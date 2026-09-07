Senado: hay expectativa por Inocencia Fiscal II, el Banco Central y la reforma electoral

El pleno del Senado durante su última sesión, realizada el 27 de agosto pasado (Fotos: RS Fotos)

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En medio de un contexto volátil y oleoso a la hora de cumplir la palabra empeñada que florece, con mayor notoriedad, entre el oficialismo y sus aliados, el Senado tendrá una semana cargada de actividad no sólo por la agenda ya prevista hasta el momento, sino por el casi seguro inicio de los debates de los proyectos sobre Inocencia Fiscal II y Banco Central, más la posibilidad de dictaminar el articulado relacionado con salud mental. En caso de no hallar más espinas en el sendero, los libertarios sueñan con una sesión el jueves para aprobar un nuevo régimen de biocombustibles -ansiedad de dialoguistas delegados del sector azucarero- a cambio de la ley “Hojarasca”, que elimina normas vetustas.

Los primeros dos temas volvieron a elevar la tensión entre los planes del interbloque de La Libertad Avanza (LLA), que comanda Patricia Bullrich (Capital Federal), con la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien aceleró -declaraciones en “on”- sus diferencias con la Casa Rosada. Por ahora, son ideas sueltas y fácil de expresarlas, aunque sin indicio alguno de un plan económico y financiero que las valide. Es decir, parecido a lo que hace gran parte de la oposición. Es por ello que, más pronto que tarde, estará forzada a decidir sobre su futuro. Será interesante ver cómo lo comunica y las inevitables repercusiones.

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Durante largas jornadas, la plana mayor del Senado pisó los giros de ambas iniciativas a las comisiones. El mal clima fue tal que, si para las próximas horas no aparecían, el oficialismo estaba dispuesto a presentar notas de queja a Villarruel, que hubiese quedado expuesta como bloqueadora del Gobierno que aún representa. Un delirio llegar a esa instancia. Por suerte, se frenó a metros del choque. Como contó Infobae el penúltimo fin de semana, la sensación más firme que dejó el último mes es que, a partir de ahora, a casi nadie le interesa el contenido de los proyectos. Nada recomendable para el último cuatrimestre del año.

Para la tarde del viernes, Inocencia Fiscal II -sacar los topes de $1.000 millones y $10.000 millones de lo facturado y en patrimonio, respectivamente- fue enviada a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda. En tanto, Banco Central -defensa de la moneda como único fin y mayorías en ambas Cámaras para eyectar a tu presidente- apareció en Economía Nacional; y Presupuesto. Para el primer caso, se aguarda que en las próximas horas se selle una reunión para las 17 de mañana, mientras que el segundo sería analizado desde las 10.30 del miércoles.

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La jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, la porteña Patricia Bullrich

Lo que sí está previsto para esa misma jornada es que las comisiones de Salud; y de Legislación Penal, siempre según los objetivos del oficialismo, dictaminen sobre una nueva ley de salud mental. Desde hace un tiempo que entre los legisladores que las integran circula un semáforo con los ítems que más y menos consenso suman. Desde LLA volvieron a insinuar que se acercaron las posiciones, aunque restan pinceladas sobre las obligaciones de familiares y de representantes legales que todavía generan dudas.

Media hora más tarde, todas las miradas estarán en Asuntos Constitucionales, donde se reanudará el análisis de la amplia reforma electoral y política que mandó la Casa Rosada al Senado. En Balcarce 50 quieren eliminar o suspender las PASO, como punto más importante. No obstante, la ley tiene capítulos trascendentales para la supervivencia y estructura de los partidos. Nadie prevé lo delicado que podría ser esta discusión. Ni hablar de la oportunidad que tiene el Gobierno al alcance de la mano, si es que la logra ver.

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Será curioso, ante un debate por “capítulos”, si los aliados que reclaman Ficha Limpia se animan a empujar un despacho por separado. Ya lo “agitaron” en “off” decenas de veces. Vale recordar que un texto de este tipo sólo se vota con mayoría absoluta del Cuerpo: 37 adhesiones y no puede desempatar, bajo ningún punto de vista, Villarruel.

En caso de llegar al jueves y de consumarse antes una reunión de Labor Parlamentaria para acomodar el temario, se buscaría sesionar ese día para aprobar un nuevo régimen de biocombustibles -ansiedad en complejo azucarero-, así como dos convenios de transferencia de competencias judiciales de Nación a Ciudad dictaminados la semana pasada, y la sanción de la -ahora criticada- ley “Hojarasca”, que ya tiene el guiño de Diputados.

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Detrás de ella -elimina normas vetustas- está el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que desde hace un mes parece ser el culpable -vagancia mental de enemigos internos y algunos operadores- de todos los males del país, más allá de haber aportado lo suyo. Si se cayera el convite, todo quedaría para el 17 o 24 del corriente mes.