otra vez lo negó de manera rotunda, y alegó que su nivel de compromiso con la grabación no admite margen para elegir por comodidad: “Arranco a grabar un día y ese mismo día me tomo un avión y me voy a San Juan y Mendoza porque tengo un show. Imaginate si tengo ganas de hacerlo”, explicó, sobre cómo organiza sus compromisos personales con su flamante rol en el reality culinario.

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Siempre buscando evitar la polémica, El youtuber cerró sus declaraciones con un balance positivo sobre el momento que atraviesa, tanto en lo profesional como en lo personal. “Siempre hago las cosas porque me gustan. Y el programa es increíble, poder estar ahí con Maru y con Germán... la verdad es que estoy en un momento muy feliz”.