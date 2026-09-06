Por qué la grasa abdominal puede persistir aunque haya dieta y ejercicio

Reducir la grasa abdominal no depende de comer menos, entrenar más o hacer ejercicios focalizados en la zona media. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Reducir la grasa abdominal suele aparecer como una meta concreta dentro de los cambios de hábitos, pero el cuerpo no responde de manera localizada ni sigue el orden que muchas personas esperan.

Comer menos, entrenar más o sumar ejercicios centrados en la zona media no obliga al organismo a utilizar primero la grasa acumulada en el abdomen, una idea extendida que todavía persiste en la conversación cotidiana sobre bienestar.

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Esa distancia entre el esfuerzo y los resultados visibles suele alimentar frustración. De acuerdo con Mayo Clinic, la grasa del abdomen incluye tanto el tejido subcutáneo, que se encuentra debajo de la piel, como la grasa visceral, que se ubica alrededor de los órganos y se asocia a mayores riesgos para la salud.

La edad, la genética, la pérdida de masa muscular y distintos cambios hormonales también influyen en el modo en que esa grasa se acumula y en la velocidad con que puede modificarse.

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Los ejercicios localizados no determinan de qué parte del cuerpo se pierde grasa

La grasa abdominal incluye tejido subcutáneo y grasa visceral, y esta última se asocia a mayores riesgos para la salud. (Freepik)

La idea de que trabajar una zona permite vaciar directamente su grasa no cuenta con respaldo en la literatura de divulgación médica consultada. Según Harvard Health Publishing, los ejercicios focalizados, como los abdominales, pueden fortalecer la musculatura, mejorar la postura y aportar mayor firmeza, pero no eliminan por sí solos la grasa visceral. Esa diferencia explica por qué una persona puede notar más tonicidad en la región media sin ver una reducción inmediata del volumen abdominal.

La misma publicación señaló que la acumulación de grasa visceral depende de variables que no se corrigen con repeticiones sobre un único grupo muscular. Entre ellas aparecen la edad, la carga genética, los cambios hormonales y el patrón individual de almacenamiento de grasa. Por eso, personas con rutinas parecidas pueden registrar cambios corporales distintos y en tiempos diferentes.

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En la guía nacional argentina, el tratamiento de la obesidad y del exceso de adiposidad aparece ligado a intervenciones multicomponente, es decir, estrategias que articulan alimentación, actividad física y abordajes conductuales.

Dentro de ese esquema, el entrenamiento de fuerza y la actividad aeróbica forman parte de una respuesta más amplia y no de una solución puntual para modificar una sola zona del cuerpo.

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Mirar el abdomen como único parámetro también puede distorsionar la evaluación del progreso. La evolución de la fuerza, la continuidad de los hábitos, el descenso de masa grasa y los cambios en la cintura pueden ofrecer un seguimiento más consistente que la observación diaria del espejo.

La combinación de hábitos y el descanso influyen en la evolución de la grasa visceral

La edad, la genética, los cambios hormonales y la pérdida de masa muscular influyen en la acumulación de grasa abdominal y en su evolución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La persistencia de tejido adiposo en la zona abdominal también debe analizarse en relación con el sueño y la calidad general de la rutina. Un trabajo difundido por Mayo Clinic señaló que restringir el descanso se asoció con un aumento del 9% en el área adiposa total del abdomen y del 11% en la visceral, en comparación con condiciones controladas.

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El hallazgo aporta una pista sobre cómo dormir menos de lo necesario puede favorecer la acumulación en la zona media, incluso sin cambios tan marcados en el peso corporal total.

Ese mismo trabajo también observó un aumento del consumo calórico durante los períodos de descanso insuficiente. En términos prácticos, dormir menos puede alterar mecanismos relacionados con el hambre, la saciedad y la recompensa, lo que dificulta sostener una estrategia alimentaria estable. En ese contexto, el problema no puede reducirse únicamente a una cuestión de disciplina individual.

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A esta evidencia se suma un estudio publicado en JAMA Network Open, que analizó a 7.256 adultos del estudio Fenland, en el Reino Unido, durante un seguimiento promedio de 7,2 años. Los investigadores encontraron que mejorar la calidad de la dieta y aumentar la actividad física se asociaron, de manera independiente, con un menor incremento de peso, adiposidad total y acumulación visceral. El mayor beneficio se observó cuando ambos cambios se produjeron de forma simultánea.

La combinación de una mejor alimentación y mayor movimiento también se relacionó con reducciones más marcadas en los indicadores de adiposidad regional. Entre los resultados destacados, el grupo con mayores mejoras conjuntas presentó 149 gramos menos de grasa visceral.

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En conjunto, la evidencia no apunta a atajos ni a ejercicios específicos para “quemar panza”, sino a procesos sostenidos basados en la regularidad de los hábitos, el descanso y la combinación de distintas estrategias.