Tensión en Níger: la junta militar denunció un intento de golpe de Estado tras los ataques contra el Palacio presidencial

El general Abdourahamane Tiani, líder de la junta militar de Níger. REUTERS/ Mahamadou Hamidou

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La junta militar de Níger ha confirmado que los enfrentamientos que han estallado esta pasada madrugada en zonas estratégicas de la capital, Niamey, se deben a un intento de golpe de Estado que está ahora mismo en proceso de “contención”.

El ministro de Defensa nigerino, Salifou Mody, ha culpado de la situación a un “movimiento de insurrectos” repelido gracias a “la rápida intervención de las fuerzas de defensa y de seguridad”. El despliegue “ha permitido contener este movimiento y recuperar progresivamente el control de las zonas en cuestión”, ha añadido el ministro a través de un comunicado leído en Télé Sahel, la televisión estatal nigerina, que hace unas horas ha vuelto a emitir tras un breve apagón matutino.

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Grupos armados atacaron un aeropuerto y el Palacio presidencial de Níger

“Se insta al público a mantener la calma y realizar libremente sus actividades diarias”, ha concluido el mensaje.

El ataque armado perpetrado esta madrugada contra centros estratégicos de Niamey, como la base aérea 101 y el Palacio Presidencial, mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad en la capital de Níger. Disparos, explosiones y fuego de armas pesadas se escucharon en varios sectores de la ciudad durante la noche, en especial en los alrededores del aeropuerto internacional Diori Hamani.

Según el medio nigerino ActuNiger, las Fuerzas de Defensa y Seguridad se desplegaron en varios puntos estratégicos y establecieron perímetros de seguridad alrededor de las zonas afectadas.

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Una imagen tomada desde un dron muestra un barrio residencial tras el atentado contra el aeropuerto internacional de Niamey (REUTERS/Mahamadou Hamidou)

Las autoridades nigerinas todavía no han difundido un balance oficial de víctimas ni han confirmado la identidad de los atacantes.

El aeropuerto Diori Hamani y la Base Aérea 101 fueron objeto de un ataque en enero de 2026 que posteriormente fue reivindicado por el Estado Islámico y otro en junio cuya autoría fue atribuida a un grupo vinculado a Al Qaeda.

Níger está gobernado por una junta militar encabezada por el general Abdourahamane Tchiani, que tomó el poder tras el golpe de Estado de julio de 2023.

El Gobierno militar de Níger afirmó este sábado que está “retomando progresivamente el control” tras el ataque armado de esta madrugada contra la base aérea 101 de Niamey y el Palacio Presidencial, y que una fuente próxima al régimen confirmó a EFE que fue un “golpe fallido”.

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En un comunicado leído en la televisión pública, el Gobierno llamó a los ciudadanos a guardar la “calma” y habló de un intento de un grupo de soldados de secuestrar a militares de la base y “efectuar tiros en ciertos lugares sensibles de la ciudad de Niamey”, en lo que la fuente anteriormente citada calificó abiertamente como golpe de Estado fallido.

El Ejército de Níger, en alerta máxima tras una noche de explosiones y disparos en la capital del país

“La rápida reacción de las fuerzas armadas y de seguridad ha permitido contener el disturbio y retomar progresivamente el control de estos sitios”, dice el comunicado firmado por el ministro de Defensa, el general Salifou Mody.

El comunicado no especifica si ha habido víctimas o quién está detrás de estos incidentes, más allá de hablar de “un grupo de soldados”.

El aeropuerto Diori Hamani y la Base Aérea 101 fueron objeto de un ataque en enero de 2026 que posteriormente fue reivindicado por el Estado Islámico y otro en junio cuya autoría fue atribuida a un grupo vinculado a Al Qaeda.

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(Con información de EFE)