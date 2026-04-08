Cómo es la dieta basada en plantas de calidad que reduce el riesgo de demencia y Alzheimer, según un estudio

La calidad de la dieta basada en plantas se asocia con un menor riesgo de Alzheimer y otras demencias, según un estudio con más de 92.800 personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Alzheimer y otras demencias afectan a más de 55 millones de personas en el mundo y cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En ese contexto, identificar factores que puedan reducir el riesgo de deterioro cognitivo se volvió una prioridad en salud pública.

Ahora, una investigación difundida por la American Academy of Neurology aporta nueva evidencia: seguir una alimentación basada en plantas, cuando prioriza alimentos de buena calidad, se asocia con un menor riesgo de desarrollar estas enfermedades.

El trabajo, realizado en Estados Unidos con más de 92.800 personas, no establece una relación directa de causa y efecto, pero sí identifica un patrón claro. No se trata solo de consumir alimentos de origen vegetal, sino de elegir cuáles.

Diferencias entre dietas vegetales y su impacto

Uno de los puntos centrales del estudio es que no todas las opciones de origen vegetal ofrecen los mismos beneficios. Existe una diferencia importante entre alimentos frescos y poco procesados y aquellos que, aunque provienen de plantas, tienen bajo valor nutricional.

Dentro de las opciones consideradas saludables se incluyen granos integrales, frutas, verduras, legumbres, frutos secos y aceites vegetales. En cambio, productos refinados, bebidas azucaradas o alimentos ultraprocesados de origen vegetal se asocian a peores resultados.

El estudio revela una diferencia del 12% en el riesgo de Alzheimer a favor de quienes siguen una dieta predominantemente vegetal y saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otras palabras, reemplazar alimentos de origen animal por productos vegetales no garantiza por sí mismo un beneficio. La clave está en la calidad de la dieta.

Resultados del estudio sobre riesgo de demencia

Los resultados indican que las personas con mayor adherencia a un patrón vegetal saludable presentaron un 12% menos de riesgo de desarrollar Alzheimer u otras demencias en comparación con quienes consumían menos de estos alimentos.

Cuando se analizó específicamente la calidad de la dieta, quienes priorizaban opciones saludables dentro del patrón vegetal redujeron su riesgo en un 7% frente a aquellos con elecciones menos favorables. En contraste, los participantes que consumían principalmente alimentos vegetales de baja calidad registraron un 6% más de riesgo de demencia.

Estos resultados se mantuvieron incluso después de considerar factores como la edad, la actividad física o la presencia de enfermedades como la diabetes.

Características y metodología de la investigación

La investigación incluyó a adultos con una edad promedio de 59 años al inicio. La muestra fue diversa e incluyó participantes de distintos orígenes, lo que permitió analizar los resultados en una población amplia.

Elegir alimentos frescos y poco procesados dentro de una dieta basada en plantas resulta clave para disminuir el riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante un seguimiento de aproximadamente 11 años, los participantes completaron cuestionarios sobre sus hábitos alimentarios. A partir de esa información, los investigadores clasificaron las dietas según tres perfiles: predominio vegetal general, patrón vegetal saludable y patrón vegetal menos saludable.

Al finalizar el período, más de 21.000 personas habían desarrollado algún tipo de demencia, lo que permitió establecer comparaciones entre los distintos grupos.

Cambios en la dieta y riesgo de deterioro cognitivo

El estudio también analizó qué ocurre cuando las personas modifican sus hábitos. En un subgrupo de más de 45.000 participantes, se evaluaron los cambios en la dieta a lo largo de una década. Los resultados mostraron que quienes mejoraron la calidad de su alimentación —alejándose de opciones menos saludables— redujeron su riesgo de demencia en un 11%.

En cambio, quienes adoptaron patrones con mayor presencia de alimentos vegetales de baja calidad presentaron un aumento del 25% en el riesgo. Este dato sugiere que no solo importa lo que se come en un momento determinado, sino también cómo evolucionan los hábitos a lo largo del tiempo.

El estudio revela una diferencia del 12% en el riesgo de Alzheimer a favor de quienes siguen una dieta predominantemente vegetal y saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, este tipo de alimentación no requiere seguir una dieta estrictamente vegetariana o vegana. Se trata más bien de dar mayor protagonismo a alimentos frescos de origen vegetal y reducir el consumo de productos procesados.

Por ejemplo, elegir frutas enteras en lugar de jugos azucarados, preferir cereales integrales en vez de refinados o incorporar legumbres como fuente de proteínas puede marcar una diferencia. Este enfoque permite adaptar la alimentación sin necesidad de cambios extremos, lo que facilita su sostenibilidad a largo plazo.

Alcances, limitaciones y recomendaciones

Los autores señalan que se trata de un estudio observacional, lo que implica que no se puede afirmar que la dieta sea la causa directa de la reducción del riesgo. Además, los datos se basan en cuestionarios, lo que puede introducir cierto margen de error.

Aun así, los resultados refuerzan una idea consistente con otras investigaciones: la calidad de la alimentación tiene un impacto relevante en la salud general, incluido el funcionamiento del cerebro.

El Alzheimer y otras demencias representan uno de los principales desafíos de salud pública a nivel global. En ese contexto, identificar factores modificables como la alimentación resulta clave. Este estudio sugiere que elegir mejor los alimentos dentro de un patrón basado en plantas podría contribuir a reducir el riesgo de deterioro cognitivo.