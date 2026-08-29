Estados Unidos alerta sobre viajar a este país de América del Sur y pone una región en Nivel 4 por narcotráfico

Estados Unidos mantuvo a Bolivia en Nivel 2 por delincuencia y disturbios en su advertencia de viaje actualizada en agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el 18 de agosto de 2026 su advertencia oficial para quienes viajan a Bolivia, manteniendo al país en el Nivel 2 (“Ejercer mayor precaución”) debido a delincuencia y disturbios. El aviso, que reemplazó la versión publicada en junio, ya no incluye la salud como factor de riesgo general para todo el país, aunque organismos sanitarios mantienen alertas puntuales sobre enfermedades transmitidas por mosquitos en algunas regiones.

La advertencia estadounidense resalta que la provincia de Chapare continúa bajo Nivel 4 (“No viajar”). El motivo oficial es la delincuencia, vinculada a la producción ilegal de coca y al narcotráfico, además de la limitada presencia policial en la zona y la dificultad para garantizar asistencia en caso de emergencia. El aviso también menciona la posibilidad de bloqueos de carreteras y manifestaciones en otras regiones, en particular en torno a La Paz, lo que puede afectar la movilidad y el acceso a servicios.

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El Gobierno de Canadá actualizó su advertencia el 21 de agosto de 2026. Recomienda “ejercer un alto grado de precaución” en todo el país y, para la región de Chapare—incluyendo específicamente Villa Tunari y las principales carreteras que la atraviesan—aconseja evitar cualquier viaje. Las autoridades canadienses advierten sobre la posibilidad de disturbios, bloqueos y demoras en la atención médica fuera de las grandes ciudades.

¿Por qué el Departamento de Estado de EEUU mantiene a Bolivia en Nivel 2?

La advertencia vigente del Departamento de Estado de Estados Unidos subraya que en Bolivia los riesgos principales para los viajeros son la delincuencia y los disturbios. El documento señala que los delitos menores, como hurtos y robos en zonas turísticas, afectan tanto a visitantes como a residentes. También advierte sobre la posibilidad de protestas y bloqueos de rutas, que pueden interrumpir el tránsito y complicar la movilidad en ciudades como La Paz y alrededores.

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Entre las recomendaciones figuran evitar manifestaciones, mantenerse informado a través de medios locales y no resistirse físicamente ante intentos de robo. El aviso aconseja contratar seguro de viaje que incluya emergencias y registrar el itinerario en el programa STEP para recibir alertas de seguridad y orientación consular.

Estados Unidos aconsejó evitar manifestaciones en Bolivia, contratar seguro de viaje y registrar el itinerario en STEP para recibir alertas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Provincia de Chapare en Nivel 4: causas y consecuencias del riesgo extremo

La provincia de Chapare se mantiene bajo el Nivel 4 (“No viajar”) en el sistema de advertencias estadounidense. La razón oficial es la delincuencia, asociada a la producción ilegal de coca y el narcotráfico, así como la limitada capacidad de las fuerzas de seguridad en la zona. El Departamento de Estado advierte que el Estado local tiene recursos insuficientes para responder ante emergencias o brindar asistencia consular.

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Las rutas de acceso a Chapare pueden verse afectadas por bloqueos y controles no oficiales. Las autoridades insisten en que la prestación de ayuda consular es muy restringida en esa área, por lo que recomiendan evitar la provincia incluso para desplazamientos de tránsito.

¿Qué señala Canadá sobre la región de Chapare y el resto de Bolivia?

El Gobierno de Canadá recomienda a sus ciudadanos “ejercer un alto grado de precaución” en todo el territorio boliviano, citando riesgos de seguridad y disturbios. Para la región de Chapare, que incluye Villa Tunari y las principales carreteras, la advertencia es “evitar todo viaje”. Canadá no utiliza el sistema de niveles de Estados Unidos, pero su recomendación para esa área es la más estricta.

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El aviso canadiense también señala la posibilidad de interrupciones en el transporte y demoras en la atención médica fuera de las ciudades principales. Recomienda consultar la información oficial antes de cualquier desplazamiento y contar con alternativas ante cambios imprevistos.

La provincia de Chapare sigue en Nivel 4 para Estados Unidos por la delincuencia asociada a la producción ilegal de coca, el narcotráfico y la limitada presencia policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brotes de chikunguña y riesgo de dengue: advertencias sanitarias vigentes

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mantiene una alerta sobre la circulación de chikunguña en Santa Cruz y Cochabamba, así como sobre el riesgo de dengue en Bolivia. Las recomendaciones incluyen evitar las picaduras de mosquitos usando repelente, ropa adecuada y mosquiteros. El CDC indica que Bolivia exige el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros de al menos un año, aunque la recomendación médica de vacunarse depende de las zonas a visitar.

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Las autoridades sanitarias canadienses coinciden en subrayar la importancia de la prevención de enfermedades transmitidas por vectores y recomiendan consultar a un profesional de la salud antes del viaje.

Qué hacer ante una emergencia o disturbio social en Bolivia

El Departamento de Estado y el Gobierno de Canadá aconsejan a los viajeros inscribirse en los sistemas de alertas consulares (STEP y Registro de Canadienses en el Extranjero, respectivamente) antes de viajar. De este modo, los ciudadanos pueden recibir notificaciones sobre cambios en la situación de seguridad, desastres naturales y restricciones de movimiento.

En casos de emergencia, se recomienda contactar con la embajada de Estados Unidos en La Paz o con la de Canadá en la misma ciudad. Ambas autoridades advierten que la capacidad de brindar asistencia consular puede verse limitada en regiones alejadas o afectadas por disturbios, por lo que cada viajero debe preparar un plan de contingencia propio y contar con recursos suficientes para afrontar imprevistos.

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El CDC mantiene alertas por chikunguña en Santa Cruz y Cochabamba, y por riesgo de dengue en Bolivia, con recomendaciones para prevenir picaduras de mosquitos. (REUTERS/Josue Decavele)

Consejos prácticos para turistas en Bolivia según las autoridades oficiales

Las advertencias oficiales de Estados Unidos y Canadá incluyen pautas para reducir riesgos durante la estadía en Bolivia. Se recomienda evitar desplazamientos nocturnos fuera de las principales ciudades, proteger objetos de valor, mantener perfil bajo y no circular por zonas donde se registren protestas. Además, se aconseja cuidar la higiene personal, evitar consumir agua no tratada y seleccionar cuidadosamente alimentos y bebidas.

El acceso a servicios médicos puede ser limitado fuera de las grandes ciudades. Tanto el Departamento de Estado como el Gobierno de Canadá insisten en consultar la situación local de manera diaria y respetar las indicaciones de las autoridades.

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¿Dónde consultar las advertencias y actualizaciones oficiales sobre Bolivia?

Las advertencias y actualizaciones sobre Bolivia se encuentran en los portales oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos y del Gobierno de Canadá, que actualizan la información ante cualquier cambio en el contexto local.

Bolivia International Travel Information – U.S. Department of State

Bolivia – Travel advice and advisories – Government of Canada

Ambos gobiernos recomiendan revisar estos canales antes y durante el viaje, registrar la estadía en los sistemas consulares y mantenerse informados sobre las condiciones de seguridad y salud en cada región.