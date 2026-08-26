“La situación es muy preocupante”: una médica argentina relató cómo enfrentan el brote de ébola en el Congo

El personal médico en Kisangani aplica protocolos extremos y usa trajes integrales, guantes y mascarillas para reducir el riesgo de contagio por ébola

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La República Democrática del Congo atraviesa una de las peores epidemias de ébola registradas en su historia. El brote, que ya superó los 5.500 casos, dejó más de 2.600 muertos en seis provincias y, según la médica argentina Carolina Nanclares, su velocidad de expansión supera la capacidad de respuesta disponible, en un escenario agravado por la circulación del virus Bundibugyo, para el que no existe una vacuna aprobada.

La letalidad ronda el 50% y el brote avanza con un ritmo que, de acuerdo con Nanclares, implica 24 muertes por día, el equivalente a una persona fallecida cada 30 minutos. Esa dinámica convirtió a esta crisis en la epidemia con más muertes registrada en el país y la colocó solo por debajo de la de África occidental de 2014-2016 en cantidad de víctimas a nivel global.

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Nanclares, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Congo, llegó hace pocos días a Kisangani para dirigir un centro de tratamiento de ébola. En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer describió el panorama con una frase contundente: “La situación es muy preocupante”.

Expansión inédita

La médica explicó que esta epidemia se distingue de las anteriores por la presencia del virus Bundibugyo, una cepa poco frecuente. “Esta es la tercera epidemia a nivel histórico de este virus”, indicó.

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La República Democrática del Congo enfrenta un brote de ébola con más de 5.500 casos y más de 2.600 muertos en seis provincias (AP Foto/Moses Sawasawa)

La respuesta sanitaria enfrenta allí una limitación central: hasta ahora no hay una vacuna aprobada para esa variante. Lo que la comunidad internacional evalúa es el uso, bajo protocolos de investigación, de la vacuna que sí fue aprobada para otro tipo de virus ébola durante la crisis de 2014-2016, aunque su eficacia frente a Bundibugyo no está confirmada.

“En este momento lo que se está considerando es desplegar la vacuna que sí está aprobada para el otro tipo de virus ébola”, precisó la especialista. La ausencia de un tratamiento específico también reduce las herramientas disponibles para contener la transmisión y mejorar el pronóstico de los pacientes.

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El riesgo alcanza al personal médico y obliga a protocolos extremos

En el centro de tratamiento de Kisangani, el personal trabaja con zonas diferenciadas para disminuir el peligro de contagio. Nanclares explicó que el equipo se mueve en espacios de bajo riesgo y que el contacto con pacientes infectados exige protección total de la piel mediante equipamiento individual.

Al mismo tiempo, el uso de trajes integrales, guantes y mascarillas forma parte de una rutina diseñada para sostener la atención sin exponer al personal. El momento más delicado no termina cuando concluye la asistencia: retirar ese equipo requiere un cuidado extremo para evitar la contaminación.

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“No hay nunca cero riesgo”, advirtió la médica. Por eso, los protocolos se aplican antes y después de cada atención, con el objetivo de preservar la seguridad de los equipos y mantener operativos los centros.

La epidemia de ébola en Congo avanza con el virus Bundibugyo, una cepa para la que no existe una vacuna aprobada (AP foto/Dieudonne Dirole)

La crisis sanitaria se cruza con conflicto, desplazamiento y desconfianza

La epidemia comenzó en la provincia de Ituri, pero ya se extendió a seis provincias y a múltiples áreas de salud. Para Nanclares, el problema no se resuelve solo con más camas o con la apertura de nuevos centros de tratamiento, porque la respuesta depende también de la relación con las comunidades.

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“No es solamente meter camas y centros de tratamiento, sino también tiene mucho que ver con el involucramiento y la participación comunitaria”, señaló. En ese punto, la desconfianza y los rumores dentro de la población funcionan como un obstáculo adicional para frenar los contagios.

La coordinadora de Médicos Sin Fronteras pidió más ayuda internacional y más actores con experiencia en este tipo de intervenciones. También remarcó que el ébola se expande en medio de otras emergencias que aumentan la vulnerabilidad de la población.

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“Además del ébola, hay epidemias de malaria, de cólera, hay inseguridad y conflicto, hay desplazamiento de población”, dijo. Esa superposición de crisis humanitarias complejiza la tarea sanitaria en terreno y eleva la presión sobre equipos que ya trabajan al límite.

Médicos Sin Fronteras advirtió que la desconfianza, los rumores y la falta de participación comunitaria dificultan el control del brote de ébola (AP Foto/Dieudonne Dirole)

Acceso condicionado

Aunque la tasa de letalidad es alta y no hay tratamientos aprobados para Bundibugyo, Nanclares sostuvo que parte de los pacientes logra recuperarse con seguimiento clínico y manejo adecuado de las complicaciones. “Con un buen seguimiento se pueden curar, pero es una enfermedad con una tasa de letalidad muy alta”, explicó.

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En paralelo, continúan ensayos con medicamentos experimentales, aunque el acceso y la eficacia todavía son inciertos. El resultado final de la respuesta, según planteó la médica argentina, dependerá también de que las comunidades reduzcan el miedo y participen de manera activa en las estrategias de control.

“Se necesita que venga de ellos, que ellos participen, que se involucren y que disminuya toda esta percepción de miedo y de rumores”, afirmó Carolina Nanclares, que lleva dos décadas en Médicos Sin Fronteras y trabajó antes en emergencias en Sudán del Sur, Etiopía, Yemen, Haití y Siria.

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