Salud

Daniel López Rosetti: “Cuando no dormís bien, estás envejeciendo más rápido”

El cardiólogo compartió en Infobae a las Nueve los efectos del insomnio y cómo mejorar la calidad del descanso nocturno. Entre los puntos principales, advirtió sobre el impacto del mal dormir en la salud física y mental

La regularidad horaria es esencial para dormir bien, acostarse y levantarse siempre a la misma hora, incluso los sábados y domingos, según López Rosetti
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En una entrevista exclusiva, el doctor Daniel López Rosetti abordó en Infobae en Vivo por qué la calidad del sueño determina el bienestar físico y mental, y remarcó la importancia de mantener rutinas y hábitos saludables para combatir el insomnio.

En una charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el doctor Daniel López Rosetti profundizó sobre los mecanismos del insomnio, la higiene del sueño y los errores más frecuentes en la rutina nocturna.

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“No hay que acostumbrarse a no dormir”, enfatizó el médico, subrayando que una mala noche de sueño tiene consecuencias directas sobre el bienestar general. “Lo que está pasando cuando no dormís bien es que estás envejeciendo más rápido”, sostuvo, y llamó a tomar conciencia sobre la necesidad de priorizar el descanso.

La disciplina y la regularidad horaria, claves para el sueño reparador

Según el médico, la temperatura ideal para dormir se ubica entre los diecisiete y los veinte grados, con aire acondicionado, ventilador o lo que fuera necesario
Según el médico, la temperatura ideal para dormir se ubica entre los diecisiete y los veinte grados, con aire acondicionado, ventilador o lo que fuera necesario

El doctor López Rosetti remarcó la importancia de la disciplina diaria: “Lo primero es la regularidad horaria”.

Explicó que acostarse y levantarse siempre a la misma hora, incluso los fines de semana, ayuda a educar al cerebro y estabilizar los ritmos biológicos. “El cerebro tiene un reloj que se llama núcleo supraquiasmático, que si vos lo educás así, porque esto para dormir se trata de educar a la mente”, detalló.

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Aclaró que la exposición a la luz solar al despertar y la oscuridad total durante la noche son componentes esenciales para sincronizar los ritmos: “Es muy importante que cuando uno se despierta tenga mucha luz solar. A la noche, oscuridad real por la noche. Esto es que no haya absolutamente nada de luz”.

El rol del ambiente y las rutinas nocturnas

Hombre joven caucásico, perfil, cenando solo en una cocina moderna con iluminación cálida; un reloj digital en el fondo muestra las 9:30 PM.
El médico recomendó cenar liviano y terminar la cena tres horas antes de acostarse para no sobrecargar el sistema digestivo durante el descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista fue taxativo sobre el uso del dormitorio: “El dormitorio tiene que ser parecido al dormitorio clásico de los abuelos, con cortinas pesadas y insonorizado”. Insistió en que la cama debe reservarse solo “para dormir o para el placer”. Advirtió sobre el riesgo de asociar la cama a actividades como mirar pantallas o permanecer despierto cuando no llega el sueño: “Si te quedás acostado y no te dormís, estás acostumbrando al cerebro a estar en cama y no dormir”. En tal caso, levantarse y hacer una actividad tranquila, como leer un libro, y luego volver a la cama cuando el sueño regrese, aconsejó.

Entre las recomendaciones, subrayó la necesidad de evitar estimulantes: “El que tiene insomnio o no está durmiendo bien, tiene que evitar entre seis y siete horas antes la cafeína según su capacidad metabólica, eso cada uno lo sabrá, o el fumar”. Sobre la actividad física, recomendó realizarla durante el día y no cerca de la noche, ya que “el cerebro queda activado y la adrenalina y el cortisol quedan elevados”.

Entre diecisiete y veinte grados es una temperatura óptima” para dormir, indicó, y aconsejó incorporar un ritual de desconexión en la hora previa al descanso: “Una hora antes voy bajando la velocidad, como cuando está llegando el tren a la estación terminal”.

Estrategias para combatir el insomnio y mitos sobre suplementos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Dr López Rosetti explicó que dormir bien repara todas las funciones mentales y físicas del cuerpo y que descuidar el sueño tiene consecuencias directas sobre la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor López Rosetti aclaró que la eficacia de rituales como el uso de lavanda o magnesio depende más de la rutina que del efecto farmacológico: “¿Se puede dormir con dos gotitas de lavanda en la almohada? Pregúntenme si eso tiene base farmacológica. Cero”. Y agregó: “Si esa persona le pone dos gotitas y se duerme, el cerebro creyó que con dos gotitas se duerme. Es parte de la rutina”.

Advirtió sobre el furor de los suplementos, como el magnesio: “Estamos en una época donde los suplementos se venden, son muy buen negocio. Entonces, hay un montón de cosas que tienen que ver”. Reconoció que el magnesio cumple funciones metabólicas y debe ser evaluado por un médico solo en caso de déficit.

Sobre el uso de medicación para dormir, explicó: “No es un sueño reparador ni conviene hacerlo. Los ansiolíticos, en alrededor de noventa días, empiezan a dar dependencia”. Remarcó que el tratamiento debe ser siempre supervisado y personalizado: “El médico va a tratar de sacarlo según el caso”.

Finalmente, aconsejó limitar las siestas y mantenerlas cortas: “En neurofisiología llamamos siesta a cuando dormís muy poco tiempo y no entrás en la fase del sueño profundo. La siesta adecuada es de quince a veinte minutos. Si llegás al sueño profundo, te despertás mal”.

La entrevista completa del doctor Daniel López Rosetti

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• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

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• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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